Una conversación protagonizada por Juan Fernando Petro en la que se refiere al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y asegura que fue él quien lo puso en ese cargo ha generado una polémica recientemente.



Petro, hermano del primer mandatario, se refirió al tema y explicó que lo conoció en una cafetería y que, tras acompañarlo a unos procesos de reconciliación que Rueda adelantaba, se volvieron amigos.



"Personalmente, yo sí dije 'este tiene que ser el hombre de la paz'", afirmó a la revista Semana. En la conversación con el medio resaltó la experiencia de Rueda en el campo. Asimismo, reconoció que sí se lo recomendó a su hermano. No obstante, dice que no fue una imposición.



"¿El presidente Petro lo llamó después de que salió el audio?", le preguntaron, a lo que respondió: "No, no me ha dicho nada. Yo no he hablado con él. Últimamente es difícil hablar con el presidente de la República".



A Juan Fernando Petro también le preguntaron sobre sus acercamientos con presos de la cárcel La Picota, situación sobre la cual Gustavo Petro le pidió que se alejara. "No hubo ningún pacto. Fuimos en una misión de derechos humanos que quedó ahí", dijo.



Mencionó que "no es bueno ser hermano de un presidente. Es difícil". Y se refirió a que debe cuidar lo que dice, come, hace o cómo se viste.



En la entrevista, también dijo que le dolió lo de Samuel Moreno porque cree que nadie debe morir en una prisión.



