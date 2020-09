Que Farc reconozcan secuestro y pidan perdón es buen paso: Santos

En una carta firmada por varios de los líderes del partido Farc, surgido tras el desarme de esa exguerrilla, este lunes la colectividad pidió perdón a las víctimas de secuestro en el país, y dijo que se arrepiente profundamente por el dolor que causaron.



En la misiva el hoy partido político se refiere a este delito por su nombre: secuestro, y no como retenciones de personas, como lo habían mencionado en oportunidades anteriores.



"Estamos aquí, para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familiares", se lee en la misiva.



Además, la bancada publicó un trino en el que advierten que "el secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona. Reiteramos nuestro compromiso para rendir cuentas ante la justicia.

Reiteramos nuestro compromiso para rendir cuentas ante la justicia. pic.twitter.com/CxdJ99crzj — FARC (@PartidoFARC) September 14, 2020

Ante la carta firmada por antiguos miembros del Secretariado de las Farc, Juan Manuel Santos, el expresidente que firmó el acuerdo en 2016 tras varios años de negociación, resaltó este hecho y aseguró que "es un muy buen paso en en la dirección correcta".

Reconocer el secuestro y pedir perdón por parte de las FARC es un muy buen paso en en la dirección correcta. Verdad y reconocimiento son condiciones necesarias para la reconciliación. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 15, 2020

En ese mismo sentido se pronunció el jefe negociador de la Habana, Humberto de La Calle, quien señaló de "importante y positiva" la declaración de la bancada.



"Importante y positiva declaración de @PartidoFARC. No debemos rendirnos en la búsqueda de la reconciliación", trinó el excandidato presidencial.

Importante y positiva declaración de @PartidoFARC. No debemos rendirnos en la búsqueda de la reconciliación pic.twitter.com/RGDUIFxZzz — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) September 14, 2020

