La condición que puso el presidente Petro para ampliar el cese del fuego con el Eln

Cuatro días antes de que se reanuden las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Cuba, el presidente Gustavo Petro dijo que la prolongación del cese del fuego con esa guerrilla dependerá de la voluntad que muestre esa guerrilla de “abandonar la violencia de manera definitiva”.



“Eso depende también de ellos, estamos hablando de una relación entre dos, como los matrimonios. Puede haber separación, puede haber un camino más fructífero, pero las conversaciones van a depender de la voluntad del Eln por abandonar la violencia de manera definitiva en su historia”, afirmó el mandatario en una entrevista concedida a EFE en Davos (Suiza).



La tregua con ese grupo armado entró en vigor el 3 de agosto de 2023 y tiene vigencia hasta el próximo 29 de enero. En la más reciente ronda de diálogos, que se llevó a cabo en México y tuvo como tema central el secuestro, ambas delegaciones acordaron crear condiciones para extender el cese y la verificación.



“Nosotros estamos dispuestos a profundizar el camino de la paz, de la construcción regional democrática y, por tanto, del poder popular en las regiones de Colombia”, agregó el mandatario.



Pablo Beltrán, comandante del Eln, en México durante el quinto ciclo. Este 22 de enero se reanudará la mesa. Foto: Oficina Comisionado de Paz

Estas declaraciones, que llegan el mismo día en que se cumplen cinco años del atentado del Eln contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que dejó 22 muertos (ver nota anexa), generaron una respuesta inmediata por parte de la guerrilla.



En su cuenta de Twitter, los delegados de esa grupo en la mesa indicaron que el Gobierno no debe olvidar que también hicieron unos compromisos de cara a la prolongación del cese.



“El cese el fuego tiene protocolos e instancias acordadas. Recién en el pasado ciclo se discutió y acordó ‘La creación de condiciones para la prórroga del cese al fuego y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares’... Esas son las condiciones que el gobierno debe cumplir”, señaló la delegación del Eln, la cual es liderada por Pablo Beltrán.



Lo cierto es que este tema será uno de los puntos neurálgicos de la agenda cuando el próximo 22 de enero en Cuba se reanuden las negociaciones.



Otty Patiño habló de la financiación

José Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz. Foto: Presidencia

A las declaraciones del presidente Petro se les sumaron las palabras de Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, durante la conmemoración del robo de la espada de Bolívar por el M-19. El exjefe de la delegación de Gobierno en la mesa con el Eln señaló que el tema de la financiación solo se podrá discutir cuando esté cerca el fin del conflicto.



“Planteamos financiación sí, pero no chantaje, y siempre y cuando se avizore el fin del conflicto. Si van a participar de una manera decidida y clara en las transformaciones territoriales que este país necesita entonces el Gobierno estaría dispuesto a financiar al Eln y llegar a acuerdos concretos”, concluyó el alto comisionado para Paz.



Pero este no fue el único tema que trató durante su intervención. De hecho, aprovechó el espacio para hablar sobre el futuro de la negociación e hizo un análisis acerca de la política de ‘paz total’.



Dijo que los conflictos de hoy son muy diferentes a los que hubo durante los años 70 y 80 y que ese es un factor que se debe tener en cuenta cuando se negocia. “Es completamente distinta y el presidente Petro lo ha dicho de una manera bastante fuerte: hoy en día no hay una disputa entre proyectos políticos, sino una disputa por la economía ilegal”, manifestó.



Patiño agregó que la paz en Colombia hoy es “absolutamente impura” y mencionó al Eln para explicar su argumento. “Si bien el Eln podría decir, y nosotros como Gobierno lo hemos planteado así, que es como una organización política, no es puramente política. Los temas económicos pesan mucho sobre ellos”, señaló, y dijo que de hecho es una anomalía que persista la existencia de un grupo como este durante tanto tiempo.



En ese sentido, manifestó que la misión suya, y particularmente de Vera Grabe como jefe de la delegación de Gobierno en la mesa con el Eln, es “ponerse el traje de arriero” para imponer el ritmo de la negociación.

