La carta de Joaquín Gómez contra Timochenko en medio de crisis de Farc

Las divisiones al interior de la Farc parecen cada vez más profundas. Esa es la conclusión que queda luego de leer una extensa carta firmada por Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, dos excomandantes históricos de esa exguerrilla, en la que critican a la actual dirigencia, representada por el presidente del partido, Rodrigo Londoño, Timochenko.

...es un jefe con ausencia de liderazgo, es rencoroso y revanchista FACEBOOK

TWITTER

Esta carta, que se conoció en las últimas horas, estaba dirigida al pleno de la Farc, es decir a los 111 dirigentes convocados a la cumbre política, entre los que estaban ellos. dicha cumbre se celebró hace un par de semanas en Bogotá, tras un año de su transformación como organización política legal.



Si bien tanto Joaquín Gómez como Bertulfo Álvarez no hacen parte de esa lista de nueve exjefes guerrilleros cuyo paradero se desconoce, las críticas que lanzaron en esa misiva hacia ‘Timochenko’ sí revelan la crisis que atraviesa la colectividad por esa situación debido a un descontento del rumbo que está tomando el partido de ‘la rosa’ -como se conoce por su símbolo a la colectividad de la exguerrilla-, que a su juicio, “su color original está bastante desteñido”.

Ambos, quienes se excusaron de no asistir a la cumbre de las Farc por motivos de salud, están a la cabeza del Espacio de Reincorporación y Capacitación para excombatientes del Bloque Caribe, en Pondores, La Guajira. Jean Arnault, jefe de la misión de verificación de la ONU, y el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, estuvieron el mes pasado en ese sitio hablando con los exjefes guerrilleros.



“Consideramos que como Dirección hemos cometido una serie de desaciertos, muchas incoherencias entre lo que decimos que somos, y lo que hacemos en la práctica, algunas de dichas actuaciones totalmente divorciadas de los principios revolucionarios que siempre hemos defendido”, se lee en la carta y advierten: "De Timo como persona no tenemos nada qué decir; en cambio como jefe, le vemos serias dificultades, ya que es un jefe con ausencia de liderazgo, es rencoroso y revanchista; se guía mucho por las consejas; no investiga llamando al afectado para que haga sus descargos, sino que toma determinaciones a espaldas de éste, y hasta sanciona, sin que el afectado sepa que está sancionado, y si lo llega a descubrir, es por pura intuición".



La parte más crítica contra Timochenko, es cuando se refieren que el presidente del partido se ha "aburguesado". "Quién lo creyera, algunos de nuestros jefes como Timo, por ejemplo, se han dedicado a defender el orden burgués con un inesperado y sorprendente celo", dice la carta, en referencia a la posición que adoptó el exjefe guerrillero en el caso Santrich, al decir que quien infringía la ley debía responder ahora que habían aceptado la Constitución y la ley.



En ese sentido critican a gente de la dirigencia que está con Timochenko en este punto, como Pastor Alape o Mauricio Jaramillo, quien, dice la carta, prácticamente había sido "insolidario" con un exguerrillero que había reincidido al rearmarse.



"El caso de Mauricio Jaramillo a raíz de la detención de 'Walther Mendoza', donde escribió en el WhatsApp, diciendo que no había nada qué hacer, porque lo habían capturado in fraganti con una pistola cal. 25. Cómo es posible que, a un camarada de la talla revolucionaria de Walther, lo vayamos a dejar en las fauces de “los leones” para que lo devoren, cuando lo censurable hubiera sido andar totalmente desarmado en una región donde hay un plan perversamente elaborado para exterminar físicamente a los líderes sociales. No lo afirmamos nosotros, lo afirman los hechos que a diario se dan a conocer al país".



También critican a Timochenko por pedir que al expresidente Álvaro Uribe, en los casos por los que es procesado, que se le respetara el debido proceso.



"Cómo es posible que se cometan incoherencias, partiendo por supuesto de nuestra óptica de revolucionarios, tales como la de Timo, al afirmar en un Foro en Manizales, que él pedía que al 'honorable' senador Uribe se le respetara el debido proceso, y 'el principio de inocencia', mientras que en el caso Santrich, lo que dijo fue palabras más, palabras menos, que Santrich debería demostrar su inocencia, o sea, que se partía del hecho de que era culpable. Una posición absolutamente adversa a Santrich, comparada con la actitud defensiva asumida con relación al caso del 'honorable senador' y psicópata Álvaro Uribe, padre genuino del paramilitarismo en Colombia".

'Privilegios y nepotismo'

El descontento dentro del partido evidente en la misiva también se debe a cierto amiguismo y nepotismo con el que se han manejado los puestos de grandes responsabilidades, gerencia y dirección del partido. Y con esto, Joaquín Gómez, y Bertulfo Álverez, se refieren no solo a quienes fueron designados para que ocuparan una curul en el Congreso. También deja un manto de duda sobre el reparto de dineros para su primera campaña política en las legislativas.



"¿Por qué para la campaña electoral se le hizo firmar a algunos camaradas, (otros más “despiertos” se negaron a hacerlo), una constancia donde se afirmaba haber recibido una cantidad de dinero muy superior a la que efectivamente se les había entregado? (...) El otro día, hablando con alguien sobre la Subcomisión Técnica (Que entre otras cosas fue una gran conquista del Acuerdo de La Habana) nos decía, que la mayor cuota en esa oficina, era la de Pastor. (Al escuchar esto, automáticamente pensamos en Vargas Lleras y otros políticos tradicionales)".



Gómez y Álvarez preguntan: "¿Qué explicación hay, para poner al camarada Félix, sobrino de Pastorcillo, coordinador de Hombres de Protección Mesa Técnica, ¿cuándo es de conocimiento que por varias veces desertó de las filas de Las Farc? De paso hacemos la salvedad, que contra Félix no tenemos nada en contra". Dicen que no se trata este proceso de paz de una inserción al statu quo de algunos.



Además de pedir que se refuerce la formación política e ideológica marxista, piden que se convoque a un congreso extraordinario con los militantes del partido para que se “pongan las cosas al derecho y se depure el partido de tantos oportunistas que han llegado henchidos de arrogancia a dictarles de manera grosera e irrespetuosa a los forjadores de este gran Movimiento, qué es lo que hay que hacer; mientras otros que no tuvieron mejor suerte han sido excluidos e ignorados por completo.”



REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA