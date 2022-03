Desde el pasado 23 de febrero, la guerrilla del Eln sostuvo el llamado 'paro armado', en medio del cual efectuó más de 100 acciones criminales, que incluyeron explosiones en vías y otros ataques, en todo el país.



Recientemente, a través de un comunicado enviado por redes sociales anunciaron que entre el 10 y el 15 de marzo habrá un cese al fuego y de acciones hostiles "para facilitar la jornada electoral y la asistencia a la urnas de quienes quieran votar".



Este martes, uno de los comandante de ese grupo guerrillero, 'Antonio García', publicó un trino al respecto, indicando que decidieron hacer el supuesto 'paro armado' en medio de las campañas electorales debido a que "los procesos electorales son cada cuatro años, pero la ausencia de respuestas del gobierno a la población son todos los días, igual el mal gobierno de Duque".



Y añadió: "El paro es parte de la despedida a un mal gobierno, y un recordatorio para los que lo eligieron junto con el Neñe".



A su vez, dejó en claro cuál es la posición del Eln para comenzar un dialogo de paz con el Gobierno.



Sobre el paro armado y otras cuestiones:

"Cualquier gobierno que quiera dialogar con el ELN, tiene las puertas abiertas. No es el ELN quien se niega a dialogar; así como tampoco, nunca se ha retirado de ninguna mesa de diálogos", dijo.



También dijo que no van a poner ninguna condición para sentarse la mesa a dialogar. "Nunca el ELN ha colocado condiciones para dialogar con ningún gobierno desde 1991 hasta la actualidad. Siempre han sido los gobiernos los que colocan las condiciones para adelantar un proceso de solución política", dice en un documento publicación en su Twitter.



Finalmente, asegura que El proceso de cambio en Colombia está en camino desde el momento que la gente se ha tomado las calles y resiste por meses para obtener soluciones a sus demandas. Cualquier Gobierno que sea el siguiente y no responda al clamor popular, las protestas seguirán. Los gobiernos elegidos no han traído soluciones a las necesidades de la población; hasta ahora, el pueblo no conoce otro camino distinto al de las protestas".



