El cargo de Alto Comisionado de Paz siempre ha sido, tradicionalmente, uno de los más complejos para quienes lo han ocupado en Colombia.



Casi todos, desde que John Agudelo Ríos, por allá a comienzos de los 80, inauguró el cargo en el gobierno de Belisario Betancur -era 'director de la Comisión de Paz-, siempre ha traído para sus titulares críticas, algunas veces amenazas e incluso, como le ocurrió a Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz del gobierno de Álvaro Uribe, procesos penales.



Pero tal vez ninguno había generado tantas polémicas, con apenas seis meses largos en el cargo, como Danilo Rueda, el hombre que maneja los hilos de la 'paz total' del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que viene precedido de una amplia trayectoria en el mundo de las ONG y los temas de Derechos Humanos.



Rueda no tiene diálogo con un alto funcionario fundamental para el éxito de su misión: el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en una frase resumió el estado de esa relación: “Lo que diga el Comisionado de Paz me tiene sin cuidado. Yo me entiendo con el señor Presidente de la República”.



Segunda Marquetalia, disidencia dirigida por 'Iván Márquez', en reunión con el comisionado Danilo Rueda. Foto: Archivo particular

Esas declaraciones estaban precedidas de una polémica salida de Rueda, quien al ser interrogado por las reservas de la Fiscalía a la solicitud de levantamiento de órdenes de captura de jefes de la disidencia de 'Iván Mordisco' (entre ellos 'John Mechas', responsable de una explosión que mató dos niños en Bogotá y del ataque contra el helicóptero del expresidente Iván Duque en 2021), dijo: "Ninguno de estos grupos confía en las instituciones ni en el Gobierno, insisto, porque han nacido de trampas, trampas y mentiras".

Esa posición, venida del representante del Estado y, por lo tanto, contraparte de los grupos armados en la mesa, encendió el debate porque apunta a que los jefes de las Farc, como 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich', que traicionaron el proceso de paz y volvieron a las armas y al narcotráfico, lo hicieron forzados por un supuesto incumplimiento del Estado y un 'entrampamiento'.



Es una versión que no tiene asidero en ninguna evidencia ni decisión legal: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó a 'Márquez' y a sus socios por no cumplirle a la paz, y en Estados Unidos varios de los narcos que estaban haciendo negocios de coca con 'Jesús Santrich' aceptaron cargos y fueron condenados. Además, se dio en la misma semana en la que Rueda se mostró intimidante frente a varios periodistas que trataban de lograr que diera declaraciones.



Rueda -a quien el país vino a conocer porque con el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, estuvieron en la campaña presidencial visitando pabellones de varias cárceles hablando de una política de 'perdón social'- también tiene diferencias con el senador Roy Barreras, el líder más importante del Pacto Histórico en el Legislativo, quien públicamente le ha cuestionado su responsabilidad en el falso anuncio presidencial de un cese de fuegos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) (hasta hoy, inexistente) y en la salida en falso de incluir extraditables en el grupo de jefes de bandas que serían beneficiarios de salvoconductos para participar en los diálogos.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha estado en varias mesas de paz, instaladas en cárceles del país. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Y su nombre volvió a ser cuestionado hace dos semanas. Primero por el escándalo del nombramiento secreto de Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'la Gata', como facilitador de paz, lo que le valió para lograr temporalmente libertad al condenado exalcalde de Magangué. Y segundo, por las denuncias, que siguen en investigación, de supuestas ofertas a narcos presos para que aterricen en la 'paz total' mediante el pago de gruesas sumas. Los dos fueron citados como testigos a la Fiscalía por esas versiones.



¿El 'estilo Rueda' en la búsqueda de la paz aporta o dificulta esa tarea trascendental para el país? Camilo Gómez, el comisionado de Paz durante las negociaciones de El Caguán, considera que la pugnacidad de Danilo Rueda genera ruidos innecesarios a la de por sí compleja, y nunca exenta de polémicas, misión de intentar el fin de la violencia.



"El señor Rueda tiene que recordar que él representa a la gente, a todos los colombianos, y que su principal preocupación debe ser generar confianza sobre el proceso, o los procesos, entre la gente: no buscar la confianza de los violentos", asegura Camilo Gómez.

Agrega que en la construcción de paz hay dos conceptos claves: transparencia y confianza, y considera que, hasta ahora, al Comisionado Rueda le han faltado las dos. "Hay demasiadas cosas no formales, muchos asuntos no transparentes, desde que se iniciaron esos acercamientos con los narcos en las cárceles", asegura Gómez.



