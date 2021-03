La grave acusación contra un general de la República

Una grave acusación contra el general Eduardo Herrera Berbel, exmiembro de la Comisión Negociadora con el Eln, hizo José Noé Ríos también miembro de la delegación de gobierno en esas frustradas conversaciones.



El señalamiento fue hecho tras la publicación del libro ¿Un proceso de paz inútil?, una obra de 328 páginas que editorial Planeta anuncia como "un revelador documento sobre las negociaciones con el Eln y por qué han estado en un limbo, escrito por uno de sus protagonistas".



José Noé Ríos dice: "Una persona responsable, dado el valor testimonial y el impacto que puede tener en la búsqueda de la paz de Colombia ha debido tener el valor civil de contrastar sus afirmaciones, que no sus opiniones, con los involucrados en su relato".



"Hubiera sido la oportunidad para decirle que el texto contiene equivocaciones y afirmaciones carentes de verdad, que no es leal con los compañeros y jefes de delegación y con la tarea que le asignó el señor Presidente de la República cuando le dio el carácter de negociador", le asegura.



"Un grupo de abogados me ha manifestado que hay bases para una demanda por difamación y calumnia, y otra por violar el pacto de confidencialidad que todos debimos firmar cuando asumimos la tarea. Otros han dicho que no porque el libro no es mas que un chisme mal contado", señala José Noé Ríos.



"Por supuesto que no lo voy a hacer por respeto a su condición de compañero de Mesa. Usted perdió su calidad de coequipero y yo por el contrario, quiero conservarla", le dijo.



El señalamiento está consignado en una carta que José Noé Ríos le escribió al general y que dice así:



"Bogotá, marzo 1 de 2021.



Mayor General

Eduardo Herrera Berbel

Exmiembro de la Comisión Negociadora con el ELN

Ciudad



Está en circulación su libro “¿Un proceso de paz inútil?” . Subtitulado “Diarios de negociación del gobierno colombiano con el ELN 2013 – 2020”.



En calidad de miembro de la delegación del gobierno y como quiera que soy varias veces mencionado en el texto, considero conveniente hacer algunos comentarios mediante esta carta pública:



Hay que decir que lo que usted presenta como “diarios” no lo son. Es un simple relato general, a veces deshilvanado y con contradicciones. El diccionario de la real academia define el diario como “Relato de lo que ha sucedido día por día”, lo que no sucede aquí.



Dice que renunció el 5 de diciembre de 2017. Sin embargo, se atreve a llevar su supuesto diario, primero hasta agosto del 2018, siendo que ya no era miembro del equipo y por supuesto que no asistió a ninguna reunión. Y lo peor, lo extiende hasta el 2020, cuando es sabido que en los años 2019 y 2020, por decisión del gobierno Duque, no hubo negociación. Un engaño al lector.

José Noé Ríos. Foto: Archivo particular

En el libro explica su participación en la negociación con el ELN como delegado del gobierno. Escribe que, a su juicio, no hubo una estrategia, que no estuvo de acuerdo con la metodología, que no estuvo de acuerdo con el pacto de cese al fuego temporal y bilateral que se firmó, que no estuvo de acuerdo con las audiencias de Tocancipá, y que no estuvo de acuerdo con un eventual desminado humanitario. Con nada.



Y hace una serie de aseveraciones relacionadas con la mía, infamantes y calumniosas, como que monté una tercería, mesa paralela, y me atribuye una autoridad que nunca tuve. Son tan ilógicas, absurdas y venenosas que no me referiré a ellas. La gente conoce mi trayectoria. He tenido participación en las aproximaciones y procesos de paz que se han adelantado en Colombia desde 1986 y puedo decir que jamás adelanté gestiones que no tuvieran la debida autorización, nunca me reuní de manera independiente con algún delegado del ELN.



Es de conocimiento público que algunas personas - el Mayor G. menciona “a Leyva, Cepeda, Ríos y otros”, a Roy Barreras y a la exministra María Angela Holguín – prestaron su valioso servicio, por instrucciones superiores, para contribuir a superar dificultades y buscar entendimientos, en momentos difíciles. Una herramienta utilizada en todos los procesos de negociación compleja y desde mi punto de vista, altamente positiva cuando las partes tienen disposición y privilegian el acuerdo sobre cualquier otro interés.



En el marco de la confidencialidad que me corresponde acatar, debo decir solamente que su participación fue útil, beneficiosa y bien intencionada.



El autor descarga sobre mi - que era negociador autorizado – toda la molestia por lo que denomina tercería y es muy cuidadoso al tratar el papel de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, la exministra Holguín y el doctor Alvaro Leyva. Escasamente los menciona. Me queda la duda de si lo hace por respeto o por otra razón.



Debo decir que señor Juan Esteban Ugarriza mencionado en el libro, nunca fue asesor de la delegación del gobierno. Era un asistente personal suyo que lo acompañaba siempre y tomaba apuntes por doquier. Entiendo que su presencia se debía a que este libro estaba pensado desde hace mucho tiempo.



Quedan muchas cosas por comentar, incluidas las omisiones en la que incurre en su relato. El texto muestra una absoluta falta de consideración con los doctores Juan Camilo Restrepo, Gustavo Bell, los compañeros de Mesa y el doctor Sergio Jaramillo. Nada le gustó. Nada le pareció bien. Deja usted en claro con su relato que no es un versado en el arte de la negociación compleja, ni conoce las atribuciones presidenciales.



Lo que sí salta a la vista, es la forma como aspira a rescatar lo que, según dice, trabajaron durante la Presidencia del expresidente Alvaro Uribe en Colombia, México y Cuba (página 202), en lugar de defender lo construido aquí.



Siempre tuve la duda – ahora resuelta – acerca de si usted quería un acuerdo de paz o, SU acuerdo de paz. (Recuerdo que en agosto del año pasado, en un foro de la Universidad Nacional denominado Aula Abierta – consultar Youtube – usted dijo que lo acordado en Caracas era “una pésima agenda”, que “no se entiende su diseño” y que la fase reservada “fue una habladera asfixiante”.)



Una persona responsable, dado el valor testimonial y el impacto que puede tener en la búsqueda de la paz de Colombia ha debido tener el valor civil de contrastar sus afirmaciones, que no sus opiniones, con los involucrados en su relato.



Hubiera sido la oportunidad para decirle que el texto contiene equivocaciones y afirmaciones carentes de verdad, que no es leal con los compañeros y jefes de delegación y con la tarea que le asignó el señor Presidente de la República cuando le dio el carácter de negociador.



Un grupo de abogados me ha manifestado que hay bases para una demanda por difamación y calumnia, y otra por violar el pacto de confidencialidad que todos debimos firmar cuando asumimos la tarea. Otros han dicho que no porque el libro no es mas que un chisme mal contado.

Eduardo Herrera Berbel. Foto: Carlos Ortega / CEET

Por supuesto que no lo voy a hacer por respeto a su condición de compañero de Mesa. Usted perdió su calidad de coequipero y yo por el contrario, quiero conservarla.



Original Firmado:



JOSÉ NOE RÍOS MUÑOZ

Exdelegado del gobierno en la negociación con el ELN.

cc. 7496001



Cc. Expresidente Juan Manuel Santos.

Exjefes de Delegación y Exmiembros de la Comisión Negociadora con el ELN.

Testigos y Garantes de la Mesa

Medios de comunicación"..