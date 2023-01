El desarrollo de los ceses del fuego bilaterales con la ‘Segunda Marquetalia’, el ‘Estado Mayor Central’, el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta’ es el bastión que sustenta la búsqueda de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.



En paralelo, el Eln mantiene en suspenso la posibilidad de un acuerdo con el Ejecutivo en esta materia, aunque el Gobierno espera superar dicho escollo.

Equipos negociadores del Gobierno y el Eln en Caracas. Foto: Twitter @ComisionadoPaz

De hecho, esta situación propició la convocatoria de una reunión extraordinaria entre representantes de los equipos negociadores del Gobierno y los elenos en Caracas para este miércoles, con el fin de abordar la propuesta de alto al fuego y retomar el buen ambiente de diálogos que tuvo la mesa durante el primer ciclo en Venezuela, según las propias delegaciones. Pero esta es solo una de las grietas que le aparecen a la ‘paz total’ hoy.



“La mesa está en modo pausa, de tal manera que hablar de una crisis en la mesa de negociación es inadecuado. Por supuesto es una pausa demasiado larga, han ocurrido cosas y el Eln está reclamando que se terminen de hablar de los temas que quedaron pendientes en el primer ciclo y desde luego también mirar lo del cese al fuego”, comentó al respecto hace unos días Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno.



“Parece inverosímil lo ocurrido con el Eln. Hay todavía un punto ciego. ¿Qué pasó en los entretelones de la negociación para que la guerrilla desmintiera al Gobierno?, comentó, a su vez, el senador y exnegociador Humberto de la Calle.

Los primeros impases

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: El Tiempo

El viernes pasado, la Fiscalía General respondió con una negativa por motivos jurídicos a la solicitud del Gobierno para que a ocho integrantes del ‘clan del Golfo’ y a otros ocho miembros de las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ se les suspendieran las órdenes de captura.



La respuesta gubernamental se hizo esperar ocho horas, hasta que el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, aseguró que hay respeto por la decisión de la Fiscalía y, a la vez, hizo un llamado al “diálogo directo” con el ente acusador pues, según él, la solicitud del Presidente está amparada en la Ley 2272.



Otra de las grietas que generan escepticismo por las treguas decretadas es que, según la Defensoría del Pueblo, se han reportado cuatro acciones de las disidencias que han violado el armisticio en Suárez y Corinto (Cauca) y en el casco urbano del corregimiento Madrigal, ubicado en el municipio de Policarpa (Nariño).



Frente a esta situación, desde el próximo miércoles, la Defensoría realizará un informe quincenal sobre el monitoreo que hace de las actividades violentas, a pesar de no hacer parte de los invitados por el Gobierno a verificar el cumplimiento de los ceses.



Carlos Camargo, defensor del Pueblo, ordenó que 42 seccionales del ente estén atentas a las zonas con presencia de grupos armados.



La lupa está puesta desde distintos mecanismos sobre estos ceses de hostilidades. Sin embargo, para aumentar la eficacia de la verificación, el Gobierno debe avanzar en la concertación de los protocolos con los cuatro grupos armados que se acogieron a la tregua.

A eso se suma que el jueves se informó que las disidencias de las Farc serían las autoras del secuestro del soldado Luis Domingo Morelos, en Santa Rosa, Bolívar. El martes ya había trascendido que otra facción de las disidencias secuestraron al sargento Juan Gabriel Chachinoy en El Tambo, Cauca.



Para dichas treguas aún no están definidos los protocolos que las reglamenten y eso es lo que impide una verificación plena.



Desde algunos sectores se asegura que tales protocolos están siendo concertados con cada uno de los grupos armados junto a los componentes de monitoreo y verificación, según explicó la semana pasada Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU en Colombia.

Por este tema, el pasado 7 de enero, la Arquidiócesis de Bogotá recordó que la “historia violenta del Eln es muy difícil de lidiar” y mostró su preocupación por cómo descubrir “la posición real, profunda y a largo plazo que tiene el gobierno actual”. “En la opinión pública, en los ciudadanos de bien, hay una gran preocupación por la forma más bien blanda y condescendiente con que se está mirando y tratando a muchos actores violentos”, sentenció.

Definición de protocolos

“Es una metodología diferente y arriesgada, no lo niego. Es audaz y nos puede salir mal, pero es diferente”, analizó, por su parte, el senador Ariel Ávila sobre el decreto emitido por el Gobierno que aún no tiene los protocolos acordados con los grupos armados.



Ávila, pese a que cree que el ruido generado por el Gobierno y el Eln es una de las razones por las que la ‘paz total’ va a atravesar “tres o cuatro semanas muy difíciles”, considera que el impasse va a ser superado.



Por este vilo que mantiene el Eln con respecto al cese del fuego, no deja de ser preocupante lo que le señaló el presidente Petro a esa guerrilla el jueves sobre las dos rutas que pueden tomar: “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”.



La idea es que estas asperezas sean limadas en la cita del miércoles entre ambos bandos para mantener una dinámica positiva en el segundo ciclo de diálogos, en México, en febrero.



