Luego de que Antonio García, máximo comandante del Eln, aseguró en una columna de opinión difundida en su cuenta de Twitter que el Gobierno no estaba cumpliendo con lo acordado en cuanto a la financiación de los guerrilleros durante el cese del fuego, José Félix Lafaurie, miembro de la delegación de Gobierno, respondió que ese es un tema que no es responsabilidad de la mesa, pero que en esta fase del proceso, en el que no se han reintegrado a la vida civil, lo ve como una posibilidad lejana.



(Además: Primicia: Exministra Irene Vélez estuvo reunida a puerta cerrada con el canciller Leyva).

El texto titulado 'Interrogantes por resolverse', García afirmó que "se enfrentan dificultades poco despreciables en la actual realidad de Colombia" y criticó al Gobierno porque, según él, no retiró al Eln de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO).



“Dicho compromiso debía haberse cumplido antes de finalizar junio de 2023. Este incumplimiento coloca en unas condiciones jurídicas y políticas que afectan el proceso de paz. Si bien el Gobierno hizo una declaración donde caracterizó al Eln como organización armada rebelde, que puede tener efectos mediáticos y de imagen, pero sin efectos jurídicos y políticos", agregó.



A renglón seguido criticó al Gobierno por, supuestamente, adelantar operaciones "paramilitares" en coordinación con las Fuerzas Militares y, como en otras ocasiones, se refirió a la financiación de los guerrilleros en medio del acuerdo del cese del fuego que arranca el próximo 3 de agosto.



"También la ausencia de un mecanismo internacional concreto y real para garantizar el financiamiento de los combatientes del Eln durante el Cese el Fuego, interroga la posibilidad de acuerdos futuros, pues si ahora no es posible cubrir los gastos de alimentación, vestido, salud y condiciones básicas para unas tropas en cese el fuego, menos habrá voluntad para acuerdos mayores”, señaló García.



(Le puede interesar: ¿Qué medidas piden los alcaldes y la MOE para garantizar elecciones transparentes?).

¿Qué dijo Lafaurie?

En declaraciones a medios de comunicación, el negociador de paz y presidente de Fedegán manifestó que ese es un tema que tendrá que "marcarlo el Gobierno de Colombia" y reafirmó que ese es un asunto que no se ha tratado en la mesa.



"Como no se ha conversado una mesa es un tema que está absolutamente ajeno a los delegados", dijo Lafaurie.



Luego, señaló que lo vería viable una vez el Eln entregue las armas y se reintegre a la vida civil, pero que mientras sigan delinquiendo no lo ve posible.



"Cuando entregan las armas, cuando realmente se reintegra la vida civil, yo creo que el país puede pensar en eso, pero mientras tanto, cuando están secuestrando y están haciendo una cantidad de actividades criminales, yo no estoy tan seguro de que el Gobierno de Colombia o que cualquier país amigo sea capaz de entregar recursos para poder de alguna manera aliviar la situación financiera", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias