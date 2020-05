"Estados Unidos le da espaldarazo a Colombia": Miguel Ceballos

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se refiriósobre la decisión que tomó este miércoles el departamento de Estado de Estados Unidos de incluir a Cuba y Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo. Ceballos dijo que el Gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, ha insistido a Cuba en la entrega de los miembros del ELN, que están en la isla y aseguró que ese país había venido argumentando unos protocolos que se habían firmado en el Gobierno anterior, protocolos que el actual Gobierno colombiano no considera aplicables.

“En este momento, hay un espaldarazo del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia y a la insistente solicitud del presidente Iván Duque y la Cancillería que estas personas sean entregadas a la justicia colombiana”, dijo el alto comisionado.



Agregó que el incluir a Venezuela en esta lista responde a una solicitud insistente del presidente Duque de señalar la presencia continua de miembros de las disidencias de las Farc y del ELN en territorio venezolano: “Esta respuesta de los Estados Unidos apoya la posición que ha tenido el Gobierno colombiano y que seguirá teniendo al exigirle a todos los países en donde hacen presencia miembros del ELN o de las disidencias, que hagan entrega a la justicia”.



Además, afirmó que se debe seguir en una total colaboración de todos los países del mundo en la lucha contra el terrorismo y en el aporte a la paz: “Es el momento en que el ELN debe tomar una decisión política clara de si quiere o no continuar la paz, y todos aquellos que se han alejado de la paz y se han refugiado en ese delito del narcotráfico y del terrorismo, este es el momento en que den un paso a un lado y todos los países, que quieren verdaderamente colaborar con la paz de Colombia, deben expresarlo a través de hechos concretos entregando a todas las personas que están en su territorio a los jueces y magistrados colombianos”.



Las razones del Departamento de Estado

Para el Departamento de Estado de Estados Unidos el hecho de que Cuba haya resguardado a miembros del ELN, al rechazar la solicitud de Colombia de extraditar a diez líderes del grupo armado tras el atentado en la Escuela de Policía General Santander, es suficiente razón para considerar que no están cooperando en la lucha contra el terrorismo.



“A medida que Estados Unidos mantiene una asociación de seguridad duradera con Colombia y comparte con Colombia el importante objetivo antiterrorista de combatir organizaciones como el ELN, la negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz justa y duradera para su gente”, dice el informe que presentó el departamento de Estado.



En la lista se incluyó a Venezuela por la presencia de disidencia de las Farc y de miembros del ELN en ese país. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado penalmente a Maduro y a otros ex miembros del régimen de llevar a cabo una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años.