Y cuestiona que en una negociación de paz, no necesariamente los pronunciamientos 'amables' o comprensivos de Rueda -"entendemos que están en armas, entendemos sus motivaciones, pero por favor paren el uso de las mismas porque están afectando a la población", fue otro de los más polémicos- hacia los generadores de violencia generan confianza entre ellos.



Entre otras razones, porque una queja fuerte, incluso en el mismo Gobierno, es que la oficina de Rueda podría estar prometiendo beneficios que no pueden cumplirse.



Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación, por su parte, valora el trabajo de Rueda: "El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, está liderando la política de 'paz total' con juicio y rigor: hay una mesa con el Eln, contactos muy adelantados con el llamado EMC Farc, perspectivas de entendimiento con el 'Clan del Golfo', que va a depender de la ley de sometimiento", dice.



"Hay un Alto Comisionado apersonado y liderando un camino de construcción de la política de Paz Total", agrega Celis.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señala la experiencia de Rueda y su llegada con varios de los grupos con los que el presidente Petro está buscando la 'paz total', pero añade que tiene "serias dificultades de comunicación y relacionamiento con el público en general, y esas dificultades sí pueden ser un obstáculo en su labor". Pero considera que es algo que se puede resolver con el apoyo técnico adecuado. Restrepo resalta que en el gobierno Petro el Comisionado de Paz tiene una voz importante dentro del Gabinete.



Rueda, por su parte, se muestra vehemente al defender su trabajo: “Nunca he hecho promesas. Nunca he pretendido beneficiar a nadie ante la justicia. Nunca he tenido influencia en los círculos del poder. Siempre he actuado dentro de la legalidad. Jamás le pondría un precio a mi trabajo por la paz. Y nunca traicionaría los principios de integridad y altruismo que heredé de luchadores incansables como Eduardo Umaña, Josué Giraldo, y Yolanda Cerón", dijo. Y agregó: “Estoy totalmente abierto al escrutinio público porque no tengo nada que esconder”.



Gustavo Petro, jefe de Estado. Foto: César Melgarejo/ ETCE @cesarmelgarejoa

Por situaciones como esta, Rueda ha sido objeto del escrutinio de personalidades sobre si este estilo corresponde a las inmensas responsabilidades que ejerce. Varios analistas muestran su inquietud por la falta de metodología y la improvisación mientras que, desde la otra orilla, los actores armados siguen en una espiral de violencia que no cesa.



"Por ahora, el balance de la paz total es, por decir lo menos, decepcionante. El gobierno debe tomarse una pausa, repensar su estrategia", dice Sebastián Zuleta, Consultor del Instituto de Paz de los Estados Unidos, en un diagnóstico publicado en Razón Pública.



Desde su posición, ¿cómo ven ustedes el trabajo de Danilo Rueda, alto comisionado de Paz?, le preguntó EL TIEMPO a monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia.



"No creo que sea ingenuo. Tal vez es entusiasta, tal vez va demasiado rápido, pero también es cierto que él está urgido de mostrar resultados por las necesidades políticas. En algún momento creo que debe empezar a soltar cosas, porque humanamente no puede estar al frente de tantas cosas", respondió el jerarca de la Iglesia, institución que sigue de cerca todo el proceso de la paz total.



Eduardo Pizarro, con doctorado en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París y profesor de la Universidad Nacional y quien en el pasado también ocupó la oficina de Rueda, le dijo a la revista Cambio:



“Creo que el modelo de paz total del Gobierno Petro es la improvisación. Creo que está pésimamente diseñado. El temor que tengo es que no nos conduzca a la paz, si no hay rectificaciones profundas del modelo. Y que podamos ver agravado el conflicto interno, es decir, que haya una gran frustración".



El empeño de Rueda por manejar al tiempo las negociaciones con las bandas, las disidencias y el Eln también ha recibido cuestionamientos. Por un lado, de Roy Barreras, quien le pidió dedicarse exclusivamente al asunto del Eln, y también de Humberto de la Calle Lombana y Sergio Jaramillo, quienes lograron el desarme de las Farc, al cuestionar los lentos avances en el proceso de implementación de los acuerdos del 2016.



Diagnóstico con el que coincide Jorge Restrepo, quien afirma que fue una "mala decisión" encargarle al Comisionado las misiones de la negociación multilateral y, además, la implementación del Acuerdo con las Farc. "Está en una situación imposible: responder por esas misiones. Hay una sobrecarga de funciones que se ha reflejado en su trabajo", dice.



Y otro problema de fondo que es responsabilidad de su oficina sigue vivo: la falta de reglas claras y de verificación para los acuerdos de cese de fuegos que empezaron a operar con varios grupos armados desde el pasado 1 de enero, y que cada día suman nuevas denuncias de incumplimientos, manifestados estos en asesinatos, desplazamientos y confinamientos forzados y amenazas.



