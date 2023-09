Luego de que la delegación de paz del gobierno Petro y los voceros del ‘Estado Mayor Central’, disidencia de 'Iván Mordisco', acordaron que el próximo 8 de octubre arranque, en Tibú, Norte de Santander, la primera fase del proceso de negociación, el senador y exintegrante de las Farc, Julián Gallo, lanzó duros cuestionamientos al Gobierno nacional.



A través de su cuenta de X (antes Twitter), el senador del Partido Comunes cuestionó que dentro de los acuerdos alcanzados no se incluyó a los firmantes del acuerdo de paz de 2016.



"Extraña que en comunicado sobre conversaciones con grupo de ‘Mordisco’ no exija respeto a la vida de firmantes de paz; hacer concesiones por mantener mesa es error, y lo es presentarlos como lo que no son", dijo.



Luego, cuestionó el estatus que le ha dado el gobierno a este grupo armado, el cual no firmó los acuerdos alcanzados hace casi siete años.



"¿Cree el gobierno que las FARC-EP no desaparecieron? Entonces, ¿cuál acuerdo van a implementar?", agregó el senador de Comunes.



El senador, así como otros exintegrantes de las Farc, han cuestionado en más de una ocasión a esta disidencia por utilizar el nombre de la organización que se convirtió en el partido político Comunes 2016 tras la firma de los acuerdos.

Extraña q comunicado sobre conversaciones con grupo d mordisco no exija respeto vida d firmantes d paz; hacer concesiones X mantener mesa es error, y lo es presentarlos como lo q no son. Cree el gobierno q las FARC-EP no desaparecieron? Entonces, cuál acuerdo van a implementar? — Julián Gallo (@JGalloComunes) September 19, 2023

Ambas delegaciones también acordaron un cese del fuego bilateral de 10 meses a partir del 8 de octubre. Ese día, en la sesión de instalación de la mesa de diálogo, también se discutirán los protocolos que regirán el funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación de la tregua, la agenda temática y las próximas sedes de la negociación.



Otro acuerdo al que llegaron ambas partes fue la conformación de una comisión especial para atender la situación de integrantes del ‘Estado Mayor Central’ que están en la cárcel. Esto ocurrirá luego de la instalación de la mesa, en una fecha aún sin definir, pero antes del 11 de noviembre de este año.

