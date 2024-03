Las ideas de Rafael Pardo Rueda para negociar la paz en la Colombia de hoy

En Colombia ha habido dos enfoques en los procesos de paz. Uno que fue muy claro en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y en el de Andrés Pastrana (1998-2002); y otro que caracterizó la negociación en los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018).

La administración Betancur, pionera en este hemisferio en la búsqueda de soluciones políticas, entendió el conflicto como un problema de incompatibilidades históricas. El reconocimiento a lo que se llamó la existencia de condiciones objetivas para la formación de las guerrillas implicaba una manera específica de abordar la solución. Pastrana tuvo la misma posición.

Mostrarles a los alzados la voluntad del Estado y un genuino deseo de rectificación fueron bases para generar confianza y convencer a los insurgentes de la posibilidad de paz. Esta aproximación, que podíamos llamar idealista o voluntarista, no sería hoy la más adecuada en una mesa de negociación con una guerrilla sólida en lo doctrinario y crecida en su autoestima en capacidad militar.

Los gobiernos Barco, Gaviria y Santos aplicaron una concepción bien distinta, que llamaría de enfoque realista (para asimilarlo a una escuela de pensamiento en política internacional en las relaciones de poder). Se entiende que el conflicto es por el poder y por las fuentes que lo sustentan, por tanto, la negociación es con el poder y sobre el poder. Así se planteó en la política de paz de Barco, luego mantenida en esencia por Gaviria y posteriormente reeditada por Santos.

Sobre el carácter político de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor de las Farc, estas son mis consideraciones: los primeros son desertores del proceso de Paz de La Habana.

Los otros ni siquiera fueron firmantes del Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro está en el intermedio. Hace acciones unilaterales –como los ceses al fuego del 31 de diciembre de 2022, que el Eln rechazó– y renueva la ley del orden público que le permite entablar negociaciones con el Eln y la Segunda Marquetalia, Estado Mayor de las Farc, en el caso de las ex-Farc. Pero la base jurídica sobre la que se mueve el gobierno es aún indefinida, pues hasta diciembre de 2023 el Congreso no había discutido la llamada ley de sometimiento, con lo cual genera marcos de incertidumbre no deseables.

Los otros ni siquiera fueron firmantes del Acuerdo de Paz. Gentil Duarte, comandante del Frente 1 de las Farc-Ep estuvo en La Habana, pero se retiró cuando percibió que no llegarían a la Constituyente. No merecerían una segunda oportunidad, pero la última palabra la tienen los jueces.

Volviendo a las organizaciones guerrilleras, pueden parecer diferencias retóricas, pero esas negociaciones tienen consecuencias concretas. La principal está en el diseño mismo del proceso. En el enfoque realista, la prioridad de la negociación estaría en el tipo de Estado que se requiere o se busca; el enfoque voluntarista miraría otros temas.

Otra consecuencia tiene que ver con las actitudes del gobierno. En el primer esquema, en el idealista, el gobernante puede dejar de defender una serie de postulados con el fin de generar confianza con la guerrilla. Conseguir que las partes confíen es el mantra en cualquier negociación. La defensa de la legítima acción de la Fuerza Pública es uno de los aspectos que se debilitan en la visión idealista y la acción del Estado a favor de los pobres se desvía en dirección a los violentos o a los ilegales.

El enfoque idealista se basa en mostrar capacidad de rectificación y el realista en crear espacios para negociar el poder. El primero pretende arreglar muchas otras cosas para que la paz pueda ambientarse; el segundo enfoque se concentra en la negociación del poder, pues lo demás vendrá por añadidura.

El conflicto en Colombia es por el poder

A mi juicio, el enfoque y diseño de un proceso de paz están directamente relacionados con la forma como se entiende el conflicto. La guerra es la continuación de la política por otros medios –decía Carl von Clausewitz, uno de los principales teóricos de la ciencia militar moderna–, y la política, o sea dialogar para llegar a acuerdos, no es más que continuar el conflicto por otros medios, en este caso, pacíficos.

Entiendo el conflicto actual como uno en el que está involucrado el poder político. El centro de esta guerra de décadas es el poder y en esto me parece que no puede haber equívocos. Esta manera de entender las cosas descarta, a su vez, otras motivaciones como el territorio o el control de recursos económicos, que pueden ser objetivos transitorios, pero no son sus propósitos finales. Entenderlo así seiñala la manera como se puede entender lo que sería la paz y esta sería el resultado de una negociación por el poder, por su acceso, su distribución y por el control de las fuentes del poder.

El conflicto existe porque existe la guerrilla. No al contrario, y eso no debemos olvidarlo. Dicen que ellos están alzados en armas por la injusticia y que no han hecho la paz porque el gobierno, o los gobiernos, no los han dejado. Eso no es así y no podemos caer en una especie de culpa colectiva. El Estado colombiano ha sido excepcionalmente generoso para buscar la paz con las guerrillas. Ha hecho la paz con quienes han querido hacerla y persiste en tener, como sociedad, una mano tendida a los alzados.

En general, puedo asegurar que el Eln no busca poder nacional sino territorial. Se resignaron en su lucha armada, que lleva sesenta años. Desde su Quinto Congreso, esa guerrilla tiene un lema o una máxima: resistencia armada. Eso significa buscar el control de unas regiones específicas: Catatumbo, Arauca, Magdalena Medio, en especial el sur de Bolívar; Cauca, Chocó y el sur de Nariño.

