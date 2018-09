La Farc espera aún noticias de Márquez, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’

Pastor Alape, uno de los integrantes de la Dirección Nacional del partido Farc y quien estuvo en la cumbre de esa instancia este fin de semana en Bogotá, admite que esa colectividad ve con preocupación la ausencia de Iván Márquez, el ‘Paisa’ y 'Romaña'.



Agrega que el partido “anhela” que los tres exjefes guerrilleros, de quienes ni la Farc sabe hoy su paradero, retomen su trabajo en la colectividad.

Los tres hacían parte de los 111 miembros de la Dirección convocados para analizar la marcha del partido tras un año de su conformación y para evaluar la implementación de los acuerdos de paz.

Alape explica que mientras no exista una manifestación explícita de parte de Márquez, el ‘Paisa’ y 'Romaña' de su deseo de apartarse del partido, no pueden considerar que están fuera de él. Dice que aún contemplan la posibilidad de que estén perdidos por razones de “protección”, pues no tienen pruebas de que hayan retomado las armas.



Este diario supo que al menos ''Romaña' salió de La Uribe (Meta) hacia Arauca. Hace un mes que no lo ven, pero solo el pasado jueves se conoció que había renunciado a su esquema de seguridad.



Por su lado, Márquez y el ‘Paisa’ permanecieron hasta junio en Miravalle, vereda de San Vicente del Caguán (Caquetá) donde más de un centenar de exguerrilleros adelantan su reincorporacíon.



La dirección de la Farc está a la expectativa del viaje que la Comisión de Paz del Congreso realizará a Miravalle, precisamente, en busca de noticias de ambos.

“Invitamos a quienes, en razón de varios argumentos se han retirado, a regresar y reforzar la lucha por el completo cumplimiento de lo acordado en La Habana”, dijo la Farc en su declaración el domingo, tras finalizar la cumbre de su Dirección Nacional.

Renuncias explícitas

Cinco directivos de la Farc sí hicieron renuncia formal al partido. El más conocido es Jairo Rivera porque fue representante en Voces de Paz, que hizo vigilancia en el Congreso a las leyes para implementar los acuerdos de paz.



Los otros son, según conoció EL TIEMPO, Ángela Tuta, encargada de la Escuela de Educación Popular Pedro Nel Jiménez de Bogotá; David Flórez González, sindicalista de Santander; Érica Galindo, excombatiente del Bloque Caribe, y Luz Dary Sánchez. Algunas de estas renuncias están motivadas en que la Farc está anclado en el pasado y más preocupado por la cohesión de los excombatientes, que con una “propuesta de transición democrática para la reconciliación”.



REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com