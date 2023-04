Este lunes, minutos antes de una reunión privada en la Casa de Nariño, el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con el Eln, Otty Patiño, señaló, en una breve intervención, que es posible que esa organización siga reclutando menores.



"De pronto es así, ¿no?… forzosamente, no sé. La verdad no sé", dijo el jefe de la delegación.

Patiño dijo estas palabras luego de que un grupo de periodistas le preguntaran por un comunicado emitido por Antonio García, jefe máximo del Eln, en donde dice que esa organización no realiza reclutamiento forzado de menores.







“Hemos hecho claridad de que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes”, dijo el líder guerrillero en un comunicado.





Esta declaración ocurre tres días antes de que arranque el tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el Eln, el cual tendrá lugar en La Habana, Cuba. Para esta fase de las conversaciones, según han contado negociadores de paz, el objetivo es llegar a un acuerdo sobre un posible cese del fuego.

REDACCIÓN POLÍTICA

