La lideresa social Janeth Mosquera denuncia atentado en su contra

Janeth Mosquera es una lideresa social del Cauca. En 2007, fue reconocida con el premio Cafam por su liderazgo, es víctima de desplazamiento forzado y ha denunciado amenazas en su contra en varias ocasiones.



(Le puede interesar: Comisión de la Verdad recibe informe sobre violencia reproductiva)

Este martes, la lideresa reportó que fue víctima de un atentado que ocurrió a las 3 de la mañana. Aunque no hubo víctimas, el artefacto explosivo afectó parte de la casa donde se estaba quedando y parte del carro.



Mosquera reportó que la Unidad Nacional de Protección le asignó dos personas para su seguridad, pero aseguró que el carro en el que se transporta es convencional, no blindado, por lo que no es el adecuado para visitar los territorios.



(Lea también: ¿Es el momento para reabrir las negociaciones de paz con el Eln?)



“La vida de uno como líder y como defensor de derechos humanos no tiene valor en este país, pareciera que nosotros no existiéramos”, afirmó la lideresa en 'Caracol Radio', y dijo que quienes están en los territorios protegiendo a sus comunidades han estado abandonadas por el Estado, pues tras hacer el reporte del atentado, dice que nadie la ha asistido.



Mosquera ha recibido amenazas en varias ocasiones. En 2019, fue declarada objetivo militar por un supuesto grupo llamado 'Bloque Suroccidente Colombiano de Limpieza Social en el Norte del Cauca', cuando coordinaba las consultas previas para la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán.



(Además: La oportunidad para que Farc dé la verdad sobre reclutamiento infantil)



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET