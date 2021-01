Farc exige 'desmontar campaña de incumplimiento'

Terminó ayer jueves el 2020 y cayó la hoja marcada en el calendario por el Gobierno Nacional para que las Farc entregara los bienes en su poder, con el fin de reparar a la víctimas del conflicto armado.



Arranca este 2021 con una controversia de consecuencias imprevisibles: ¿El partido Farc cumplió con este propósito?



La estrategia de esta colectividad en boca de Pastor Álape, uno de los antiguos comandantes del grupo que hizo a un lado las armas, es la del contraataque.



En efecto, le exigió al Gobierno Nacional “desmontar su campaña de llevarnos a un incumplimiento” y, por el contrario, que “acelere los ajustes institucionales que durante estos cuatro años hemos estado solicitando”.



Sus declaraciones, dadas en W Radio, muestra las visiones tan diametralmente opuestas del asunto.



Como lo informó EL TIEMPO, el acuerdo de paz firmado en 2016 no establece ningún límite para la entrega de los bienes. Quien puso la fecha del 31 de diciembre de 2021 fue el Gobierno mediante un decreto. Para el ejecutivo, según varias declaraciones oficiales, la exguerrilla no ha entregado ni la mitad de lo prometido.



El inventario de bienes que ofrecía el extinto grupo guerrillero para reparar a las víctimas se entregó en agosto de 2017 a la ONU, y, aunque ha habido avances en la identificación, ubicación y entrega de los bienes muebles e inmuebles, el proceso aún no se completa.



Al respecto, el Consejo Nacional de Reincorporación de las Farc señaló en un comunicado que indica que “vence la fecha establecida unilateralmente por el Gobierno Nacional para la entrega de bienes de la economía de guerra de la antigua guerrilla de las Farc y aún no se establece un cronograma de trabajo conjunto que permita continuar con las actividades de identificación de bienes que vienen realizando los firmantes del acuerdo para cumplirle al país, teniendo en cuenta que las primeras beneficiadas por este acto reparador son quienes sufrieron el conflicto armado”.



En su entrevista con la emisora citada, Alape muestra sus propios registros. “Hasta el momento hemos entregado 390 toneladas de armas, lo que significa el acto más grande de reparación, $44.355.823.150 en la suma de dinero efectivo, y oro por 197.286 gramos. Hemos dispuesto 134 kilómetros de carretera entre San Vicente del Caguán y La Macarena, además, hemos dispuesto de 29 inmuebles”.



La voz de Álape no es marginal. De hecho, él es delegado del Partido Farc al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia clave para la buena marcha del proceso.



Al respecto, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, comentó, también en La W, que algunos de los bienes entregados por Farc "no podían ser utilizados para los fines de reparación de las víctimas por ser temas como carreteras".



El representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común dijo que su disposición "es seguir trabajando y continuar las acciones junto con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Naciones Unidas y hemos planteado a la JEP porque por encima de todo están las víctimas. Las víctimas son el centro de implementación de este acuerdo".



Por su parte Archila aseguró que como está previsto por decreto el Gobierno debe presentar un reporte a la JEP y a la Fiscalía "para que se establezca si hay responsabilidades individuales o no y las consecuencias que esto tendría” en el incumplimiento a la fecha. En conclusión, la discusión está abierta.



