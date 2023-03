Este miércoles se adelantó una reunión entre el presidente Gustavo Petro y los miembros del Partido Comunes, entre ellos Rodrigo Londoño, su presidente, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, encuentro en el que se habló sobre las preocupaciones de los excombatientes con respecto a la implementación de los acuerdos y acerca de la seguridad para los firmantes en las regiones.

Foto: Loren Valbuena. EL TIEMPO

“Salimos satisfechos de la reunión, notamos su receptividad frente a las prioridades y preocupaciones que expusimos con franqueza. Le dijimos que el partido Comunes está en disposición de acompañar las reformas sociales y el proyecto de la ‘paz total’”, dijo Londoño a su salida de la reunión.



"Podríamos decir que fue una reunión positiva en la que se reafirman compromisos tanto del Gobierno Nacional, a través del presidente y de los firmantes”, dijo por su parte Pastor Alape, Delegado de Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en conversación con EL TIEMPO.



Hay que recordar que el presidente de Comunes venía solicitando desde hace varios días una reunión con el presidente tras los hechos de violencia y las amenazas contra 200 familias de firmantes de la paz que se vienen presentando en el ETCR de Mesetas, en el Meta.



Allí, según las denuncias de Londoño, de la comunidad que habita la zona y del gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, las disidencias han empezado a tomar control de la región.



El Alto Comisionado de Paz Danilo Rueda, quien también asistió, había señalado el martes que “el Gobierno les acompañaba de manera permanente” y que salir de la zona había sido una “decisión tomada por los firmantes”. Londoño prefirió no entrar en suspicacias y señaló que, si bien fue un tema del que se habló y que no fue bien visto por los excombatientes, “hubo un compromiso de reubicación con todas las garantías”.



Sin embargo, dijo que la situación de violencia en esa región no es por un problema de tierras. “No es un problema de legalización de la tierra, allí lo que hay es un desplazamiento forzado y lo entendió perfectamente”, dijo y agregó, sin dar mayor detalle, que el presidente les mostró las cifras de inversión para la implementación del primer punto del acuerdo, la reforma rural .

Foto: Presidencia de la República

Las transformaciones



Foto: Andrea Puentes. Presidencia

Durante el encuentro también se habló de las “transformaciones” que propuso el presidente para el acuerdo final en una reunión con empresarios que se llevó a cabo la semana pasada. “Les planteamos que todo lo que sea para superar las falencias del acuerdo, estamos con ellos. Lo que no puede pasar es que lleguen cambios regresivos para el acuerdo de paz”, señaló Alape.



Además, durante la junta, que duró cerca de dos horas, hubo un espacio para tocar el tema de la paz total y para discutir sobre las negociaciones de paz anunciadas por el presidente Petro con el Estado Mayor Central. Sobre este último anuncio, Londoño ya había mandado una alerta al Gobierno por las acciones violentas que este grupo estaría ejerciendo contra las comunidades en el sur del Meta. “Increíblemente, todo ello pasa y es del conocimiento de funcionarios de su gobierno”, señaló Londoño días atrás.



“Más que de particularizar de cada uno de los casos, hablamos de lo que es la visión de la ‘paz total’ con estos grupo , que pasa necesariamente por la implementación del acuerdo. Y pues las exigencias a cada uno de los actores para poder garantizar la seguridad tanto de liderazgos sociales y defensores de derechos humanos como de firmantes en el territorio”, dijo Alape sobre este punto de la conversación.

‘Paz total’

‘La paz total’ fue otro de los temas centrales. Para Alape y los demás miembros del partido Comunes, es fundamental que se cumpla lo acordado en La Habana para que se logré el propósito del presidente. “Quedamos claro que hay que avanzar en la implementación como el camino que abre certezas para alcanzar la ‘paz total’ “, señaló.



Finalmente, acordaron poner a funcionar las instancias que nacieron a partir del acuerdo y que según Alape son fundamentales para la implementación.



“Se acordó poner en funcionamiento las instancias como el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y las demás", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

