En su columna dominical publicada en EL TIEMPO, titulada 'ELN 1 - Colombia 0', el exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó varias críticas al reciente acuerdo de cese del fuego que el gobierno de Gustavo Petro y el Eln alcanzaron en La Habana, Cuba.



El exsenador y líder del partido de oposición Cambio Radical, se apartó de quienes celebran este acuerdo, alcanzado el pasado 9 de junio y que recién empezará su vigencia el próximo 3 de agosto.



"No es mucho lo que se puede decir, aparte de que esta agrupación guerrillera sale muy fortalecida de este. El Gobierno se ha comprometido una vez más a no perseguirlos en cualquier parte del territorio nacional, incluidas las grandes ciudades, e incluso a suspender cualquier labor de inteligencia", señaló



Para Vargas Lleras, el que no se haya alcanzado un cese de hostilidades es una señal de que continuarán las agresiones contra la población civil y que el Eln no dejará de extorsionar, secuestrar y cometer atentados contra la infraestructura.



"En todo esto podrán seguir actuando a sus anchas, como lo hicieron esta semana al secuestrar a Jenifer Arboleda, esposa de un teniente, y al conductor del vehículo en Arauquita. Porque está claro que nada se ha pactado en relación con el financiamiento de las actividades del grupo insurgente, como bien lo ha advertido ‘Pablo Beltrán’ en su calidad de negociador", recordó el exvicepresidente.

#Eln1Colombia0 Tengo la convicción de que con el Eln no se adelantará ninguna negociación de fondo. Lo que se intentará pactar será el sometimiento de Colombia a la voluntad coincidente de este grupo armado y del Pacto Histórico sobre el futuro del país. https://t.co/m3KKWCs1n3 pic.twitter.com/y1VbdGoP4Z — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) June 18, 2023

El jefe político de Cambio Radical sostuvo que de "lo verdaderamente relevante nada se ha dicho" y que aún hay varios interrogantes por resolver. De hecho, comparto esta mesa de diálogo con el proceso de paz con las Farc.



"Aquí nadie sabe qué es lo que se va a negociar. Lo que sí se sabe es que este grupo no tiene pretensión de integrarse a la vida civil, ni hacerse elegir con sus propuestas de cambio en el escenario democrático, ni siquiera hacer entrega de las armas", manifestó.



A renglón seguido lanzó preguntas al Gobierno sobre el acuerdo de participación al que llegó con el Eln y sobre los cambios estructurales en lo político, económico y social que se podrían discutir allí.



Petro con delegaciones del Gobierno y el Eln en La Habana. Foto: Presidencia

"¿Serán esos los que Petro llama Asambleas Populares? ¿Será el Gran Consejo Nacional? ¿Una especie de asamblea nacional constituyente espuria? ¿Se convocará un plebiscito o estará prevista la participación del Congreso de la República a través de una ley o acto legislativo?", dijo, y agregó: "Nada se sabe, pero la preocupación es enorme sobre el mecanismo para refrendarlos".



En ese sentido, Vargas Lleras se preguntó si el Gobierno está pensando, ante el fracaso de su agenda legislativa, que los diálogos con el Eln se pueden convertir en el camino para aprobar su paquete de reformas.



"No me extrañaría, pues con este grupo la consigna es que cada acuerdo, desde que esté firmado por las partes, ya adquiere fuerza vinculante y, me imagino, no solo entre las comisiones negociadoras sino frente al país", concluyó.



REDACCIÓN POLÍTICA

