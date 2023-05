El lento curso de las negociaciones con el Eln, que por estos días tienen como sede a Cuba, está recibiendo ruidos adicionales por causa de las reacciones de la cúpula de esa guerrilla a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la violencia 'elena' en las regiones.

El viernes, ante la cúpula de la Policía, el Presidente puso en duda la capacidad de mando de los negociadores del Eln en La Habana, al resaltar la contradicción entre la existencia de las negociaciones y los actos de guerra que no cesan en el país.



¿Mandan? ¿Realmente mandan? El Eln de hoy tiene otra lógica. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica es diferente, los frentes son federales. Poco tiene que ver con el padre Camilo Torres”, dijo el Presidente. Y luego agregó: “Su razón de ser son las economías ilícitas”.



El sábado, Petro sorprendió con una propuesta pública al Eln sobre la creación de una zona de cese bilateral de fuegos que, dijo, podría tener un primer piloto en Nariño, donde la actividad delictiva de esa guerrilla es intensa.



"El cese del fuego puede ser territorial. Podemos escoger una región concreta, ponerle los límites de la no agresión y comenzar a hacerla expandir en el espacio colombiano a través de el tiempo, en la medida en que vayamos aprendiendo y consolidando las primeras regiones de cese del fuego", aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro impulsa en el Congreso una ley de sometimiento de las bandas criminales. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Además de las alertas que prendió en algunos sectores este mensaje, por la posibilidad de que se pudieran reeditar errores del pasado, como el Caguán, aún no hay claridad de si el Presidente hizo un anuncio de un tema concreto que se estaba discutiendo en la mesa de La Habana –que sí tiene como una de sus prioridades lograr una tregua con el Eln– o si se trató de una propuesta nueva.



El hecho es que en las últimas horas el Eln declaró "en crisis" la mesa: “Los diálogos de paz no pueden estar sometidos a los vaivenes en las declaraciones públicas del Presidente, que, al final, desconoce a la Delegación del Gobierno, a los países garantes, a los acompañantes permanentes (la Iglesia y la ONU) y a los países acompañantes”, dice un comunicado revelado por esa guerrilla.

Facebook Twitter Linkedin

Delegación del Eln que está en La Habana (Cuba) para el tercer ciclo de diálogos de paz con el Gobierno. Foto: Twitter. @DelegacionEln

Este lunes hubo otro cortocircuito cuando desde el Twitter de Presidencia se habló de unas condiciones para darle estatus político al Eln, algo que –se entendía– se había reconocido de antemano con la reanudación del proceso de paz que se inició en el gobierno de Juan Manuel Santos y se suspendió en la administración Duque.



Ese trino fue borrado minutos después y reemplazado por un comunicado en el que el Gobierno señala que los diálogos de paz con el Eln tienen carácter político y reiteró que se necesita "ser responsables con las dinámicas del conflicto armado y con lo que está sucediendo en la vida diaria de los territorios”.



Aunque el Eln mostró puntualmente su inconformidad con las declaraciones públicas del Jefe de Estado, lo cierto es que las palabras de Petro recogen la visión que tiene su gobierno del conflicto en Colombia, visión que está consignada en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana 'Garantías para la vida y la paz 2022-2026', que fue presentada hace tres semanas por el Ministerio de Defensa.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Velásquez, mindefensa nacional. Foto: Senado de la República

En ese documento, que es la 'hoja de ruta' del Gobierno en materia de orden público y lucha contra la delincuencia, se asegura que en Colombia hubo "una mutación del conflicto que se produjo a partir del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo, en particular por la falta de copamiento territorial del Estado en las zonas de presencia de la extinta guerrilla".



Según el diagnóstico del Gobierno, "el control de las organizaciones armadas ilegales está concentrado en zonas periféricas, donde el aislamiento geográfico y la falta

de infraestructura e integración de la población les permite delinquir. Estas organizaciones pueden agrupar a varios miles de hombres-fusil, disponen de campamentos, material de guerra de largo alcance, formación para combates y un mínimo de doctrina".



Y agrega, sin mencionar específicamente al Eln pero haciendo afirmaciones generales sobre la inexistencia de intención de los grupos armados para hacer la "revolución nacional" o un "proyecto nacional contrainsurgente": "Aunque todavía suponen un desafío militar, sus medios de guerra se han visto bastante reducidos por la superioridad de combate de la Fuerza Pública. Además, sus objetivos políticos son distintos. Ya no aspiran a hacer una revolución nacional, ni a un proyecto nacional contrainsurgente (...)



"Sus aspiraciones se limitan a mantener el control territorial en zonas de escasa presencia del Estado. La explotación y la obtención de rentas criminales son el centro de las organizaciones armadas ilegales. El control sobre la tecnificación y la optimización de los cultivos de coca, la producción y exportación de cocaína, el contrabando, la extorsión, la minería ilegal, el robo de combustible, el tráfico de madera, entre otras actividades ilegales, constituyen el principal motivo de las violencias".



Según ese panorama elaborado por el equipo encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, detrás de las violencias de Eln, disidencias y bandas hay un único motor: "la explotación y la obtención de rentas criminales", principalmente la coca y la minería ilegal.



Siendo esto así, el gobierno del presidente Petro asegura que es necesario entablar diálogos de distinta índole –o negociaciones políticas o sometimiento judicial con grandes zanahorias para los criminales– para frenar definitivamente la espiral de violencia.



"La paz total le apunta, mediante un diálogo desde las bases territoriales, a una salida negociada para evitar más reciclajes de la violencia. Pero la voluntad de paz no puede confundirse con debilidad del Estado, mucho menos con ingenuidad del Gobierno", dice la Política de Seguridad.



REDACCIÓN POLÍTICA