'Nada puede justificar la violencia en Colombia': António Guterres

Desde el Palacio de Nariño, el presidente Iván Duque y el secretario General de la ONU, António Guterres, se pronunciaron en el marco de los cinco años del acuerdo de paz. También hicieron un balance de la visita de dos días que llevó a cabo el secretario en el Urabá antioqueño y en Bogotá.



“Hoy termina una visita que me ha permitido conocer de primera mano los avances del proceso de paz. Partiré convencido en la importancia de ser firmes y persistir para asegurar la paz en Colombia”, dijo el secretario en su intervención ante los medios, añadiendo que el país siempre va a poder contar con las Naciones Unidas en la implementación de los acuerdos y la construcción de paz.

En su intervención, el Secretario se refirió a la violencia que sigue presentándose en el país, indicando que "nada puede justificar la violencia ni la acción de grupos armados hoy en Colombia".



"Hay que reconocer que la violencia que estamos viendo en Colombia es esencialmente de la combinación de grupos armados con el narcotráfico y creo que es importante hacer todo para combatir estas acciones. El Gobierno de Colombia debe determinar cuál es la mejor forma", añadió.



Guterres contó también que en su visita estuvo durante día y medio con funcionarios del Gobierno, excombatientes, víctimas y miembros de las comunidades locales y "nadie me dice que no quiere aplicar los acuerdos de paz y nadie me dice que quería la paz con ilegalidad".



Finalmente invitó a los colombianos a seguir con el propósito de la implementación de los acuerdos: "tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica y no dar ni un paso atrás, es esencial seguir firmes".



Por su parte, el mandatario Iván Duque dijo que habían tenido una "provechosa visita" y que el Secretario pudo compartir con reincorporados y ver los avances de la implementación de la Paz con Legalidad en el país, entre los cuales destacó los Pdet y la inversión que se ha hecho en esos territorios; y la reglamentación de las 16 curules para las víctimas en el Congreso.



