Las claves del cuarto ciclo en el proceso de negociación con las disidencias del Emc

El municipio de San José del Guaviare recibe desde este domingo a las delegaciones del Gobierno y del 'Estado Mayor Central' de las Farc ('Emc') para la reanudación de las conversaciones de paz.



Este ciclo, el cuarto desde que se instaló la mesa en octubre del 2023, viene precedido de una serie de diálogos regionales con comunidades de Norte de Santander, Cauca y Arauca y de una asonada que dejó tres suboficiales y 12 soldados lesionados en Caloto, municipio en el que existe una fuerte presencia de esa disidencia.



Buena parte del tiempo de este ciclo, según confirmó Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno, se ocupará en avanzar en la construcción de la agenda, en hacer un balance de los diálogos en las regiones y en realizar un análisis de la actuación del mecanismo de monitoreo y verificación del cese del fuego, tregua que tiene vigencia hasta el 15 de julio.

“Tuvimos un periodo de cese del fuego hasta el 15 de enero y el balance que se hizo con fuentes independientes indicaban una disminución del 58 por ciento de afectaciones supuestamente asociadas a las partes de la mesa. Vimos una disminución de manera muy particular en el nororiente del país, pero notamos una disminución menor en el departamento del Cauca y en la zona suroccidental”, le dijo González Posso a EL TIEMPO.



Hay que recordar que el tercer ciclo de negociación cerró con acuerdos como el compromiso de esa disidencia de acatar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en lo referente al reclutamiento, las zonas priorizadas por la mesa para las denominadas ‘transformaciones territoriales’ y la evaluación de la situación de los integrantes de ese grupo armado que se encuentran privados de la libertad.



No obstante, varias de las dudas en torno a este proceso se centran en la situación del Cauca, departamento en donde existe una fuerte presencia de este grupo armado. Allí, la Tercera División del Ejército Nacional señaló que soldados fueron agredidos por una multitud que los expulsó del casco urbano del municipio de Caloto, Cauca, durante la noche del domingo 25 de febrero.

“Bajo la instrumentalización de las comunidades, estarían siendo empleados por grupos armados organizados del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc como estrategia para impedir el desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico que a la fecha dejan como resultado más de 25 toneladas de marihuana incautadas así como la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína”, dijo la Tercera División en un comunicado de prensa.



Se vive una situación similar en el cañón del río Micay y fundamentalmente en los municipios de El Tambo, Argelia y López de Micay en donde, pese a que el presidente Gustavo Petro ordenó desplegar la ‘Operación Trueno’ para recuperar la región, el frente ‘Carlos Patiño’ de esa disidencia sigue ejerciendo control.



La respuesta de la mesa ante esta situación estará enfocada en las denominadas transformaciones territoriales, es decir, el plan para reemplazar las economías ilícitas derivadas de los cultivos de coca, tema sobre el cual sigue sin haber claridad.

“Se tiene una ruta y se han estado haciendo consultas y pedagogía, pero aún no se ha avanzado en lo que significa una presencia institucional en el conjunto del cañón del Micay. Hay estudios y hay algunas identificaciones, pero falta tanto un proceso participativo como una real presencia institucional”, agregó González Posso.



“La gobernanza parece hacer parte de una estrategia para lograrlo cuando aún no lo tienen. Es común ver a diferentes unidades disidentes, especialmente las nuevas del 'Emc', incursionar en un territorio anunciando una serie de reglas para la población civil y que van a “poner orden al desorden” o contribuir al “buen vivir” de las comunidades”, se lee en un reciente informe publicado por la Fundación Conflict Responses (CORE) en el que se hace una radiografía de esa disidencia y sobre cómo ejerce control sobre las comunidades.



Pero este no es el único hecho reciente que podría constituir una violación del cese del fuego y de paso a los acuerdos firmados a principios de este año en Bogotá. En declaraciones para la FM, el personero de Tame (Arauca), Juan Carlos Villate, denunció que el Eln y el ‘Estado Mayor Central’ estarían reclutando niños en Cauca, Nariño y Caquetá para llevarlos a su departamento.



“Esto obedece a la confrontación abierta que hay entre las dos estructuras que están presentes en la región”, aseguró.



Vale mencionar que luego del asesinato de tres menores de edad de la comunidad indígena Murui en mayo, los cuales habían sido previamente reclutados por el frente ‘Carolina Ramírez’ en Putumayo -episodio que además derivó en la suspensión del cese del fuego decretado por Petro en diciembre de 2022-, el no reclutamiento de menores fue una de las líneas rojas que estableció el Gobierno y sobre la cual hay un acuerdo.

“Esperamos que el cese muestre que hay una voluntad, un compromiso y una subordinación a las decisiones de los mandos y un acatamiento pleno a las normas y compromisos”, explicó el jefe de la delegación al ser consultado por la unidad de mando de la disidencia.



Otro asunto que ha generado opiniones divididas con respecto a este cuarto ciclo es la llegada a la delegación de la disidencia de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'.



La llegada a la mesa de Díaz Mendoza fue confirmada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Hay que recordar que el pasado 16 de febrero se dio a conocer una resolución firmada por Francisco Barbosa antes de salir de la Fiscalía, en la que se levantaron las órdenes de captura de ‘Calarcá’ y de Ciro Romero Ospina, alias ‘Willy Romero’.



'Calarcá', quien hizo parte del frente 40 de las extintas Farc y hoy es el jefe del frente Jorge Briceño, pasa a integrar la delegación que hoy es liderada por Óscar Ojeda, conocido como Leopoldo Durán. Díaz Mendoza es la mano derecha de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', quien es el comandante principal del 'Estado Mayor Central'.



Este ciclo tiene otro elemento adicional de análisis por cuenta de la visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Colombia el mes pasado. Luego de pasar cuatro días en el país y de reunirse con diferentes sectores y con las delegaciones del Gobierno en las mesas de diálogos, Pascale Baeriswyl, representante de Suiza en el organismo, abogó para que la Misión ONU en Colombia tenga mandato para acompañar la tregua con ese grupo.



“Alentamos, por tanto, al Consejo a ampliar el mandato de la Misión de Verificación para la vigilancia y verificación del alto del fuego renovado recientemente entre el Gobierno y el 'Emc'”, dijo Baeriswyl el pasado 22 de febrero en una sesión del organismo.



CAMILO A. CASTILLO

