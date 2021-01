La invitación a Santos para la posesión de Joe Biden

El expresidente Juan Manuel Santos tiene una muy buena relación con el demócrata Joe Biden, quien a partir de este miércoles se convertirá en el hombre más poderoso del planeta. Tal es el nivel de cercanía que Santos es uno de los pocos colombianos que recibió invitación para su posesión como el 46 presidente de EE UU.

La información, divulgada en la tarde de este martes por Caracol Radio, ha despertado un amplio movimiento en las redes sociales. El medio recuerda que Biden estuvo en Cartagena en 2016 como vicepresidente de Barack Obama para la primera firma del Acuerdo de Paz con las Farc.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa cuando alguien llega a Colombia con coronavirus?)



De hecho, durante la Cumbre Concordia Américas 2018, en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y elogió la determinación del país por lograr avances.



"Visualizamos un futuro con seguridad, en todo el hemisferio occidental, no hay mejor lugar por donde iniciar que con la determinación del pueblo colombiano para establecer una paz sostenible y duradera", aseguró Biden, quien agregó que "el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado".



(Le recomendamos leer: ¿Cómo será la investidura de Joe Biden que pondrá fin a la era Trump?)



Tras ello, se dirigió a Duque: "Tienes toda la razón, por más de cinco décadas muchos han perdido a sus seres queridos, es totalmente entendible que haya fuertes opiniones al respecto en ambas partes en cuanto al acuerdo, pero por favor no se den por vencidos con el prospecto de paz".



El ahora presidente electo aseguró que en su experiencia observando negociaciones ha visto que es importante moverse "de la negociación a la implementación "y que el poder adaptarse es necesario para que la paz "tenga éxito y sea sostenible".



(De interés: Conozca a los Biden, la nueva 'primera familia' de Estados Unidos)



POLÍTICA