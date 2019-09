¿Y ahora de qué sirve el dossier que Duque llevó a la ONU?

La salida de uno de los responsables de la inteligencia militar por los errores de las fotos en el dossier que entregó el presidente Iván Duque en la ONU no le pone punto final a un escándalo insólito sino que deja en el aire dos complejos interrogantes:



¿Qué valor tiene ahora el documento entregado por el Jefe del Estado en el marco del 74º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU)?¿En quién puede confiar ahora el Presidente?

La situación puede incluso ser más crítica cuando se conozca en su totalidad el documento, de 128 páginas, y que, según afirmó Duque durante su intervención oficial en la ONU “contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano”.



(Le sugerimos leer: Por error en fotos entregadas a ONU sale jefe de inteligencia militar)



Hasta ahora Duque entregó sendas copias al Presidente de la Asamblea, al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres; y al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.



Luego, él mismo puso varios trinos en su cuenta de twitter que casi de inmediato fueron desvirtuados por medios locales, El Colombiano; e internacionales, la agencia francesa AFP. El documento empezó a perder valor aunque el Gobierno en las primeras de cambio hizo esfuerzos por evitar tan inesperada situación:



“Esta semana hemos hecho denuncias claras y no nos vayamos por las ramas en la discusión, las denuncias no son de ahora, son denuncias que se han venido presentando a lo largo del tiempo y que han mostrado la connivencia de esa dictadura con grupos terroristas en su territorio", dijo el Jefe de Estado, a finales de la semana anterior.

El informe que presentó presidente @IvanDuque ante Naciones Unidas tiene plena validez y recoge pruebas y evidencias irrefutables contra el régimen de Maduro - dictador vinculado a criminales internacionales. Las críticas que pueda haber sobre una fotografía no lo invalidan. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) September 28, 2019

También salió en su respaldo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien valora la importancia del informe porque sí "tiene plena validez y recoge pruebas y evidencias irrefutables contra el régimen de Maduro". Así lo escribió ella en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: Las irregulares denuncias del gobierno de Maduro en la ONU)



Hasta ese momento la controversia giraba en torno a dos fotografía. Una, la de los niños que juegan en una ronda con guerrilleros del Eln. Esta es una imagen que Inteligencia Militar ha entregado desde hace varios años a las redacciones de distintos medios de comunicación para “mostrar” el adoctrinamiento a menores del grupo armado en Nariño, Cauca y Chocó. El dossier dice erradamente que fue tomada en el estado Táchira en abril de 2018.

Esta imagen, según El Colombiano, corresponde a una foto no tomada en territorio venezolano. Foto: Esta imagen publicada por el diario El Colombiano

Otra, la imagen de una vivienda de madera que el documento señala como “masacre en Estado de Estado de Bolívar en octubre de 2018”. En realidad fue tomada en El Catatumbo por un fotógrafo de AFP en septiembre.



Hasta ese punto iba la situación. Pero el fin de semana aumentó cuando el Ministerio de Defensa llamó a AFP para excusarse y además reconocer que en el dossier había dos fotos más –una de una guerrillera del Eln tomada por AFP en el Chocó y otra, también hecha por esta agencia, a disidentes de las Farc en el Guaviare- en las que se aseveraba que eran en Venezuela. Ya eran cuatro fotos erradas.



Por si fuera poco, AFP preguntó a dicho ministerio: ¿Por qué había fotos de su propiedad en el dossier si además el ministerio no está dentro de sus abonados para haberlas recibido legalmente? El ministerio les reconoció que las habían bajado de internet.

Según el dosier, esta foto se tomó en Venezuela, tras una masacre. El fotógrafo de AFP, Luis Robayo, dice que él la tomó en la región colombiana del Catatumbo. Foto: Luis Robayo / AFP

Una cadena de despropósitos que llevó a que en la mañana de este lunes los más altos responsables de la seguridad del Estado y de las relaciones exteriores ofrecieran una rueda de prensa que los medios radiales reportaron como poco sustanciosa. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió minutos después cuando EL TIEMPO informó en exclusiva que por el caso fue llamado a calificar servicios el general Oswaldo Peña Bermeo.



