'El Gobierno no escucha el clamor de la sociedad': Redepaz

Mientras en el país semana a semana se conocen casos de amenazas y asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Gobierno Nacional acaba de elaborar un documento, conocido por este diario, en el que se desprende que las cifras vienen con tendencia a la baja.

De acuerdo con el documento del Ministerio del Interior, el número de líderes sociales asesinados bajó 6 por ciento entre 2018 y 2019, pero causó preocupación un dato que incluía ese informe: solo 16 por ciento de las solicitudes de protección de líderes fueron admitidas por la Unidad Nacional de Protección.



Frente a este documento, el director de Redepaz, Luis Emil Castro, aseguró que "el Gobierno se está acostumbrando a las altas cifras de asesinato de líderes, como si fuera algo natural".



(Vea también: UNP solo admitió 16 % de solicitudes de protección de líderes sociales)



Apenas 16 por ciento de las solicitudes de protección elevadas por líderes sociales fueron admitidas por la Unidad Nacional de Protección ¿Qué está pasando?



Las solicitudes siguen en aumento, la gente sigue creyendo que las medidas de protección brindadas por la unidad son necesarias. Lo que el Gobierno no ha logrado entender es que las medidas de protección son complementarias a una política pública de Estado de garantizar la vida y la acción de los líderes sociales.



Lo que está haciendo el Gobierno es negar las solicitudes e impedir el acceso de los líderes a las medidas de protección y a recortar los servicios o prestarlos con herramientas que no son suficientes o adecuadas, como vehículos en mal estado o falta de garantías el equipo de escoltas acompañe a las personas amenazas al territorio. Hay falta de coordinación del Estado.



¿Hay una desconexión de las entidades del Estado con la realidad?



El Gobierno no ha avanzado en la construcción de planes colectivos de protección, ese es un abordaje diferente, porque implica que todo el aparato del Estado más los instrumentos que tengan las organizaciones son fortalecidos para responder a las alertas tempranas.



¿Por qué no se ha avanzado en esto?



Todavía se considera que los líderes y las organizaciones sociales son oposición, son el enemigo. Hay un Gobierno que todavía no ha logrado superar los altos niveles de impunidad. Eso es un mensaje para las bandas criminales como a los grupos delincuenciales para que hagan lo que quieran. El Gobierno no escucha el clamor de la sociedad y además toma decisiones que son contrarias a ese clamor.

Todavía se considera que los líderes y las organizaciones sociales son oposición, son el enemigo FACEBOOK

TWITTER

Las cifras del Gobierno dicen que han bajado los asesinatos de líderes sociales…



El Gobierno se está acostumbrando a las altas cifras de asesinato de líderes, como si fuera algo natural. Uno puede revisar las cifras y más o menos 10 personas menos asesinadas en 2019, pero eso no puede ser una cifra que satisfaga a la sociedad y al Gobierno colombiano. No deberían existir estos asesinatos



Lo que estamos viendo es que ha aumentado el número de asesinatos a través de masacres, van más de 62 masacres este año.



Constantemente se lanzan alertas, pero no se ve que haya una mejoría de la situación, ¿qué es lo que está pasando?



Fundamentalmente porque para el Gobierno las organizaciones sociales y comunitarias son el enemigo interno, son oposición o cómplices de terroristas. Para ellos esa población no es importante, para ellos esa población no merece que el Estado vuelque todo su aparato para su protección, no solo el aparato militar sino institucional.



POLÍTICA