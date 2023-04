En entrevista con EL TIEMPO, Julián Gallo, excomandante desmovilizado de la otrora guerrilla de las Farc y ahora senador del partido Comunes, habla de su postura frente a los miembros del 'Estado Mayor Central', comandado por 'Iván Mordisco', la negociación a punto de iniciar con este grupo armado y los llamados 'entrampamientos' al proceso de paz.



(Le puede interesar: La parada que le pegó Carlos Antonio Lozada a ‘Iván Mordisco’)

Quien fuera conocido como Carlos Antonio Lozada durante los años de militancia en la insurgencia fue tajante esta semana al afirmar que integrantes del 'Estado Mayor Central', que en menos de un mes instalarán mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, nunca fueron parte de la desmovilizada guerrilla.



La declaración del senador se dio luego de que el pasado domingo la organización liderada por ‘Iván Mordisco’ hiciera una controversial presentación en sociedad a nombre del 'Estado Mayor Central de las Farc-Ep', en vísperas de los nuevos diálogos con la Oficina del Alto Comisionado de Paz.

Hace unos días afirmó que el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc - Ep está integrado por miembros que nunca hicieron parte de esta guerrilla. ¿Por qué sostiene esto?

Los jefes que aparecen en las imágenes que hemos visto nunca han pertenecido ni al Estado Mayor Central ni a los Estados Mayores de Bloque, muchos de ellos ni siquiera a los Estados Mayores de los Frentes. Se puede corroborar fácilmente en los archivos del Estado -que quedaron públicos en 2016- que en la estructura de mando de las Farc-Ep, ninguno de ellos era parte de la dirección nacional.

¿Por qué es importante hacer esta precisión?

Es importante porque si no se hacen la gente va a caer en esta confusión: ¿Si hubo un proceso de paz hace seis años, qué es lo que está pasando? Un argumento de los enemigos del acuerdo que nosotros firmamos es que hubo una especie de mala fe de parte de la insurgencia y que, mientras unos salimos a hacer política, otros se quedaron en el monte. Esa es una tesis muy peligrosa porque termina avalando el asesinato de firmantes de la paz, de los cuales llevamos ya 357 asesinados al día de hoy.

Cualquiera que quiera hoy en día ‘usurpar’ ese nombre está mintiendo. FACEBOOK

TWITTER

¿Alguna otra precisión que considere pertinente?

Una segunda precisión es que las Farc-Ep ya no existe. Esa organización firmó un acuerdo de paz, como es de conocimiento nacional e internacional, en cabeza de su máxima dirección, que era el Estado Mayor Central. De manera que cualquiera que quiera hoy en día ‘usurpar’ ese nombre está mintiendo porque esa organización, que llegó a ser la guerrilla más antigua y con mayor influencia en el país, desapareció.

¿De dónde provienen estos jefes entonces?

Hay algunos que, en su momento, fueron integrantes de las Farc, pero no de sus instancias de dirección. Después del acuerdo decidieron a modo propio organizar un grupo, pero no se puede llamar o autodenominarse Farc-Ep. Porque, repito, las Farc-Ep desaparecieron con la firma del acuerdo y nos transformamos en un partido político.

Facebook Twitter Linkedin

Disidencias de Iván Mordisco en los Llanos del Yarí Foto: AFP

¿Por qué insisten en autodenominarse así? ¿Qué puede haber detrás?

Yo lo que creo es que algunos de los que fueron integrantes de las Farc quieren quedarse con lo que significó la trayectoria de lucha y resistencia de las extintas Farc-Ep. Pero eso no es más que un asalto a la credibilidad de un proceso de paz que ha contado con el apoyo de la comunidad internacional y poco a poco se ha ganado el reconocimiento a nivel nacional. Nos parece una doble moral de estos grupos, pues mientras se reclaman los continuadores de la lucha de las Farc-Ep, se encuentran hoy en día entre los mayores perseguidores a los firmantes de la paz.

Nos parece una doble moral de estos grupos, pues mientras se reclaman los continuadores de la lucha de las Farc-Ep, se encuentran entre los mayores perseguidores a los firmantes de la paz. FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que buscan algún tipo de beneficio usando el nombre de la extinta guerrilla?

Eso tendrán que expresarlo ellos, pero, para quienes integramos el máximo órgano de dirección y firmamos el acuerdo, sí es muy importante que se haga esa discusión.

¿Qué expectativas tiene del proceso de diálogo que el Gobierno iniciará con esta ‘disidencia’?

Respaldamos todas las políticas de paz total del actual Gobierno. Nos parece bien que se abran contactos y sus conversaciones y se analice la posibilidad de acuerdos con estos grupos al margen de la ley. Ojalá se llegue a un acuerdo y podamos tener paz en los territorios porque la población civil de esas regiones que dejamos con la firma del Acuerdo ha venido sufriendo las consecuencias de la continuidad de estos grupos.

Usted también aseguró que lo que se acuerde en estos diálogos no puede ir en 'detrimento' de lo acordado entre las FARC y el Estado colombiano. ¿Cuáles podrían ser esos detrimentos?

Hemos escuchado declaraciones de algunos de ellos diciendo que el acuerdo nuestro no existió. No lo reconocen a pesar de que quien dio esa declaración salió de la cárcel gracias a ese acuerdo –ahora no recuerdo el nombre-, lo cual nos parece un contrasentido. Está bien que conversen, pero no puede ir en detrimento de lo que firmamos.

¿Teme que eso pueda pasar?

Estamos advirtiendo. Vemos necesarias hacer esas claridades partiendo de cómo se han usurpado los símbolos y el nombre de las Farc-Ep.

Usted respaldó públicamente la propuesta del canciller Leyva de crear una comisión internacional de investigación por 'entrampamiento' al proceso de paz. ¿Qué opina de esta polémica y por qué la apoya?

En el 2018 aparecieron las noticias sobre este hecho que involucró a Jesús Santrich. Manifestamos en su momento que se trataba de un entrampamiento y que había una conspiración que involucraba a personas ligadas a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Saludamos que el actual gobierno se atenga a las denuncias de la JEP y nos parece muy pertinente que el Consejo de Seguridad pueda nombrar una comisión de investigación independiente e internacional para que establezca responsabilidades.



(Lea también: Caso Santrich: Leyva propone a la ONU comisión para investigar entrampamiento)

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Leyva, canciller de Colombia, y Jesús Santrich. Foto: Archivo El Tiempo

¿Cree que surtirá efecto?

Por supuesto. El Acuerdo tiene un carácter vinculante a la luz del derecho internacional.



(Le puede interesar: ¿Es viable la comisión de investigación que propone canciller? Hablan expertos)

Esta semana estuvo en el debate de la Implementación del Acuerdo en la Comisión Segunda. ¿Cómo observa el avance?

Tuvimos la oportunidad de escuchar a varios funcionarios que están a la cabeza de las entidades que llevan la implementación. Verificamos que lo avanzado en estos ocho meses es muy significativo comparado con los seis años anteriores.

¿Qué preocupaciones señalaron?

En el Congreso de la República no se avanza en la aprobación de la Jurisdicción Agraria, aunque se está discutiendo en la Comisión Primera de Cámara. Tampoco se ha avanzado en la aprobación del tratamiento penal diferenciado para las familias que firmaron los compromisos de sustitución voluntaria. Además, estamos exigiendo que se restablezca la Alta Consejería para la Implementación porque consideramos que las tareas que demanda la Implementación del Acuerdo exigen una entidad de ese nivel de consejería presidencial.

Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO