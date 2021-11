Guterres, satisfecho por 'constatar de primera mano los logros de la paz'

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, está este martes en el Urabá antioqueño participando de la conmemoración de los cinco años del acuerdo de paz con las Farc.



Guterres está en la zona acompañado del presidente Iván Duque, de representantes de la comunidad internacional -entre los que se encontraba el Enviado Especial de la Unión Europea (UE) para el Proceso de Paz en Colombia, Eamon Gilmore - y funcionarios del Gobierno, como el consejero presidencial Emilio Archila.

En la visita al antiguo ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia, el secretario de la ONU tras agradecer la calidad recepción que se le ha dado en Colombia se declaró muy satisfecho por "constatar de primera mano los logros de la paz".



Dijo que el acuerdo tiene una vocación transformadora de las causas profundas del conflicto, por lo que su implementación y éxito en los territorios es crucial.



"Me complace constatar el impacto de las medidas de ejecución del acuerdo al lado de su principal responsable, mi querido amigo el presidente Iván Duque", señaló Guterres.



El secretario de la ONU igualmente destacó el hecho de que haya podido hablar con autoridades indígenas, gubernamentales y con la comunidad en general de quienes dijo que saben mejor que nadie que la paz no viene de un día para otro "sino que cuesta trabajo construirla, cuidarla y sostenerla".



Igualmente destacó el compromiso y la tenacidad de los excombatientes que siguen apostando día día para construir una Colombia de paz.



Guterres señaló que la tierra es "vital" para lograr un proceso sostenible pues les confiere tranquilidad a los reincorporados. "El acceso a la tierra y el desarrollo rural se encuentran dentro de las prioridades del acuerdo de paz, incluso para las mujeres", destacó el secretario de la ONU.



También agradeció el trabajo del Ejército y de la Policía con los excombatientes y en favor de la paz. "Su labor de garantizar la seguridad de los excombatientes. líderes sociales y defensores de derechos humanos es vital para consolidar la paz", les dijo.



Pero igualmente fue enfático en señalar que si bien el objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad, dijo que desafortunadamente hay enemigos de la paz.



En el marco de su intervención en Dabeiba aseguró que tomaba nota atenta de las preocupaciones de algunos de los reincorporados relacionadas con con la inseguridad y la vivienda.



"Pueden contar con el compromiso de Naciones Unidas, la Misión de Verificación, las agencias, fondos y programas de la ONU, compromiso con la consolidación de la paz tanto en Llano Grande como en las demás comunidades afectadas por el conflicto de Colombia", les dijo.



Finalmente Guterres destacó que la labor de la ONU es secundaria, pues el trabajo esencial es de los colombianos. "Si esto fuera un filme no seríamos candidatos al Oscar del mejor actor, pero si del mejor actor secundario", concluyó.



Lo que dijo el Presidente

Por su parte, Duque indicó que los “enluta cuando vemos los hechos de violencia contra personas que han estado en procesos de reincorporación” y que “sería muy oportuno decir que en efecto Colombia ya se ha liberado de todas las formas de violencia, pero no es esa la realidad”, haciendo énfasis en el Eln, ‘Caparros, Pelusos y otros grupos criminales.



Después se trasladaron a la zona rural de Apartadó, en donde visitaron las instalaciones del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Churidó, construido en conjunto entre la alcaldía de Apartadó, Comfama y Uniban.



Finalmente llegaron al Parque Zungo, en donde visitaron los stands de la Feria de Emprendimiento de la Política de Paz con Legalidad. Allí las víctimas, miembros de las comunidades Pdet y beneficiarios de los programas de reincorporación y sustitución de cultivos ilícitos, expusieron sus proyectos de confecciones, calzado, bolsos, artesanías, sombreros tradicionales, telas típicas, jabones ecológicos, miel, café, cacao, panela, frutas, plátano y coco, y mucho más.



Desde allí se llevó a cabo un evento con la presentación de logros de la Política de Paz con Legalidad durante los 3 años del Gobierno de Iván Duque.





