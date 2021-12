José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), respondió a las declaraciones de Duque en las que se refiere a la Policía Nacional.



El presidente Iván Duque aseguró: “Que sea esta la ocasión para decir que con la Fuerza Pública y con la Policía no se hace politiquería, no se juega, porque ellos protegen a los colombianos”.



Y agregó: “pretender hacer politiquería con quienes defienden a Colombia es la forma más vil de pretender aspirar a cualquier cargo de elección popular”.



Vivanco se refirió a las palabras del presidente a través de su cuenta de Twitter: “Presidente Iván Duque: Los hallazgos de los recientes informes sobre abusos policiales son graves”, expresó.



“En vez de hacer descalificaciones personales, corresponde que reciba los informes, presente reparos sustantivos (si los tiene) y tome medidas serias para que estos hechos no se repitan”, añadió.

Los hallazgos de los recientes informes sobre abusos policiales son graves.



El intercambio de mensajes se da en medio de la publicación de un nuevo informe de la ONU titulado 'Lecciones aprendidas del Paro', en el que el organismo dice que "las autoridades colombianas deberían reformar su forma de gestionar las protestas para evitar más pérdidas de vidas y más personas heridas como ha sucedido durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a partir de abril de este año en el contexto del Paro Nacional".



Según la información recopilada y analizada, "existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la policía y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional. Actores no estatales habrían matado a 10 personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas".



La ONU puso la lupa particularmente en el Esmad, ya que documentó "varias instancias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente miembros del Esmad, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos".



El documento resalta la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones y de que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.