Sin embargo, cuando se disipe el eco de semejante noticia qué irá a pasar. Es natural que un presidente debe confiar en sus agencias de seguridad del Estado que, además, están bajo su mando. Si el presidente no puede confiar en Inteligencia Militar para un tema tan sensible como es la presencia de grupos irregulares en otro país, ¿en quién puede hacerlo?



Para analistas consultados por EL TIEMPO, sorprende no solo el poco profesionalismo que hasta ahora ha quedado en evidencia a la hora de hacer el informe sino de la insólita situación creada de darle munición a Maduro para atacar a Duque. Este fin de semana, incluso se dedicó a insultarlo.



Ahora, el otro escenario. ¿Qué va a pasar con el informe? Para analistas consultados por EL TIEMPO desde que se produjo esta situación, el hecho de que el documento contenga informaciones que no corresponden a la realidad “ensombrece” el propósito de Duque.

No solo no le dieron crédito a los autores de las fotos, sino que ahora dicen que algunas de ellas eran “ilustrativas”, imágenes para “ejemplificar”. Lo que pasa es que en el dossier olvidaron señalar cuáles eran las de verdad, y cuáles estaban ahí solo para “ilustrar”. — Sandra Borda (@sandraborda) September 30, 2019

Y no subestimen las consecuencias de estas cosas: Estados Unidos todavía lidia con la falta de credibilidad en la ONU que resultó de sus famosas “pruebas irrefutables” de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak... — Sandra Borda (@sandraborda) September 30, 2019

“Genera un problema de credibilidad”, le dijo Sandra Borda, profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, el sábado anterior. “El Presidente está tratando de construir un caso que es relativamente fácil, porque se sabe que Venezuela sirve de santuario al Eln. Básicamente existe el acervo probatorio que hay alrededor de esto, y que seguro tiene inteligencia militar. Es difícil entender por qué utilizan material falso”, reflexionó ella.



La analista escribió en su cuenta de twitter que hacia adelante un hecho como este no hay que “subestimarlo”: “Estados Unidos todavía lidia con la falta de credibilidad en la ONU que resultó de sus famosas “pruebas irrefutables” de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak...”, recordó en su red social.



“Es evidente que Venezuela sí ha permitido que sus territorios sean santuario para la guerrilla”, dice Mauricio Borda, profesor de Relaciones Internacionales del Rosario. “Me parece que se actuó de una manera poco profesional”.



¿Debilita este escándalo la afirmación de Duque de que esta era la "evidencia inequívoca" que "prueba el auspicio, el patrocinio y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro a esas estructuras criminales"?

El experto en seguridad Jairo Libreros recuerda que estos informes son recibidos por el secretario que de inmediato se lo entrega a su grupo de trabajo para que compruebe cada una de las afirmaciones allí dichas. “En la ONU se toman muy en serio esto. Cada página es mirada con lupa porque se sabe que puede tener consecuencias muy serias en las relaciones de sus países integrantes. De entrada, con los fallos hasta ahora conocidos ya siembre un manto de duda difícil de quitar”.



Este es el resultado, añadió Sandra Borda, “de tratar temas sensibles y de la mayor importancia pública como si fueran productos que sólo necesitan buena publicidad para venderse”.

Quien debe responder es el Canciller @CarlosHolmesTru . Esperamos su pronunciamiento. https://t.co/H9sXoxrygQ — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) September 28, 2019

Y eso para no hablar de la tormenta política interna que se avecina para Duque. De hecho, el expresidente Andrés Pastrana, aliado vital de Duque en las elecciones, ya está exigiendo explicaciones. Él escribió en su cuenta de twitter que quien "debe responder es el Canciller @CarlosHolmesTru . Esperamos su pronunciamiento”.



POLÍTICA