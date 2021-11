¿Paz posible, guerra sin fin? Claves y retos  a 5 años del acuerdo

Luego de más de 50 años de conflicto armado, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc-Ep.



¿Cómo va la implementación del acuerdo y la construcción de una paz duradera? ¿Cómo entenderíamos el caso colombiano? ¿Qué dicen las lecciones internacionales sobre la reconstrucción de sociedades post-conflicto? ¿Cómo impactan más de 50 años de guerra en una sociedad y sus esperanzas de reconciliación?



Estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron diversos expertos de varias instituciones, nacionales e internacionales, como el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia y la Universidad de Nueva York Peace Research.



El documento, titulado "¿Paz posible, guerra sin fin? Posacuerdo y construcción de paz en Colombia", traducido de su título original, “Possible Peace, Unending War? Post-Agreement and Peacebuilding in Colombia”, se estructura a partir de cuatro líneas temáticas como lo son el desarrollo rural con enfoque territorial y reforma rural integral; la participación política y fin del conflicto; las víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición; y asuntos transversales de consolidación de la paz.



Claudia Moreno Ojeda, directora de la investigación, explicó a EL TIEMPO, los puntos claves del texto que analiza la implementación de los acuerdos de La Habana en el país.

Los miembros de los Grupos Motor se encargan de hacer el puente para la construcción de confianza entre el Estado y las comunidades con Pdet. Foto: AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

Fragmentación y retraso en la implementación

“Hay un retraso global en la implementación del acuerdo de paz”, aseguró Moreno. Además, señaló la fragmentación que hay de dicha implementación y de que en algunas comunidades del país exigen una “paz completa”. Si bien la investigadora reconoce etapas en la implementación, señala que desde el arranque se debe pensar en una paz inmediata.



Sostenimiento de la paz

Este punto habla de que se requieren acciones concretas por parte del Estado hacia los territorios marginados del país que permitan a estas comunidades de la criminalización y la ilegalidad a la que están sometidas.



Moreno asegura que no hay una “respuesta contundente” por parte del Estado para contrarrestar las economías ilegales que habitan en estas regiones, dado que la respuesta se centra a partir de la acción de las fuerzas armadas.

Reacomodación de actores del conflicto armado luego de la firma del acuerdo de paz

La investigadora reconoce que desde la firma del acuerdo de paz se tenía previsto la posibilidad de que diversos Grupos Armados Organizados (GAO) se reorganizaran en los territorios abandonados por las Farc.



Sin embargo, señala que no hay una “capacidad real del Estado de garantizar esa paz con legalidad en términos de la seguridad humana”. Además, señala un repunte de violencia debido a esta situación en el que aún hay varios pendientes por trabajar.



Reactivación social económica

En este punto el documento expone que debe haber una apuesta colectiva a largo plazo que esté ligada a una cadena de diálogo. Los investigadores también evidenciaron una desarticulación de la implementación del acuerdo de paz en los territorios. Un ejemplo de ello, según explica Moreno, son los proyectos productivos, que si bien están avanzando y cuentan con financiación, aún no poseen tierras propias para ello.

En este link puede ampliar más aspectos de la investigación.



