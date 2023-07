La oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó una entrevista realizada a Camilo González Posso, coordinador de delegados del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central, en la que habló sobre su rol en la mesa y sobre lo que puede esperar el país de esa negociación.



(Además: Gobierno reconoce a 6 miembros de las disidencias como representantes en proceso de paz).

González Posso, quien también preside el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que su papel es llevar la postura del Gobierno y de la sociedad a la mesa.



"Colombia lleva más de seis décadas de conflicto armado y estamos en un período de posibilidades de cierre de esa etapa, para así terminar con la presencia de las armas en la política, en las luchas sociales, en las disputas económicas, que ha sido un signo trágico en la historia de Colombia", dijo.



El coordinador en la futura mesa con el Eln, dijo que la historia de Colombia está llena de acuerdos parciales que han “dejado semillas para la siguiente guerra”, pero que esto no significa que la búsqueda de una salida negociada a los conflictos deba dejarse de lado.



(Le puede interesar: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’).



"Las negociaciones no son asuntos caprichosos, resultan como necesidad por condiciones políticas concretas (...). No puede renunciar el Estado a utilizar las vías del diálogo, es un mandato constitucional, es un imperativo ético", agregó.



Sobre los temas que se tocarán en la mesa no dio mayor detalle, pero sí dejó entrever algunos de los temas que podrían llegar a tocarse.



"Hay asuntos que sabemos que están relacionados con las transformaciones necesarias en las regiones donde persisten conflictividades armadas. Sigue existiendo el problema de la tierra, los problemas ambientales, los problemas del agua, problemas para garantizar la eficiencia de la acción del Estado, pero ya la agenda precisa tiene que salir de la mesa, de un análisis de conjunto", concluyó.

#AvanzaLaPaz | 🎥: Camilo Gonzalez Posso, coordinador de delegados del Gobierno nacional, habla de la naciente Mesa de Conversaciones de Paz con el EMC-FARC: ¿Por qué dialogar con ese grupo armado? ¿Qué podemos esperar de este proceso de paz? https://t.co/Fa2hl3TcIA pic.twitter.com/yzB6YHUatK — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) July 17, 2023

(Siga leyendo: Confirmado: Camilo González encabeza delegación de Gobierno en mesa con Estado Mayor).



Junto a él, el Gobierno confirmó la designación de Fabio Valencia Cossio, quien trabajó como jefe de la cartera del Interior y de Justicia en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y cuya carrera política la hizo con el Partido Conservador.



"Voy a aportar lo que ha sido mi trayectoria, mi conocimiento y mi experiencia en varios procesos de paz, especialmente en el de San Vicente del Caguán. Ahí voy a decir lo que creo yo que fue, digamos, equivocado en esos procesos y que aquí se pueden evitar", dijo Valencia Cossio, en entrevista con EL TIEMPO.



También hacen parte de la delegación Yezid Arteta, excomandante de las Farc y quien conoce de cerca el conflicto; y Feliciano Valencia, líder histórico del movimiento indígena y exsenador.



En representación de la Fuerza Pública aparecen los nombres de los coroneles retirados Genny Calvo y Luis Novoa.



Además, la delegación la completan Óscar Gerardo Salazar, líder social del Cauca; Luz Dari Landázuri, quien lleva años trabajando en pro de las víctimas de minas antipersona; Pedro José Arenas García, excongresista; Gloria Quiceno, exmilitante del M-19 y quien estuvo un periodo en el Congreso, Darío Fajardo, posiblemente uno de los mayores expertos de Colombia en zonas de reserva campesina; y Carlos Murgas Guerrero, empresario del sector de la palma y miembro de Fedepalma.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias