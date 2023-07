En la mañana de este domingo 23 de julio, el presidente de la república, Gustavo Petro, anunció por medio de sus redes sociales que nombrará a Salvatore Mancuso como gestor de paz para que apoye la culminación del proceso de paz con los paramilitares.



"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún, no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos de estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados.Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz", dijo el primer mandatario en Twitter.



Ante este nombramiento, figuras de distintos sectores políticos han reaccionado, uno de ellos fue el expresidente Alvaro Uribe, quien aseguró que:



"El proceso de mi Gobierno desmovilizó, aprox/, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso.Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación.

Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan".



Así mismo, el senador Wilson Arias reaccionó a la noticia diciendo que "Salvatore Mancuso será nombrado gestor de Paz para que se conozca la verdad del paramilitarismo, la “desmovilización” y sus alianzas. Noto a Álvaro Uribe, Maria Fernanda Cabal y Paloma Valencia y a toda la derecha asustada, ¿por qué será? La verdad les corre pierna arriba".

También, el senador Ariel Ávila se pronunció sobre el tema diciendo: "Obviamente Uribe protesta. Mancuso ha dicho mucha verdad, pero le falta lo de paraeconómia, esa es la gran verdad que falta.Jorge 40, en cambio, no ha dicho nada. Solo oculta y miente".



De igual manera, el representante a la cámara Óscar Villamizar indicó tras esta decisión que: "En el corazón del Gobierno del cambio están en primera línea los narcoterroristas, como Salvatore Mancuso que ha cometido más de 75.000 crímenes y que tanto daño le ha causado a los colombianos, no hay espacio para la gente de bien, los campesinos, los desempleados, los jóvenes que luchan por un mejor futuro".

