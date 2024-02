Julián Gallo le respondió a la JEP: 'No estamos pidiendo que no se nos sancione'

Con una carta dirigida directamente al presidente Gustavo Petro, los antiguos líderes de la extinta guerrilla de las Farc advirtieron sus diferencias con la JEP ante supuestos incumplimientos a lo acordado en La Habana. Los firmantes amenazaron con apartarse de las determinaciones del tribunal, lo que suscitó la respuesta por parte de la jurisdicción, tribunal que advirtió que quienes se aparten de las decisiones “perderán beneficios”.



Luego de este pronunciamiento, el senador y excomandante de esa guerrilla, Julián Gallo -también conocido como Carlos Antonio Lozada, habló con EL TIEMPO sobre las preocupaciones de los firmantes del acuerdo

¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué los motivó a enviar esa carta?



Son varias las preocupaciones que nosotros señalamos. Una de ellas tiene que ver con la amnistía porque el acuerdo de paz en materia de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene como una de sus fuentes el Derecho Internacional Humanitario, en virtud del DIH los estados se obligan a dar la amnistía más amplia posible al cese de las hostilidades para todos los combatientes. Nosotros llevamos siete años del acuerdo de paz y hemos solicitado más de 4.800 amnistías y solamente se han concedido 688; se han negado el resto. Eso desde luego está generando una inseguridad jurídica enorme porque los firmantes del acuerdo quedan en un limbo en el que no han podido resolver esta situación y pues así es imposible tener una reincorporación socioeconómica y política. Ellos van a pedir un trabajo y lo primero que le piden son sus antecedentes, entonces ahí no solamente se está violando el acuerdo, sino que se está vulnerando un derecho a los firmantes de paz. Adicionalmente, cómo explicarle a la gente nuestra que siete años después todavía tenemos 111 prisioneros en las cárceles.

Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Por otro lado, en el acuerdo de paz está estipulado claramente que la JEP solamente va a ocuparse de los casos más representativos ocurridos en el conflicto y que tienen que ver con graves violaciones al DIH y a los derechos humanos. Hasta ahora se han abierto 12 macrocasos y se viene vinculando primero a los máximos comandantes de las Farc, eso estaba acordado y en eso no vemos dificultad, lo hemos estado haciendo, estamos cumpliendo. El problema es que se ha ido bajando en la escala de mando hasta los niveles medios y bajo, e incluso ya están citando guerrilleros y guerrilleras de base.

Es decir, ¿ustedes lo consideran una violación al acuerdo?



Eso obviamente es una violación del acuerdo y lo que va a suceder si la JEP sigue por ese camino es que van a sepultar la verdad bajo miles y miles de expedientes como hizo Álvaro Uribe para ocultar la verdad de los paramilitares en Justicia y Paz. Eso aparta a la gente del camino y del sentido con el que fue creada.



Adicionalmente, nos preocupa que el acuerdo quedó establecido, y así quedó ratificado en la ley estatutaria, que solamente iba a haber una resolución de conclusiones por cada compareciente, pero la semana pasada la jurisdicción especial, ante un recurso que nosotros radicamos, nos respondieron que va a haber una resolución de conclusiones por cada macrocaso. Eso es una violación al acuerdo e implica que nos van a someter a lo mismo que a los jefes paramilitares, que después de 20 años todavía siguen vinculados a los procesos. Eso no es justicia para la paz, es una justicia para la venganza, una justicia para el odio y para la estigmatización.



La reincorporación política es la esencia del acuerdo, de manera que es muy grave lo que está sucediendo y quiero cerrar con esta idea que me parece muy importante y es la siguiente: al escuchar al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Roberto Carlos Vidal, dice tenemos que comparecer sí o sí porque ellos lo ordenan, pero se le olvida que nosotros no solamente somos comparecientes, sino que también somos alta parte contratante de un tratado de paz firmado por el jefe de Estado, y ese jefe de Estado hizo una declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad que hace que ese acuerdo sea vinculante a la luz del derecho internacional.



