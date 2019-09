El atroz crimen que acabó políticamente a las Farc

Los relatos de las personas que estuvieron secuestradas por la antigua guerrilla de las Farc forman parte de una infamia que Colombia jamás debería volver a vivir. Acabó con personas que sufrieron en carne propia el delito, destruyó sus familias –algunas de las cuales pasaron años sin recibir siquiera una prueba de vida-, destrozó sus círculos de afectos, puso en sus mínimos la autoestima de una sociedad y, por si fuera poco, destrozó políticamente a ese grupo que argumentaba haberse levantado en armas para construir un país mejor.

A pesar del rosario de crímenes que figuran en el historial de esta organización –terrorismo urbano contra civiles como el carro bomba de El Nogal (Bogotá), tomas a fuego de humildes poblados como Toribio (Cauca), asesinato de indefensas parejas como el matrimonio Bickenbach, La Palma (Cundinamarca), ejecuciones a sangre fría de humildes jornaleros como los de La Chinita (Urabá, Antioquia), ninguno produjo tanto repudio como el secuestro.



La imagen, por ejemplo, de Íngrid Betancourt, inmóvil, callada, cabizbaja frente a una tabla que hace las veces de improvisada mesa, el fondo oscuro, metáfora de una selva impenetrable, sacudió al país de tal manera que fue el punto de quiebre para decir basta: "¡No más Farc!".



Tras su divulgación se produjo la mayor movilización en contra de esa guerrilla en toda su historia. Algunos estimativos cifran en ocho millones de personas que salieron a las calles en el país y en varias ciudades en el mundo con ese grito aquel 4 de febrero de 2008.



Difícil de entender por qué una guerrilla que decía en su oratoria que buscaba construir un hombre nuevo, fuera incapaz de liberar al cabo José Norberto Pérez, tras el clamor de su hijo, Andrés Felipe, de 11 años, enfermo de un cáncer incurable, que le pedía a Manuel Marulanda y sus combatientes un gesto de humanidad. Solo, decía el niño, quería abrazarlo antes de morir. El pequeño falleció. El padre desesperado intentó fugarse y murió solo, en medio de la manigua, de varios disparos por la espalda.



Por aquel entonces, las Farc eran tan soberbias y estaban tan confiadas en el poder sus fusiles que incluso hicieron a un lado hasta el angustioso llamado de Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana y el presidente de Cuba en aquel entonces, quien de su puño y letra, le escribió una carta al comandante Marulanda, llamando a la liberación del agente de policía.



La petición de Fidel Castro era tan escueta como contundente: Por respeto a los principios humanitarios de todo buen revolucionario. Marulanda le respondió, que no.

Fotos de secuestrados. Foto: Archivo particular

Los jefes de las Farc alimentaron durante sus 52 años de existencia a sus tropas que su actuar siempre era sinónimo de valentía. ¿Qué jirón tiene de gallardía ingresar al edificio de Miraflores, en Neiva, dinamitar las puertas, golpear el rostro a puñetazos a las mujeres que somnolientas trataban de proteger a sus hijos que después de arrebatárselos fueron llevados monte adentro?



Estos son apenas algunos ejemplos de un historial que minó políticamente a la guerrilla. Cualquier ciudadano no veía en estas acciones el ejercicio de una organización que pudiera ser opción de poder sino a un grupo de bárbaros que habían perdido cualquier rasgo de humanidad.



Las Farc de entonces argumentaban en su defensa que ellos tenían también muchos de sus militantes cautivos en las mazmorras del régimen. No hay comparación. Por más que las cárceles del país sean un desastre. Los presos no están encadenados al cuello, pueden tener abogados, comunicarse con sus familiares, se les permite conversar con sus guardianes.



“Paso todas las noches en vela, rogándole a Dios para que ellos se apiaden y le permitan mandar al menos un papelito para que me cuente cómo está”, decía doña Emperatriz Castro de Guevara, madre del coronel de la Policía Julián Ernesto Guevara, uno de los 42 uniformados que la guerrilla de las Farc secuestró durante la toma de Mitú, el 1 de noviembre de 1998. Nunca volvió. Lo acribillaron en la jungla.

“Las Farc justifican sus acciones como una lucha por los más pobres", escribió en su momento el analista Joaquín Villalobos (antiguo comandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMNL, durante la Guerra Civil de El Salvador.



“Sin embargo, han generado un abrumador movimiento de opinión pública hacia la demanda de seguridad, desplazando el debate sobre una agenda social. Con ello, se han convertido en un grupo reaccionario que perjudica fundamentalmente a las fuerzas políticas de izquierda que desean priorizar las necesidades de los más pobres en la política colombiana”.



Hoy el nuevo partido político de las Farc tiene una oportunidad de demostrar su compromiso con la verdad. Con los Acuerdos de Paz, el partido político de las Farc reclama haber hecho la dejación de las armas. No es suficiente por más argumentos válidos en el sentido de que el Estado tampoco ha cumplido a cabalidad.



La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP recibirá la versión colectiva que entregará una delegación de antiguos jefes de ese grupo en el marco del caso 001, conocido como secuestro.



Según la JEP, la versión colectiva debe dar cuenta de las acciones en el marco del caso 001, cometidas por todos los frentes y bloques de la extinta guerrilla en todo el territorio nacional, entre 1993 y 2012.



El partido político de las Farc ha cumplido ha hecho la tarea en hechos tan trascendentales en el marco del Acuerdo de Paz como la dejación de las armas. Sin embargo, el país espera también saber por qué hicieron lo que hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué?



Los integrantes de esa agrupación deben con absoluta transparencia relatar lo ocurrido. No para justificarse sino para aceptar su responsabilidad como uno de los actores que sumió al país en tanto horror. No solo se trata de honrar la exigencia de las 580 víctimas que se han acreditado como intervinientes especiales o de las 533 solicitudes de otras que esperan intervenir, sino de un país que clama por saber lo ocurrido.



Así también las Farc tendrán una posibilidad de empezar a recuperar algo de su credibilidad política, sepultada cuando sus combatientes empezaron a secuestrar a quien se les atravesara en su camino en los años más dramáticos de la confrontación.



