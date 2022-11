La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional dio a conocer, a través de un video en el que aparece Antonio García, su máximo comandante, la que sería la primera condición que pondrían en la mesa de negociación que se reinicia en las próximas horas en Caracas. “Proponemos que si no se quiere que se ataquen instalaciones militares pues nosotros también podemos proponer que las instalaciones nuestras no se ataquen”, dijo.

García es el jefe de esta organización armada que está en Venezuela esperando al equipo designado por el presidente Gustavo Petro para reanudar las conversaciones de paz rotas tras el brutal atentado con un carrobomba a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, en el sur de Bogotá y que cobró la vida de 23 personas —incluido el perpetrador y una cadete ecuatoriana que recibía formación policial allí—, y dejó casi 100 más heridas.



En un hipotético cese al fuego, García dijo que este debe ser bilateral, pero que solo se discutirá tan pronto se reinstale la mesa.



Asimismo, confesó que algunos sectores de ese grupo subversivo tienen reparos sobre la Paz Total planteada por el presidente Petro.



“Algunas personas piensan que la realidad debe ser distinta y están en su derecho, pero la realidad es que el ELN existe como parte de unas contradicciones en una sociedad”, aseguró García.



Estas declaraciones se suman a que a través de su cuenta de Twitter ahondó en algunos reparos que tienen algunos integrantes de esa guerrilla sobre los diálogos de paz.



Mencionó varios puntos con los que, incluyéndose, no están de acuerdo pero que deben ser discutidos en la mesa de diálogos.



Además de la Paz Total, algunos integrantes tienen dudas con el cese al fuego multilateral, el hecho de que “sigue el mismo esquema de desmovilización” para que “todo siga lo mismo” y la participación de la sociedad que no puede ser en ‘modo exprés’.



“Los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país, son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos” sentenció.



El pasado martes, García dijo que esa estructura ilegal no ha acordado ningún cese al fuego bilateral con el Gobierno nacional. En ese sentido, aclaró que tampoco se han pactado ceses multilaterales de hostilidades.



“Nadie incumple lo que no ha sido acordado”, señaló García sobre los ceses al fuego pactados, aparentemente con el Estado colombiano. Dicho pronunciamiento va en contravía de lo planteado por el presidente Petro, que el pasado 22 de septiembre afirmó que “en cuestión de días” podría darse un cese multilateral con aquellos grupos que buscan acogerse a la Paz Total.



