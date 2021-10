'Solo las genuinas víctimas del conflicto irán al Congreso'

Con la expedición del decreto que reglamenta la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, el propósito ahora del Gobierno Nacional es garantizar que éstas sean exclusivamente para las víctimas y no para personas que hayan tenido vínculos con grupos armados.



El presidente Iván Duque reiteró este miércoles, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta, que estas curules sean ocupadas por quienes fueron “víctimas de la violencia” y “no por los victimarios”.



En las últimas horas, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, calificó como positivo este anuncio de Duque.



El funcionario aseguró que con este tipo de acciones se evidencia el cumplimiento de Paz con Legalidad y la articulación del proceso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “qué bueno escuchar el anuncio hecho por el señor presidente sobre la promulgación del decreto con el que se reglamentan las 16 curules para la paz. Así es como se le cumple a la paz, como el gobierno le cumple a las víctimas y qué orgullo saber que hoy este proceso sigue en camino”.



Ramón Rodríguez, quien también asistió a los actos de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1821, dijo que lo que se quiere desde la Unidad para las Víctimas es que “las genuinas víctimas del conflicto estén en el Congreso, para que le puedan exigir a sus victimarios la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.



“Nos alegra tener esa reglamentación, ese decreto que tanto estamos esperando y adicional a eso todo el proceso que se ha venido adelantado con las entidades para garantizar la transparencia y el acompañamiento en todo el proceso de elección de estas 16 curules para las víctimas”, añadió.



Rodríguez Andrade dijo que se tienen instrucciones concretas del presidente de acompañar e implementar las circunscripciones especiales para la paz: “estamos trabajando en todos los frentes, desde las acciones de pedagogía antes de las inscripciones, hasta el proceso de certificación que se incorporó en el acto legislativo como una competencia propia de la Unidad para las Víctimas. Con este propósito, hemos trabajo articuladamente desde el Gobierno para dar cumplimiento y plenas garantías bajo el liderazgo de nuestro ministro del Interior”.



¿Qué viene ahora? Un trabajo inter institucional para que los nombres de las personas que aspiran sean víctimas del conflicto. Se trata de poner la lupa para que no se vayan a presentar como aspirantes quienes hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica. Y tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la inscripción.



