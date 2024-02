Lafaurie advierte que mesa no recibió el informe sobre verificación del cese con Eln

En su columna semanal, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con el Eln, hizo un balance de lo que dejó el sexto ciclo de negociación que culminó la semana pasada e hizo una preocupante advertencia sobre la labor del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego.



Cabe recordar que este informe era fundamental para el análisis del cese del fuego de 180 días que caducó el 29 de enero y para la extensión de dicha tregua.



Este documento, según lo contemplado en los protocolos firmados durante el tercer ciclo de diálogo, tendría que incluir aquellos hechos que podrían ser considerados violatorios del cese y es construido por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el cual cuenta con representantes del Gobierno, el Eln, la Iglesia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.



“(...) el informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las 'interpretaciones' del Eln, ya no solo semánticas —secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son 'impuestos' —, sino de valoración de sus compromisos firmados”, señaló Lafaurie.



El presidente de Fedegán hace referencia a episodios como el secuestro de Luis Manuel Díaz en octubre del año, que para el Eln no era una violación al cese del fuego, pese a que en los protocolos firmados por ambas partes se hacía énfasis a que no se podía infringir el DIH.

Vera Grabe, jefe de la delegación del Gobierno, y Pablo Beltrán, máximo delegado del Eln. Foto: Eliana Aponte. EL TIEMPO

“En cuanto al secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como 'marco de referencia' el Derecho Internacional Humanitario; entonces, si el DIH proscribe la 'toma de rehenes', el Acuerdo también debe proscribirla y, por supuesto, obligar al Eln, precisando además que todo secuestrado es rehén, ya sea para exigir un pago o por razones “políticas”, lo cual incluye a los miembros de la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no existen “prisioneros de guerra”, explicó el negociador.



En ese sentido, señaló que la no entrega del informe no es un tema “de poca monta” y que procesos como estos necesitan garantías para la sociedad.



“Como los espacios se llenan, al cierre de la ronda se publicó el informe del CERAC, externo y no vinculante, pero registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos”, agregó.



Sin embargo, en el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad del organismo, se reveló que se analizan más de 170 posibles violaciones.



Pese a esto, Lafaurie resaltó la extensión del cese del fuego, el compromiso de suspender retenciones económicas y de no reclutar menores y la creación del Fondo Multidonante, tema sobre el cual insistió solo debe ser destinado para actividades ligadas a la paz.



“Ahora bien, 180 días después ha disminuido la violencia del Eln, pero no ha cesado y la zozobra persiste en los territorios”, concluyó Lafaurie.