¿Les preocupa que las sanciones se les puedan acumular?



Claro, es lo que nos está diciendo la respuesta que nos dio la JEP la semana pasada. Es decir, si son 12 macrocasos y los firmantes están vinculados a ocho procesos nos van a imponer ocho sanciones y eso es una violación flagrante al acuerdo.

La JEP dice que su único propósito es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas, ¿por qué ustedes hablan de vulneración al derecho constitucional y presunción de inocencia?



Tenemos 24 casos de expulsados de la JEP. Porque qué es lo que procede de acuerdo a lo que está acordado, si se considera que hay un incumplimiento la Jurisdicción Especial para la Paz, simplemente debe convocar a un proceso adversarial a esa persona que no cumplió con la verdad, pero aquí lo que están haciendo, violando el principio de legalidad porque no se pueden inventar leyes y procedimientos que no fueron pactados para aplicárnoslo, es que automáticamente los expulsan van a dar a la justicia ordinaria.

Carta pública al Señor Presidente de la República, dr Gustavo Petro.



Usted menciona a los rangos medios y bajos llamados a indagatoria, ¿cree que habrá sanciones para ellos?



La JEP es quien tiene la decisión. Después de que a uno lo llaman a rendir una versión de ahí para adelante puede suceder que ellos consideren de manera que eso nos preocupa enormemente. Lo que ha generado eso es que muchos firmantes están diciendo: ‘ustedes nos engañaron, ustedes nos dijeron que eran solamente los máximos responsables los que iban a comparecer’. La gente siente inseguridad jurídica y obviamente no todo el mundo tiene la solidez y está llevando a que muchos decidan rearmarse. Eso viene sucediendo desde el gobierno anterior.

¿El presidente Petro les respondió la carta?



Todavía no. Esperamos una respuesta. Nos dirigimos a él porque es el jefe de Estado y como jefe de Estado es quien tiene los compromisos ante el Consejo de Seguridad y ante las cortes internacionales por el cumplimiento del acuerdo.

¿Han manifestado estas inquietudes a la ONU o a su misión en Colombia?



Por supuesto, es que este tema no es nuevo. Yo recuerdo que hemos estado tres o cuatro veces reunidos con el exmagistrado Eduardo Cifuentes y con el magistrado Vidal y no ha sido posible que se entren razón, que no pueden pasar de ser una jurisdicción especial para la paz a una corte de justicia como si se tratase de un tribunal de guerra.

¿Si estas determinaciones no se cambien, ustedes abandonarán el proceso?



Yo creo que el texto es claro en el sentido que nosotros estamos transmitiendo unas preocupaciones que tenemos precisamente para evitar que esto vaya a llevar a situaciones indeseables para todas las partes. Lo que no se puede desconocer y no se puede obviar, es que nosotros firmamos fue un acuerdo de paz y un acuerdo de carácter político; no se trata, digamos, de un sometimiento a la justicia. Entonces la JEP no puede seguir por ese camino, porque estaría causando un grave daño a la paz del país.



¿Pero se han planteado abandonar el proceso?



No, lo que nosotros estamos diciendo es que si la JEP sigue por ese camino, pues va a llevar a que la gente deje esa jurisdicción. Es que, según la interpretación que uno le escucha al magistrado Vidal, se puede llegar a pensar que es omnipresente y resulta que no es así. Hay un Consejo de Seguridad, el acuerdo fue vinculado en un documento oficial de ese organismo, pero además con la declaración unilateral de Estado del presidente Santos y del presidente Petro. Nosotros tenemos recursos a la luz del derecho internacional para garantizar que se nos cumpla porque de lo contrario el Estado estaría incurriendo en perfidia y nosotros lo que queremos es precisamente blindar la paz.

¿Y el país puede esperar que cumplan las sanciones?



La pelea nuestra es que se cumpla. Nosotros no estamos pidiendo nada distinto a que cumplan con lo que firmamos. Nosotros no estamos pidiendo ni que no se nos sancionen, ni estamos diciendo que no vamos a asumir la responsabilidad, es todo lo contrario.

