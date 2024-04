La ONU le pide a disidencia de ‘Iván Mordisco’ que cese la violencia contra los civiles

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, le pidió a Colombia acelerar las acciones de paz que se traduzcan en el beneficio de las comunidades e hizo un llamado al ‘Estado Mayor Central’ (Emc) de las Farc, disidencia comandada por alias Iván Mordisco, para que cese la violencia contra la población civil porque de ello “dependen vidas y la credibilidad del proceso” de paz que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro con la principal disidencia de la extinta guerrilla.

Así quedó reseñado en el informe trimestral que entrega el secretario general al Consejo de Seguridad del Organismo, el cual será presentado este martes 9 de abril en Nueva York (Estados Unidos).

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Foto:EFE Compartir

El documento, que recoge los hechos sucedidos en el país entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo del presente año, se conoce en medio de la crisis que vive el proceso con ese grupo a causa de la escalada de violencia protagonizada por el Emc que llevó al presidente Petro a señalar que esa organización criminal no ha demostrado voluntad de paz y afirmar que su líder, ‘Iván Mordisco’, es un “traqueto”.

La ONU reseñó el ataque de las disidencias a la minga indígena en el Cauca el 16 de marzo, hecho que calificó como lamentable. Tras este ataque, en el que falleció la lideresa comunitaria tradicional Carmelina Ascué Yule y dos guardias indígenas resultaron heridos, el jefe de Estado ordenó la suspensión del cese del fuego con esa estructura en Cauca, Nariño y el Valle del Cauca.

Para la ONU es fundamental fortalecer los ceses del fuego, que se mantienen vigentes en otros departamentos con esta estructura, con la cual se adelantará en mayo una nueva ronda de negociaciones, hecho que también fue reconocido por el organismo.

Compartir Los jefes disidentes alias Iván Mordisco, del 'Estado Mayor Central', e Iván Márquez, de la 'Segunda Marquetalia'. Foto:EFE - Archivo

“La celebración de una nueva ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Emc es una oportunidad para superar dificultades, fortalecer el cese del fuego y avanzar en la definición de una agenda de conversaciones”, dice el documento. Y agrega: “Aunque los ceses del fuego en curso han producido beneficios concretos, en particular la reducción efectiva de la confrontación armada entre las partes, son preliminares, de alcance limitado y temporales por naturaleza. Sin embargo, también han generado expectativas en la sociedad colombiana, que desea ver resultados que aborden muchos de los problemas estructurales lo antes posible”.

No parece una tarea sencilla la negociación con esta estructura. Son varios sectores los que han pedido al Gobierno reestructurar este proceso y, al igual que el mandatario, cuestionan la voluntad de ‘Mordisco’.

La semana pasada se creó una nueva estructura del Emc, el bloque central comandante ‘Isaías Pardo’, que coincidió con los ataques en Cauca y Valle del Cauca (ver anexa).

Desde el Congreso responsabilizan al Ejecutivo de esta situación. “El Gobierno, al otorgar de manera arbitraria y acelerada el estatus político al ‘Estado Mayor Central’, y concediéndoles ceses bilaterales de dudoso marco legal, los está creciendo y fortaleciendo”, dijo la representante a Catherine Juvinao.

Carro bomba en Cali. Foto:Santiago Saldarriaga Quintero Compartir

Precisamente, el viernes se llevó a cabo un consejo de seguridad en el cual el sector de defensa le sugirió al mandatario que no siguiera con los ceses del fuego que están vigentes con la estructura en los territorios donde hacen presencia, a excepción de Nariño, Valle del Cauca y Cauca.

Compartir Alias Marlon quedó al frente del nuevo grupo de las disidencias. Foto:Archivo

"Les pedimos a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones o convoyes militares, no transitar por campamentos guerrilleros abandonados, lo que menos queremos es que en esta guerra fratricida que nos han impuesto caigan civiles", señalaron.

El viernes, no obstante, se confirmó que en mayo se hará una nueva ronda de negociaciones con el grupo, algo en lo que la ONU venía insistiendo pues ve con buenos ojos que, a pesar de las adversidades del proceso, se mantenga la voluntad de paz de las partes. “La mesa continúa las conversaciones, se mantiene el cese del fuego, hay que persistir en la paz, superar las dificultades, mantener abiertas las puertas”, aseveró Camilo González, jefe de la delegación del Gobierno.

Los otros frentes

El informe también menciona otros aspectos como la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc y el proceso con el Eln.

Sobre este último, que este lunes se inicia su séptimo ciclo, en Venezuela, se destaca que es “un proceso que ha avanzado más que cualquier otro intento anterior entre ambos”. Sobre la implementación se hace un llamado para que esta sea efectiva y, por ejemplo, cesen los asesinatos de los firmantes, pues en el periodo analizado se registraron 10.

“Se requerirán acciones más rápidas e integrales que traduzcan la visión del acuerdo en cambios transformadores”, dijo la ONU en su informe y destaca la responsabilidad de la JEP, pues “su éxito radicará en su capacidad para impartir justicia con prontitud”.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA