El pulso abierto entre ONU y Duque por situación de DD. HH.

“La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad”, la frase, atribuida al senador estadounidense Hiram Johnson en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cobra palpitante actualidad a propósito del Informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos presentado en las últimas horas.

La oficina, en boca de la propia Michelle Bachelet, expresó desde Ginebra, Suiza, su preocupación por la situación de derechos humanos en el país. Por el contrario, el Presidente Iván Duque teme que haya imprecisiones y fue más allá al sentenciar que hay una “intromisión en la soberanía de un país”, específicamente, por la recomendación de transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior.la sugerencia de que la Policía sea controlada por el Ministerio de Justicia.



¿Quién tiene la razón? “El Gobierno lamenta que la Oficina haya dejado pasar la oportunidad de producir un informe completo, balanceado, integral y actualizado que refleje en forma precisa la compleja realidad colombiana”, replicó el Estado a través de un documento entregado en el país alpino.



El Gobierno se muestra incomprendido porque cree que hace un esfuerzo enorme para que sus ciudadanos convivan en un estado en el que gocen de todos sus derechos. Sin embargo, la ONU muestra cifras irrebatibles:



En 2019, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. “Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, afirma el texto.



(Lea también: Duque manifiesta 'preocupaciones' ante informe de DD. HH. de la ONU)



Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.

Informe de la ONU sobre Colombia: Es una intromisión en la soberanía del país: Duque sobre informe de la ONU | Nacional | Caracol Radio https://t.co/lALA8qFpwP — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 27, 2020

A mí me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial FACEBOOK

TWITTER

Además, en 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.



Ante tan abrumador panorama, Duque dice: “A mí me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay dieciséis. Estamos acercándonos a 680 obras por PDET, vamos a llegar a 700 muy pronto, hemos activado el sistema de obras por impuestos (...) nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los PDET”.

Repudiable e inaceptable la actitud de @ONUHumanRights al entrometerse en asuntos internos de Colombia. Suplanta a la Justicia y se atreve a pedir reformas en la Fuerza Pública.



Y no se le conoce el rechazo a grupos criminales que violan derechos humanos. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) February 27, 2020

El Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, uno de los funcionarios que más trabaja en llevar a buen puerto lo firmado en el Acuerdo de Paz también cree que el informe contradice lo reportado por otras agencias de Naciones Unidas sobre los avances de la Implementación de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque.



Archila hizo precisiones en tres temas puntuales: seguridad para los excombatientes, avances en los PDET y vinculación de los PDET con los planes de reparación colectiva a las víctimas.



(Además: Michelle Bachelet, preocupada por situación de DD. HH. en Colombia)



“El informe omite las más de 34 medidas de seguridad adicionales que tenemos para los combatientes y omite de una manera sorprendente los resultados que han tenido la Fiscalía y la justicia colombiana para condenar a los cabecillas y los autores materiales de esos homicidios en contra de combatientes.”, dijo.



Sin embargo, Rodrigo Londoño, dirigente del partido de las FARC, se alinea con la ONU y exige al Gobierno que actúe ante el constante asesinato de exguerrilleros.

Duque acude a la ONU cuando se trata de denunciar a Maduro y de buscar la intervención de este organismo y de la comunidad internacional en Venezuela, pero habla de intromisión cuando la ONU le hace recomendaciones respetuosas sobre la violación de derechos humanos en el país — León Valencia (@LeonVaLenciaA) February 27, 2020

"A veces he pensado que usted no es completamente consciente de la dirección que quieren imprimirle al país los sectores que rabian con la paz y la democracia. Señor presidente, repare por lo más sagrado que tenga, en el estado actual de Colombia, en el precipicio al que la están conduciendo", le reclamó Londoño a Duque hace un par de semanas.



Solo durante enero de este año ya han sido asesinados cuatro exguerrilleros. Pero esta cifra aumenta exponencialmente cuando se cuentan los homicidios cometidos desde la firma del Acuerdo: según el partido FARC, son 185 los antiguos combatientes asesinados.

Discurso trasnochado, @IvanDuque, que juega en favor de los violadores de DDHH. ¿Venezuela? Ajá. A callarse o a aceptar reglas de juego /// Es una intromisión en la soberanía del país: Duque sobre informe de la ONU https://t.co/pFIw4W48ju vía @caracolradio — Laura Gil (@Lauraggils) February 27, 2020

El caso más emblemático es el de Dilmar Torres. “El 22 de abril en Convención, Norte de Santander, un cabo del ejército asesinó a un exintegrante de las FARC-EP quien se había desmovilizado en el marco del Acuerdo de Paz. Este asesinato fue presuntamente perpetrado por orden de un coronel. El cabo y otros soldados intentaron desaparecer el cuerpo enterrándolo en una fosa clandestina", dice.



"La Fiscalía General de la Nación avanzó significativamente en la investigación de este caso, incluso con respecto a la participación del coronel. El cabo directamente responsable del asesinato fue sentenciado a 20 años de cárcel. El teniente que colaboraba con la investigación fue retirado del ejército”, dice textualmente el Informe.

Creo que el uribismo que está promoviendo el hashtag contra la ONU, debería echarle una mirada a la política de su gobierno frente a esa organización. https://t.co/w63EST6z9T — Sandra Borda (@sandraborda) February 27, 2020

Aunque en este punto puede haber un consenso, hay otros que sí crean un abismo entre las partes. La Cancillería ha tomado nota de las observaciones de la ACNUDH, dice el ministerio de Relaciones Exteriores, y “expresa su preocupación por que no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de logros y retos existentes”.



“Colombia lamenta que la Alta Comisionada no menciona los progresos nacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras otros órganos de la ONU reconocen la solidez de la democracia, reflejada en las elecciones territoriales de 2019 donde participó por primera vez el partido Farc, y los avances nacionales en la reducción en índices de pobreza, el informe de la ACNUDH los ignora”.



Es decir, son dos lecturas de una realidad que hoy han quedado expresadas en un pulso en que, lamentablemente, no habrá vencedores.

Este es una falta de respeto de la ⁦@ONUHumanRights⁩ a la institucionalidad y soberanía nacional . Es extraño que no indique qué hay que revisar el transfondo de los vándalos y su financiación , ideologías ??? ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@IvanDuque⁩ https://t.co/zuG14qQX7k — Senador John Milton Rodríguez (@JhonMiltonR) February 26, 2020

POLÍTICA