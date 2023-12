‘Ronda no podrá concluir sin respuesta satisfactoria sobre secuestro’: Lafaurie al Eln

En su columna de opinión semanal, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), se refirió al tema del cese secuestro, una de las ‘líneas rojas’ que desde la administración Petro trazaron para esta fase de la negociación.



(Además: Otty Patiño rechaza palabras del Eln y dice que una 'retención' sí es un secuestro).

En el texto, el negociador reconoce que esta es una “ronda decisiva” para el proceso y que por tal motivo “no podrá concluir sin una respuesta satisfactoria sobre el secuestro".



Lafaurie sostiene que esta no es una exigencia de la delegación liderada por Otty Patiño, sino una exigencia de los colombianos.



“(...) el secuestro, sin importar el eufemismo con que se disfrace, está proscrito en el DIH, incorporado al Acuerdo de Cese al Fuego al que se obligaron; porque es un delito de lesa humanidad condenado en el Estatuto de Roma, y porque –la razón de las razones– es un delito abominable que golpea al pueblo colombiano”, agregó el presidente de Fedegán.



(Le puede interesar: Tras días de hermetismo, Gobierno y Eln instalaron este lunes 5.° ciclo de diálogo).



Hay que recordar que luego del secuestro de Luis Manuel Díaz, el Gobierno ha manifestado que el tema del cese del secuestro no da espera y que debe ser prioridad para las partes.



Sin embargo, desde el Eln parece no haber voluntad para discutir de este asunto, sobre todo luego de las declaraciones en X de ‘Antonio García’, quien volvió a negar que la guerrilla secuestre personas y calificó las acciones que comenten en esa dirección bajo el eufemismo de “toma de prisioneros y retenciones”.

Facebook Twitter Linkedin

En el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad arrancó la quinta ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Foto: EFE / SRE México

“Quienes vivimos en democracia y no “imponemos” por la fuerza de las armas o de las dictaduras, sino que “persuadimos” con diálogo, argumentos y respeto a la diferencia, esperamos persuadir al Eln para que comprenda que el secuestro no es un camino hacia la paz”, complementó Lafaurie en la columna de Contexto Ganadero.



En esta fase del proceso ha reinado el hermetismo. Solo las declaraciones de Otty Patiño el día de su posesión como alto comisionado para la Paz han roto el silencio de la mesa en estos primeros días del quinto ciclo.



(Lea también: 'Es un triunfo para la legalidad': Restrepo tras fallo de la Corte sobre la 'paz total').



“Una persona que es retenida contra su voluntad para obtener algún beneficio económico, pues es un secuestrado, punto”, sentenció el funcionario el miércoles pasado.



Por ahora, se sabe que las plenarias entre las delegaciones avanzan en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad, en Ciudad de México, y que la postura del Gobierno, al menos por lo que han dicho negociadores como Iván Cepeda o el mismo Patiño, es unánime y clara.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias