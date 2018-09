¿Cómo le fue a Gustavo Bell como negociador de paz con el Eln?

Gustavo Bell dejó de ser el jefe negociador del Gobierno colombiano en el proceso de paz que se adelanta con el Eln, tras una resolución firmada por el presidente Iván Duque. ¿Cómo le fue al barranquillero en su trabajo? Expertos responden.

Cómo está el proceso

El proceso de negociación de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Eln empezó en febrero del 2017 y en este momento, poco más de año y medio después, se encuentra en pausa.



El último ciclo de negociaciones, el sexto, finalizó el pasado primero de agosto sin acuerdos sobre el cese del fuego, como se esperaba.



Dos días después, el viernes 3 de agosto, el trabajo del equipo negociador del Gobierno, liderado por Gustavo Bell, finalizó de forma legal, pero fue hasta este 19 de septiembre que se oficializó.

Gustavo Bell fue nombrado en diciembre del 2017 como jefe negociador del Gobierno. Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Llegada de Bell

Bell, barranquillero y ex vicepresidente de la República durante el mandato de Andrés Pastrana (1998-2002), arribó al proceso con el Eln en diciembre del 2017, cuando el ex presidente Juan Manuel Santos lo nombró en reemplazo de Juan Camilo Restrepo.

El equipo que tuvo

Bell lideraba una delegación en la que estaban las académicas Angélica Rettberg y Socorro Ramírez, los generales retirados Freddy Padilla de León y Carlos Alfonso Rojas, y José Noé Ríos, Alberto Fergusson y Édgar Alejandro Reyes.

La calificación

Jaime Zuluaga Nieto, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, valoró que el trabajo que hizo Bell fue positivo, ya que se registraron avances significativos en temas como mecanismos de participación de la sociedad o el acuerdo humanitario de aplicación inmediata en el Chocó.



No obstante, consideró que las exigencias que hace el Gobierno Duque al Eln para continuar con el proceso son inviables.

Bell y ‘Pablo Beltrán’ durante una reunión en La Habana. Foto: Reuters

“Les están pidiendo a los guerrilleros que suspendan todas sus actividades, que se concentren y se identifiquen, pero eso es el resultado de una negociación, no una condición para llevarla a cabo. Eso, además, a mí juicio, es desconocer los avances que se habían logrado”, afirmó.



Jorge Iván Cuervo, analista político y docente y miembro del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado, aseguró que Bell y su equipo generaron algo de confianza en un grupo que, por su formación ideológica e historia, es más complejo que Farc.



“El presidente Duque ha mantenido algunos cosas que venían del proceso, como la suspensión de las órdenes de captura de los negociadores del Eln, y eso indicaría que le gustó en algo el trabajo. Asimismo, ha enviado delegados a otros países a hablar de las negociaciones y no ha cerrado del todo la puerta”, manifestó.



Y resaltó que, desde su punto de vista, lo que quiere el Gobierno con las exigencias que ha hecho al grupo subversivo es crear un clima de opinión bueno para continuar con los acercamientos.

Bell (izq.) reemplazó en el proceso a Juan Camilo Restrepo. Foto: Oficina del Comisionado para la Paz

Javier Leonardo Garay Vargas, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Paris-Est Marne-La-Vallée y magister en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, cree que lo que se hizo hasta ahora fue irrelevante.



“Lo que se puede observar a manera general es que no hubo hitos para ver una verdadera disminución en los hechos violentos. Tampoco se logró definir si el Comando Central del Eln reside en Venezuela y menos ver un reconocimiento real de la importancia de la negociación”, dijo.



Finalmente, Oscar Castelblanco, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, comentó que la labor de Bell no fue mala, pero que los resultados dependían también del grupo guerrillero.



“Los representantes del Eln han sido muy radicales y dogmáticos, y pusieron muchos problemas para aceptar ceses al fuego y dejar de secuestrar, y eso dificulto ver resultados concretos”, analizó.



De cara al futuro de la negociación, “que todos deseamos que se materialice pronto”, Castelblanco señaló que espera que los guerrilleros sean más racionales y menos extremistas.



ELTIEMPO.COM