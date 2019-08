'El tren de la paz no lo detiene nadie': Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos rechazó este jueves en la tarde a la decisión de los exguerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich y el ‘Paisa’ de volver a las armas.



Santos leyó un comunicado, acompañado de Juan Fernando Cristo, Humberto De la Calle, Roy Barreras, entre otros, en el cual aseguró que "el logro de la paz es un bien para las futuras generaciones que todos los colombianos estamos llamados hoy a proteger, no permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro".

Además, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que "expulse a esos desertores y a la Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley".

#LaPazNoSeDetiene Colombianos: el tren de la paz nadie lo va a detener. Este es otro escollo que vamos a superar. https://t.co/Xn6MC7woAL — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 29, 2019

Colombianos, el tren de la paz no lo detiene nadie. Este es otro escollo que vamos a superar FACEBOOK

TWITTER

Este es el comunicado

"Celebramos el compromiso con la paz que han demostrado los dirigentes del partido Farc y los excombatientes en proceso de reincorporación que constituye la inmensa mayoría. Merecen todo nuestro apoyo.



(Le puede interesar: Los delitos por los que se pediría la captura del grupo de Márquez)



Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que busque un acuerdo con las fuerzas políticas y con las diferentes organizaciones de la sociedad que defienden la paz para acelerar y reforzar la implementación del acuerdo final. Si todos unimos esfuerzos alrededor de la implementación, no dejaremos espacios en los territorios a estos desertores.



Con ese propósito sugerimos al Gobierno Nacional que invite a los notables designados por el acuerdo, a los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica, para hacer profundamente una evaluación de la implementación, valorar lo alcanzado e impulsar lo que haya que impulsar.



(Además: No estamos frente al nacimiento de una guerrilla: Duque a Márquez)



Agradecemos las voces de apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas e invitamos a todos los países y a todas las organizaciones amigas de Colombia a fortalecer su acompañamiento y apoyo al proceso.



Colombianos, el tren de la paz no lo detiene nadie. Este es otro escollo que vamos a superar".



POLÍTICA