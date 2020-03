Santos pide censurar a quienes difunden noticias falsas

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos reconoció en las últimas horas que subestimó la importancia de las redes sociales y las noticias falsas durante el plebiscito del acuerdo de paz en octubre de 2016, y afirmó que es necesario que el público censure a quienes difunden “fake news”.

“Nosotros perdimos el plebiscito por dos motivos: el cambio climático, porque nos golpeó un huracán criminalmente, que generalmente a Colombia no la tocan los huracanes, que nos quitó millones de votos, y en segundo lugar lo que llaman las 'fake news'", indicó.



Santos, en una breve entrevista con Efe en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), dijo que “las 'fake news' tuvieron un gran impacto en tergiversar lo que realmente tenía el acuerdo (...), de manera que sí, yo subestimé el poder de las redes sociales y de las 'fake news'", admitió.



Santos se encuentra en Emiratos participando en el Foro Internacional de Comunicación Gubernamental (IGCF, por sus siglas en inglés), donde ha sido uno de los invitados destacados.



El exmandatario señaló que "infortunadamente, la tecnología y los nuevos medios han confundido, por ejemplo, la información con la opinión".



Lamentó que "cada vez es más difícil de distinguir" entre una y otra, y criticó a "gobiernos e instituciones que no tienen límites" en la presentación de "hechos alternativos".



"Es necesario que el público entienda eso y que sea el propio público el que comience a censurar, no los gobiernos; yo soy completamente contrario a que los gobiernos interfieran en el control de los medios de comunicación", manifestó.



A lo largo del día, el expresidente colombiano ha dado entrevistas y ofrecido sus opiniones sobre el mundo de la información institucional y el proceso de paz complejo que vive su país.



A pesar de todo, el premio Nobel de la Paz 2016 se mostró optimista sobre la marcha de la implementación de los acuerdos de paz, aunque reconoció que el asesinato de líderes sociales "es tal vez lo más grave".



"El proceso va bien en el sentido de que ha venido avanzando, a veces con más lentitud que la que uno quisiera; el asesinato de los líderes sociales es tal vez lo más grave de lo que está sucediendo, pero en términos generales en un proceso tan complejo y tan ambicioso el balance es bastante positivo", dijo.

Según el informe anual sobre el país de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentado el miércoles pasado, 108 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el año pasado.



El político colombiano afirmó que le gustaría "ver a un Gobierno mucho más apasionado y entusiasta con la implementación de los acuerdos" de paz.



"El Gobierno dice mucho que los está implementando, pero cuando uno va a la realidad se encuentra algo diferente en muchos aspectos, por eso yo quisiera ver un Gobierno más comprometido con la implementación del acuerdo", añadió.



Durante su intervención en la conferencia, Santos destacó la necesidad de ser transparentes en la información de Gobierno, advirtiendo sobre el precio que tiene en costos de reputación institucional, y advirtió sobre la importancia de cuanto ocurre en las redes sociales para la acción institucional.