Sin embargo, el itinerario acordado en México en 2023 deja entrever que al Eln sí le interesaría el poder nacional. La agenda de México y sobre todo la de La Habana, especialmente el punto referido a la Participación, así lo plantea: diseña un andamiaje de participación con gremios, organizaciones sociales, universidades, etc. En total, son cerca de ochenta organizaciones para establecer cambios en el poder nacional.

Papel de la sociedad

El gobierno tiene en Colombia un inmenso poder, pero la sociedad, si está más o menos unificada, tiene un mayor poder que el gobierno.

Los gobiernos son sensibles a esas circunstancias. Vale recordar la época de las marchas multitudinarias contra las Farc en el gobierno de Álvaro Uribe. Hay que recordar que el Plebiscito después del Acuerdo Final con las Farc se perdió, aunque todo indicaba que saldría adelante. Múltiples factores influyeron en el resultado del Plebiscito, pero hay que tener en cuenta que el país estaba partido casi por la mitad. El fallido Plebiscito forzó una renegociación con los del NO. Hubiera sido imposible negociar en esas condiciones, con un conjunto de partidos afines al gobierno y con el gobierno.

Tal vez por eso, Gustavo Petro incluyó en la comisión que negocia con el Eln a José Félix Lafaurie, quien proviene de un partido radicalmente distinto a los que apoyan al gobierno. En los acercamientos con el Estado Mayor Central designó a Fabio Valencia Cossio y a Carlos Murgas. El primero ya pronunció algunas declaraciones públicas en las que mostró su disgusto con el proceso de Paz que se dio en La Habana con las Farc-Ep. Un proceso de paz en contravía de la sociedad, o de una parte de ella, es imposible que llegue a buen puerto.

Las marchas en la época de Álvaro Uribe y el Plebiscito tienen sus diferencias. A esas alturas, en el gobierno uribista no había acercamiento alguno con las Farc, mientras que el Plebiscito reveló que el país estaba partido en dos mitades. Y la causa del NO estaba principalmente encabezaba por un partido, el Centro Democrático, que organizó la mayoría de las manifestaciones en contra del acuerdo de La Habana.

El carácter político

Para hacer la paz con quienes se habían alzado en armas contra el Estado, se debía abrir un campo de discusión sobre sus iniciativas políticas, aquellas que los habían llevado a alzarse y a mantenerse en el alzamiento.

Se planteaba un campo de discusión democrático, en cuanto que no se trataba de imponer planteamientos, ni pretender que se adoptaran la postura del establecimiento o la de la guerrilla. Se reconocía entonces el carácter político del alzamiento y se entendía la necesidad de abrir un espacio para buscar acuerdos sobre los temas que sustentaban esa rebeldía. Era una discusión que además debía hacerse con los sectores políticos. De otro lado, el carácter armado de los grupos implicaba un tratamiento paralelo para llevar a cabo con el gobierno. Siendo lo esencial el contenido político, la consecuencia de lograr acuerdos debía ser la cesación del alzamiento y su correspondiente desmovilización.

Por sí solo, ninguno de los dos componentes permitiría llegar a la paz. Un procedimiento de acuerdos políticos sobre los contenidos del alzamiento, sin consecuencias sobre el carácter armado de los grupos, es aceptar la imposición de las armas. Un procedimiento de desmovilización sin pactos políticos satisfactorios para las partes es una rendición.

Este modelo se aplicó, con variantes respecto a los espacios de discusión política, con varios grupos armados. Con el M-19 se estableció un mecanismo ad hoc de discusión política que se denominó “La mesa de trabajo”, que pretendió ser multipartidista. Con el Epl y otros tres grupos, el espacio de discusión política no fue exclusivo para ellos sino general para el país: la Asamblea Constituyente. En estos procesos, el Partido Liberal fue un soporte, tal vez el único, de los esfuerzos del gobierno porque canalizó apoyos, gestionó las mayorías necesarias para pasar los proyectos y estuvo institucional y políticamente en las buenas y en las malas.

En el gobierno Gaviria se mantuvieron los principios esbozados anteriormente y se eliminaron algunas condiciones para iniciar las negociaciones. La exigencia de cese al fuego unilateral para empezar a negociar fue suprimida y se aceptó negociar en medio del conflicto. El concepto de negociación se abrió a algo mucho más amplio que el alzamiento armado.

Se permitió, y esa fue la principal modificación de conceptos, negociar más allá del alzamiento, lo que en términos de las Farc se entendía como la crisis nacional. Sin duda significaba un enfoque más amplio a la mera negociación del conflicto.

Esa fue la negociación con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Las dos rondas de conversaciones realizadas en el exterior avanzaron en varios de estos aspectos, al cabo de los cuales hubo acuerdo en establecer una agenda y un orden para discutirla.

Además, fue preaprobado un mecanismo de cese al fuego que hoy espantaría a los actuales críticos a la zona de despeje, pues se trataba ni más ni menos de desmilitarizar 78 municipios. No obstante, las dificultades de negociar en medio del conflicto provocaron dos crisis que obligaron a suspender las rondas de conversaciones, y luego ya no hubo condiciones ni confianza para reiniciar.

En el gobierno de Ernesto Samper se hicieron varios intentos por sentarse a hablar y se expidieron varios documentos de política de paz, pero no fue posible por las precarias condiciones de gobernabilidad de entonces.

Pero más que hacer un recuento, seguramente incompleto y desde luego parcializado, es mi interés tratar de extraer algunas características distintivas de lo que es una visión liberal sobre los procesos de paz. Ello es posible hacerlo escarbando en los principios subyacentes de las políticas de paz de los gobiernos liberales, que entre otras han sido los únicos que hasta ahora han manejado y culminado con éxito los procesos de paz en los que se han embarcado.

RAFAEL PARDO RUEDA

