‘El Clan del Golfo puso precio de 5 millones a mi cabeza’

El exaspirante al Concejo de Sincelejo y líder social José Marrugo ha convertido su cuenta de Twitter en la plataforma para poner en evidencia el peligro que corre su vida y la falta de atención que ha tenido por parte de las autoridades.

Esta semana denunció que la Policía tiene dos días que no pasa rondas de seguridad en su casa, a pesar de que ha advertido que un jefe de sicarios del “Clan del Golfo puso precio de 5 millones a mi cabeza”.



“Cada día estoy más en riesgo de muerte, este gobierno no le interesa la vida de los líderes sociales. la orden de asesinarme ya está dada por parte de paramilitares al servicio de terratenientes y políticos corruptos”, aseguró Marrugo.



El líder social aseguró que, tras haber tenido contacto con la Policía hace algunos días, fue a poner la denuncia, pero ha recibido pocas respuestas de otras entidades.



Esta no es la primera vez que amenazan a Marrugo, en abril de este año se conoció que sujetos lanzaron piedras a su casa para que saliera, pero como no lo hizo, le gritaron que lo iban a pelar porque ya eso estaba pago.



Igualmente, en febrero de este año, el líder denunció que unos sujetos le hicieron varias fotos a su casa.



Tras hacer visible con un trino, la situación de riesgo que al parecer afronta, el líder también solicitó a las autoridades que investiguen a fondo lo sucedido, al tiempo que pide que le garanticen la vida.



Marrugo, quien ha cuestionado que las investigaciones anteriores no hayan tenido resultados, atribuye las amenazas a denuncias de hechos de corrupción que ha realizado en todo Sucre.



En Colombia los líderes sociales viven un gris panorama. Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entre el 1 de enero al 30 de septiembre de este año fueron asesinados 139 líderes en 22 de los 32 departamentos del país.



Por eso, Camargo advirtió, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que Colombia no puede acostumbrarse a la barbarie de los asesinatos de líderes sociales.



El Defensor señaló que hoy más que nunca es indispensable que se materialice el compromiso de todas las instituciones en la consolidación de garantías para el ejercicio de liderazgo en el país.



