'Mordisco' crea nuevo bloque: en plena 'paz total', disidencia saltó de 15 a 19 departamentos

De camuflado y con los fusiles terciados, un grupo de guerrilleros del llamado Estado Mayor Central (EMC) -disidencias de las Farc bajo el mando de 'Iván Mordisco'-, anunciaron la creación de un Bloque Central al que bautizaron ‘Comandante Isaías Pardo’. Según dijeron en un video difundido en las redes sociales, esa estructura criminal operará en Valle del Cauca, Huila, Tolima y Quindío.

El anuncio público de que está expandiéndose, realizado por un grupo ilegal que supuestamente está en negociaciones de paz con el Estado, generó alarma en el país y, sobre todo, en autoridades de esos departamentos, tres de los cuales (salvo el Valle) no han sido epicentro central del actuar violento de esa organización. Y a la alarma se sumó la polémica generada por las declaraciones de Otty Patiño, el alto comisionado para la Paz, quien en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, le restó importancia al hecho: “Esa es una organización interna de ellos y tienen todo el derecho de hacerla”.

“Yo creo que ahora ellos se están conformando en bloques y lo que hacen es reagrupar frentes. Si esto contribuye a que se tenga más responsabilidad entre los frentes, porque a veces cada cual hace lo que quiere sin que exista una responsabilidad más centralizada, entonces bienvenida sea la reorganización de esos nuevos bloques”, añadió.

Su explicación creó una natural y gran controversia. Patiño, luego, trató de explicar que para el Estado era mejor negociar con un grupo cohesionado, con una sola línea de mando, que con estructuras atomizadas. Es una explicación que no convence en varios sectores. "El Comisionado de Paz está equivocado: los grupos al margen de la ley no tienen derechos. Los tienen los ciudadanos", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que insistió en que si un grupo ilegal 'tiene derecho' a expandirse, "la concepción del proceso de paz está errada".

El anuncio del nuevo bloque --que según fuentes de inteligencia está recibiendo a disidentes llegados de Cauca, Valle y Nariño (donde la Fuerza Pública reactivó operaciones ofensivas a raíz de la escalada violenta de 'Mordisco', especialmente contra comunidades indígenas-- suena a una contradicción con las supuestas intenciones de paz, pero es consecuente con lo que ha venido pasando con esa organización ilegal y en general con todas las que han intentado pista en la 'paz total'.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en el 2023, cuando empezaron los ceses de fuego y los contactos de paz, los municipios afectados por la violencia y las amenazas de las disidencias (tanto las de 'Mordisco' como las de 'Iván Márquez') pasaron de 230 en total a 299: 234 de ellos son zona de operación casi exclusiva del 'Emc', que saltó en el mismo año de 15 a 19 departamentos.

Ese fenómeno (aprovechar la paz para fortalecerse militarmente) ya se vivió en episodios como los fallidos diálogos con las Farc en los 80 y en el Caguán. Pero no solo es un juego de las disidencias. Según la Defensoría, el grupo ilegal que más se expandió en el último año fue el 'clan del Golfo', que pasó de operar en 253 a 392 municipios entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023. Y el Eln pasó de 189 municipios afectados por su violencia a 231 en el mismo lapso.

Los jefes disidentes alias Iván Mordisco, del 'Estado Mayor Central', e Iván Márquez, de la 'Segunda Marquetalia'. Foto:EFE - Archivo

Las palabras de Patiño van en línea con las de su antecesor, Danilo Rueda, que probablemente sin proponérselo terminaba justificando el accionar de los grupos alzados en armas.

Pero, señalan los analistara un gobierno encabezado por un Presidente que estuvo en un movimiento armado, la guerrilla del M-19, es crucial evitar este tipo de declaraciones. El levantamiento armado contra el Estado no tiene hoy ninguna justificación.

“El derecho de ‘Mordisco’ según Otty es un tema clave”, dice el senador independiente Humberto de la Calle Lombana. “En el Estado de Derecho siempre es válido el cambio pacífico. No hay derecho a la rebelión sino a la transformación pacífica. En cambio, al parecer, para Otty el derecho a la rebelión está vivo. Luego la ruptura no se ha sanado. Una visión preocupante. Y eso que quienes gobiernan hoy fueron rebeldes antaño. Es un histórico tiro en el pie”, añade quien fuera el jefe del equipo negociador que logró quitarle las armas a las Farc-Ep.

“Dice Otty que Mordisco está en su derecho de reorganizarse. ¿Cuál derecho?”, pregunta el congresista. “Habría que decir que ese derecho desaparece frente a un gobierno legítimo. El M-19 dejó las armas pero a juzgar por las palabras de Otty, mantiene la descalificación de nuestro sistema político. Grave. Y más aún si quien encabeza el gobierno militó en sus filas. Es como desconocer su propia legitimidad”, añade De la Calle.

En el Estado de Derecho siempre es válido el cambio pacífico. No hay derecho a la rebelión sino a la transformación pacífica. En cambio, al parecer, para Otty el derecho a la rebelión está vivo.

La creación de la nueva estructura se da además en un contexto especial. Llega apenas días antes de la reunión extraordinaria que tendrá el gobierno -entre el 3 y el 6 de abril en San Vicente del Caguán (Caquetá)-, precisamente para buscar soluciones a la crisis que atraviesa la mesa de diálogos. No llegan con una rama de olivo sino exhibiendo los fusiles.

Vera Grabe es la jefa de la delegación. Pidió respeto por el presidente y el comisionado Patiño. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz / Presidencia

Pero para miles de colombianos en las regiones que sufren la violencia de estos grupos, la situación no mejora sino que en algunos casos se ha deteriorado. Para la sociedad ver el video con el anuncio de un nuevo bloque es como la repetición de un problema que se vio en mandatos lejanos como los de Ernesto Samper y Andrés Pastrana en los que las Farc se mostraron soberbias e invencibles.

