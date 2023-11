'Tenga un mínimo de decencia': Lafaurie a JP Hernández tras críticas a proceso con Eln

Luego de que el senador Jonathan Ferney Pulido (conocido como Jota Pe Hernández) lanzó cuestionó los diálogos de paz que adelanta el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y criticó, además, el rol de José Félix Lafaurie en la mesa, el presidente de Fedegán le envió un duro mensaje al parlamentario por su intervención, a la que calificó como un intento de ganar "protagonismo".



El rifirrafe comenzó durante una sesión informal que tuvo lugar este martes en la plenaria del Senado y a la que asistieron familiares de personas víctimas de secuestro. Allí, hubo intervenciones de senadores que hacen parte de la delegación de paz del Gobierno como María José Pizarro e Iván Cepeda, pero también de miembros de la oposición como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.



Justamente, Cabal utilizó su intervención para condenar el secuestro y cuestionar la política de 'paz total' del Gobierno, a la que considera "la culpable de que el secuestro haya aumentado". La congresista también se refirió a la "controversia familiar" que tiene por la participación de Lafaurie en los diálogos.



"Él ha sido un hombre con mucha estatura y muy generoso a pesar de las diferencias que tenemos adentro, diferencias que para mí significan un costo político", agregó.



Luego llegó la intervención de Jota Pe Hernández, quien mencionó a Cabal y le pidió que le transmitiera un mensaje a Lafaurie: "Dígale por favor senadora a su esposo que deje de ser cómplice, que se levante de esa mesa porque hipócritamente está allá sentado mientras están secuestrando a la hija de sus propios compañeros y si usted quiere ser presidenta créame que su esposo le está dañando el camino".



Minutos después, la respuesta de Lafaurie llegó a través de una publicación en su cuenta de X. El miembro de la delegación del Gobierno, que desde el viernes estará en México para el quinto ciclo, criticó el "deplorable el afán populista y fuera de tono del senador antiuribista Jota Pe Hernández" y dijo que sus palabras demuestran "su desespero y ganas de protagonismo, sin argumentos y con gritos".

Deplorable el afán populista y fuera de tono del senador antiuribista @JotaPeHernandez que demuestra su desespero y ganas de protagonismo, sin argumentos y con gritos.



El tema no es conmigo, senador. El tema es el secuestro, que rechazo, y la criminalidad… pic.twitter.com/NamCGdBpQw — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 28, 2023

También le reprochó que usara un espacio que era para las víctimas del secuestro para "afectar la honra ajena" y le pidió tener "un poco de decencia".



"No maltrate usted a una senadora que ha visibilizado el dolor de esas familias. El tema es el secuestro y no la manera como usted, de forma agresiva y gritona, discrepa con María Fernanda Cabal, que es mi mujer. Métase conmigo, senador, que soy un dirigente gremial, que respondo por mis actos, por lo menos tenga un mínimo de decencia", agregó.



“El tema no es conmigo, senador. El tema es el secuestro, que rechazo, y la criminalidad del Eln que no para. No se equivoque, no soy cómplice. Soy la voz de los que no tienen voz en la mesa de diálogo", concluyó.



Al debate también se sumó el senador Iván Cepeda, quien salió en defensa de Lafaurie y señaló que el Gobierno no firmará un acuerdo que no incluya la dejación de las armas y el fin del secuestro por parte de la guerrilla.



"De eso no hay duda, a no ser que usted esté haciendo lo que censuraba la senadora Cabal y es utilizar un tema tan serio como este para hacer política barata", manifestó el también negociador.

REDACCIÓN POLÍTICA

