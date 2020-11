Acuerdo de paz: qué cambia el triunfo de Biden para el gobierno Duque

La llegada a la Casa Blanca de la dupla demócrata Joe Biden-Kamala Harris tendrá un impacto directo en el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, en especial en su fase de implementación.



Esta es la primera conclusión a la que llegan diversos analistas que pronostican un giro de las exigencias de Washington al país, en general, y al presidente Duque, en particular.



“Es probable que Biden en su afán por devolverle continuidad a las políticas del presidente Obama, además de mantener el discurso igualitario que lo ayudó a llegar a la Presidencia, le llame la atención al presidente Duque por no haber seguido impulsando el proceso de paz con las Farc”, pronostica Alejandro Bohórquez-Keeney, analista internacional y docente de la Universidad Javeriana.



Incluso, las consecuencias que se sentirán, según la interpretación del catedrático, serán de mayor calado: “En ese orden de ideas, pueda que Biden se muestre reacio a seguir colaborando de manera estrecha con el gobierno colombiano".



Un hecho que, en su concepto, dice el docente, se sabe en la Casa de Nariño por lo que se movieron de prisa: "Por eso vimos que en la felicitación que le envió Duque", dice, "le recuerda la cooperación en el tema del narcotráfico”.



El giro previsto es de tal dimensión que se refleja en el entusiasmo que reina entre los defensores del Acuerdo. “El impacto que tendrá la llegada de Biden sobre el Acuerdo de Paz es positivo en todos los sentidos: en cooperación, en términos políticos y en los de reformas en el sector de seguridad y justicia”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac.



Restrepo explica: “En cooperación, se mantendrá y ampliará el apoyo a los programas de desarrollo rural asociados a la sustitución de cultivos ilícitos -dando prioridad sobre la aspersión aérea- y a la reincorporación económica de excombatientes".



En términos políticos, el investigador cree que "cerrará el espacio a las iniciativas que buscan obstaculizar la operación de las instituciones del Acuerdo, como la JEP y que proponen repudiarlo".

Y considera, además, que se va a generar "un espacio para reformas en seguridad y justicia, que permiten mejorar las garantías de seguridad, centrado en reducir la violencia política y la lucha compartida entre Colombia y EE. UU. contra el tráfico de narcóticos”.Está claro que el escenario es hoy bien distinto a la relación que se tuvo con la administración Trump.

El Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, se reunió a principios de este año en la Casa Blanca con quien era homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Presidencia

De hecho, en la mañana de este lunes el expresidente Juan Manuel Santos advirtió que el Gobierno Duque “deberá hacer cambios en la política, incluyendo movimiento de personas”. La pregunta que dejó gravitando en el ambiente es natural:



¿Francisco Santos, miembro destacado del Centro Democrático, partido opuesto a la negociación con las Farc seguirá en el cargo ahora que llega al poder un gobierno que siempre se la ha jugado por el Acuerdo?



En diálogo con RCN Radio, Juan Manuel Santos dijo que el presidente electo es respetuoso de los acuerdos de paz y de los Derechos Humanos, por lo que cree que “Duque se verá forzado a hacer unos cambios de política, porque infortunadamente lo que él hizo fue entregarse a totalmente a Trump y eso no le ha resultado bien, ya que la política exterior colombiana ha sufrido muchísimo".



Para Juan Manuel Santos no hay dudas: "Va a tener que revisar la política y con ello debe existir necesariamente cambio de personas”.



Para el exjefe del Estado que logró quitarles las armas a las Farc, “las políticas del Partido Demócrata y las de Biden, difieren mucho de las que el presidente Iván Duque ha venido defendiendo estos años, ellos están más comprometidos con los Derechos Humanos y los acuerdos de paz".



El también cree que los días por venir serán a mejor. "En ese aspecto se darán muchos cambios para bien sin lugar a dudas”.



Por eso, el expresidente considera que “eso va a llevar a que el Gobierno colombiano cumpla a lo que la Constitución obliga, ya que cumplir con la implementación de los acuerdos de paz es un deber constitucional”

.

¿Por qué? “A los demócratas sí les gusta el acuerdo y van a presionar para que se cumpla, de manera que ahí sí vamos a ver afortunadamente un cambio hacia lo positivo y el presidente Duque va a tener que alinear sus políticas”, valora el premio Nobel.



En Estados Unidos no hubo un cambio de forma de pasar de un gobierno del color rojo al azul sino de un ideario completamente distinto. Los demócratas quieren imprimir el sello que tradicionalmente los ha caracterizado y que pasan en este campo por buscar salidas de consenso y a través del diálogo a los conflictos sociales.



De hecho, es la bancada que en el Congreso de Estados Unidos ha mostrado su real preocupación por el asesinato de los líderes sociales y fueron decisivos en La Habana para llegar a un acuerdo.



Bien distinto a Donald Trump quien en la recta final de su campaña envío mensajes de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque, y puso de nuevo sobre el tapete las alusiones al “castrochavismo”, “el término que acuñó la derecha colombiana congregada en torno al partido de Gobierno para atacar el acuerdo de paz que selló Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc”, como lo definió El País de Madrid.

En su reportaje este diario titulado ‘La campaña de reelección de Donald Trump amenaza la paz en Colombia’ recordó que el republicano enfiló baterías contra el Acuerdo de Paz, “arduamente negociado, que permitió el desarme de cerca de 13.000 rebeldes”.



“La anterior Administración negoció el terrible tratado Obama-Biden-Santos con los carteles de droga colombianos, se rindieron ante los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas se incrementara”, llegó a afirmar Trump en un evento en Miami, “una retórica que recordó las banderas más radicales del uribismo, la corriente política que apoya al exmandatario”, dice el rotativo.



“Atrapado desde que se firmó hace cuatro años en el fuego cruzado de la polarización política colombiana, el acuerdo de paz ahora ve amenazada su frágil implementación en medio de la polarización de la campaña estadounidense, conceptuó el diario en el mes de octubre.



En ese momento, claro, Trump era el Presidente y tenía todas las opciones de reelegirse y de continuar cuatro años más al mando de Estados Unidos. Ahora la situación es distinta.



Tanto que aún se escucha diáfano el reclamo del demócrata Bernard Aronson, quien fue el delegado especial de Estados Unidos para acompañar los diálogos de La Habana durante la administración de Barack Obama: “El acuerdo no está siendo implementado satisfactoriamente”.



Era una frase muy dura, pero hecha desde fuera del Gobierno. Ahora que volverán a controlar la Casa Blanca estas palabras, seguro, no pasarán desapercibidas.