“Ya prácticamente cada semana estos grupos están colocando artefactos explosivos a nuestros empresarios y están siendo citados a zonas rurales de nuestro municipio”, dijo en las últimas horas el alcalde de Neiva, Germán Kawa , en Blu Radio.

“Hay unas citaciones que les llegan a los empresarios por estos frentes, el 'Darío Gutiérrez' y el 'Iván Díaz'. A algunos, inclusive, les llegan dos citaciones de diferentes grupos”, aseguró sobre la dramática realidad que hoy viven los comerciantes y dueños de negocios en la capital del Huila.

Desde la óptica del Gobierno, hay avances para mostrar. Al llegar a los dos años de gobierno, están las mesas de diálogos y negociaciones en marcha con el ELN, con el EMC Farc y próximamente con la Segunda Marquetalia. “son logros importantes y es enorme el reto para concretar esta acción en acuerdos de paz”, dice uno de los asesores en política de la paz del Gobierno Nacional.

“Los procesos urbanos igualmente son retos vigentes, donde el mayor desafío está en desmontar esa criminalidad organizada que tiene profundas raíces en Medellín y todo el Valle de Aburrá”, añade la fuente que prefiere mantener su nombre en reserva. Están pendientes, enumera, los procesos con las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sin embargo, en el horizonte se divisan demasiados obstáculos. Son muchos flancos de acción, el Gobierno puede y debe desplegar una acción en todos ellos, tiene la capacidad y los recursos para hacerlo.

La situación muestra uno de los 'sellos' de la 'paz total': una estrategia exclusivamente basada en la 'zanahoria' históricamente ha demostrado que no es suficiente. Más aún si no existen reglas claras para las treguas, si la verificación es débil o no existe y si cualquier violación del cese de fuego, por grave que sea, no tiene consecuencias reales.

A mi modo de ver, si bien el logro de la paz es un sueño de la mayoría de los colombianos desde hace ya décadas, buscar la paz de cualquier manera, sin un norte y una metodología claras, puede traer como consecuencia un agravamiento de la violencia interna.

El Gobierno, además, no parece contar con una política para ganar la voluntad y compromiso de la sociedad, falta pedagogía y comunicación.

Y suenan voces escépticas basadas en su amplia experiencia. “A mi modo de ver, si bien el logro de la paz es un sueño de la mayoría de los colombianos desde hace ya décadas, buscar la paz de cualquier manera, sin un norte y una metodología claras, puede traer como consecuencia un agravamiento de la violencia interna. El infierno está empedrado de personas de buenas intenciones”, dice el profesor emérito de la Universidad Nacional y analista político, Eduardo Pizarro Leongómez.

Eduardo Pizarro Leongómez. Foto:Héctor Fabio Zamora El Tiempo

Para este experto, “sin duda, la salida de Danilo Rueda y la llegada de Otty Patiño a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz constituyó una ganancia neta. Pero ya el daño estaba hecho. En vez de haberse concentrado en las organizaciones con algún barniz político (el Eln y los grupos disidente y reincidente de las Farc, las Farc-Emc y las Farc Nueva Marquetalia), el gobierno lanzó la idea mesiánica de la paz total’ y ese complejo tablero de ajedrez -con decenas de fichas- desbordó la capacidad de la oficina de paz”.

“No solo por la ausencia de una normatividad que permita negociar con grupos de orientación puramente criminal -cuya única alternativa es acogerse a la justicia-, sino por la multiplicidad de grupos, la disparidad de sus portafolios criminales, la heterogeneidad regional y los vínculos con los principales carteles mexicanos (principalmente, los del Golfo, Tijuana, Juárez y Sinaloa)”, añade Pizarro.

Y en el horizonte, además, se anuncia una puerta incierta. ¿Qué hacer con Iván Márquez?

“El tema de la Nueva Marquetalia es muy delicado”, dice Pizarro. “A diferencia del Emc que, bajo el liderazgo del Frente I “Armando Ríos”, rompieron antes de la firma de los acuerdos de paz en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 -es decir, que se trata propiamente de un grupo disidente-, la Nueva Marquetalia rompió después de esa firma e, incluso, su máximo dirigente Iván Márquez era senador, así como ‘Jesús Santrich’ ejercía como representante a la Cámara. Es decir, se trata de un grupo reincidente y, por tanto, solo tienen según lo acordado en los propios acuerdos de paz, la opción de acogerse a la justicia”.

Pizarro concluye: “El delegado presidencial para el diálogo con este grupo reincidente, Armando Novoa, un jurista respetado y experimentado, va a enfrentar un verdadero desafío legal para desenredar ese ovillo”.

Mientras que el comisionado Patiño ve en el nuevo frente una oportunidad para que las conversaciones fluyan de manera más expedita, hay expertos que muestran su temor.

Geraldine Bustos, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana con Master en Estudios de Conflicto del London School of Economics, dice: “El proceso de la ‘paz total’ que adelanta el Gobierno con los diferentes actores armados que continúan en el ejercicio de la violencia en el país se puede ver afectado con la creación de este nuevo frente por parte del Estado Mayor Central de las Farc".

¿Por qué? La experta responde: "La creación de un nuevo bloque permite una expansión territorial y permite un control sobre cierto territorio que ha sido estratégico y que en el que en algún momento hizo presencia la estructura de las Farc". La erxperta señala que es poco probable que un nuevo bloque entre de una vez en la negociación y que, por el contrario, podría intentar posicionarse a través de nuevas acciones armadas, lo que redundaría en un aumento aún mayor de la violencia".

