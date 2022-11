Una oración de Nelson Mandela, según el expresidente Juan Manuel Santos, lo "empujó" al proceso de paz. Esta anécdota la contó el propio exmandatario este jueves durante un foro conmemorativo de los seis años de la firma del Acuerdo de Paz en la Universidad de Cartagena.



Además, Santos contó cuál fue el consejo que le dio al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con respecto a la guerra que libra su país con Rusia, debido a la invasión de esta última nación.



¿Qué mensaje le dio Nelson Mandela a Juan Manuel Santos?

Nelson Mandela, año 1990. Foto: AFP / Alexander Joe.

"Nelson Mandela me dijo en los noventa, cuando lo visité por primera vez: 'El arma más poderosa que existe es sentarse a dialogar, a conversar y a escuchar'. Así fue como, dialogando, logramos la paz con las Farc. Conversando para aprender y no solamente para convencer", señaló el expresidente Santos sobre el ya fallecido presidente sudafricano.



Quien fuera el mandatario colombiano entre 2010 y 2018 aseguró que dicha oración de Mandela lo "empujó" al proceso de paz.



El consejo de Juan Manuel Santos a Volodímir Zelenski

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP.

En medio de la guerra desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania, el expresidente Santos contó cuál fue el consejo que le dio a Volodímir Zelenski, presidente ucranio, sobre el final de la guerra. El cese de los conflictos, según Santos, históricamente siempre se ha dado en una mesa de negociación.



"Le dije a Zelenski que piense en la mesa de negociación, pero que no hable de ella. Que comience a planearla y cómo la va a adelantar o, si no, los rusos se lo comen vivo", reveló el expresidente de la República.



Además, el ganador del Premio Nobel de Paz en 2016 contó el otro mensaje que le dejó al líder político ucranio: "Visibilice a las víctimas. Eso le va a dar a usted autoridad moral".



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

REDACCIÓN POLÍTICA DE EL TIEMPO.