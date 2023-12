'No se puede estar en un proceso de paz y paralelamente seguir secuestrando': Lafaurie

El pasado domingo, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) cerraron el quinto ciclo de negociación con un anuncio: el compromiso de la guerrilla de dejar la práctica del secuestro. Además, la guerrilla se comprometió a suministrar información sobre las personas que actualmente están en cautiverio.



Para dar detalles sobre esos compromisos, EL TIEMPO habló con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la delegación del Gobierno.

¿Cómo se logró ese acuerdo y desde cuándo se va a hacer vigente?

Este acuerdo entra en vigor a partir del 30 de enero, porque va de la mano con el segundo cese del fuego entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Hay que recordar que el primer cese del fuego culmina 180 días después de su inicio, es decir, el 29 de enero. En este caso, quedó explícito el tema del secuestro con fines económicos. Fíjese usted que digo en este caso quedó explícito porque en la primera tregua también había quedado prohibido en los protocolos, porque evidentemente si se va a cumplir el DIH, especialmente lo que tiene que ver con el protocolo II de Ginebra, no se puede secuestrar.



Lo que venía existiendo es una especie de interpretación sesgada por parte del Eln que terminó obviamente teniendo una reacción obvia por parte de la sociedad colombiana que consideró que no se puede estar al mismo tiempo en un proceso de paz con el Gobierno y paralelamente secuestrando en medio de un proceso que tiene a la ciudadanía, es decir a la participación de la sociedad, en el centro de su propio desarrollo.

¿Y qué va a pasar con las personas que hoy el Eln tiene en su poder?



El secuestro es un delito de tráfico sucesivo, por consiguiente a partir del 30 de enero, toda persona que esté secuestrada hoy o que se secuestre, Dios no lo quiero, de aquí el 29, que según mi opinión el Eln no tiene ninguna licencia para tal propósito, tendrán que ser liberadas. Evidentemente no pueden existir retenciones de carácter económico.

Usted mencionaba los protocolos firmados en el primer cese y de la interpretación que hizo el Eln de esos documentos, ¿la gente puede estar segura que los documentos queda explícito que no se puede secuestrar?



Quedó total y absolutamente claro. Además, en el protocolo que te va a suscribir y que hay que ajustar del nuevo cese del fuego en un interciclo que entiendo será en Cuba a partir del 22 de enero, esos temas van a quedar incorporados debidamente.

Se habla de la creación de condiciones económicas para materializar el acuerdo de México, ¿esto a que hace referencia?



Son de alguna manera ayudas que eventualmente podrán dar los países acompañantes o garantes internacionales, pero exclusivamente para asuntos que tengan que ver con paz. Es decir, esto no puede ser para financiar un frente de guerra, pero si una comunidad, por ejemplo, tiene una necesidad cuando empecemos a territorializar los diálogos y haya que hacer alguna transformación o prestar algún tipo de apoyo a la comunidades en Nariño, en el sur de Bolívar o en el Catatumbo pues la actividad internacional perfectamente puede entrar a cofinanciar o a financiar este tipo de actividades.



Pablo Beltrán, comandante del Eln en México. Foto: Oficina Comisionado de Paz

Y de la financiación que específicamente pide Antonio García, ¿se habló algo?



Se habló por supuesto, pero evidentemente no se puede financiar un frente de guerra. Además porque cualquier organización y por lo pronto el Eln, sigue estando dentro del listado de organizaciones terroristas y no podrá ser financiado por Estado alguno. Otra cosa es porque son posiciones que se emanan de las propias Naciones Unidas. Ahora bien, sí se podrá financiar actividades que tengan que ver con la paz. Si vamos a Samaniego, Nariño, y encontramos que para poder atender nuevas dinámicas de una sociedad que está vinculada por ejemplo al tema de la coca y hay un proyecto productivo, podrá perfectamente ser financiado.

¿En este ciclo pudieron revisar el informe sobre violaciones al cese del fuego?



Ahí hubo un lío y fue justamente por el tema de la interpretación. Hay que recordar que el mecanismo de verificación tiene cuatro patas: Gobierno, Eln, ONU e Iglesia. El problema es que si una parte considera que una actividad absolutamente ilícita como el secuestro está permitida dentro del cese, según la interpretación que le dan ellos al DIH, evidentemente es una discusión que es muy difícil de zanjar, porque se necesita el consenso de las partes para poder emitir un comunicado sobre ese tema en particular.

¿Pero el mecanismo les pasó a ustedes cifras concretas de posibles violaciones?



El mecanismo no se ha pronunciado y lo que se acordó en el protocolo es que solo se pronuncia sobre el tema en particular las Naciones Unidas. Mal haría yo en pronunciarme cuando Naciones Unidas no lo ha hecho.

¿En qué consisten las ocho zonas críticas de las que habla el acuerdo firmado el domingo?



Son zonas donde ellos tienen control territorial, donde ellos están, zonas donde hay afectaciones muy fuertes a la comunidad y el cese tiene como principio básico que no haya hostilidad contra la población civil para que pueda participar. Evidentemente uno tiene que identificar cuáles son las que están sólidas.

¿Qué tan ligado está este asunto con el Comité Nacional de Participación?



No es independiente, es precisamente un mecanismo para poder habilitar ese tipo de participación.

¿Qué tanto ha avanzado la fase de diseño de esa instancia?



Ha ido más o menos avanzando, yo creo que llevamos casi un 90 por ciento del plan que inicialmente se trazó para poder identificar los elementos que permitirán en su momento diseñar cómo va a ser la participación. Es una metodología lo que se está recogiendo en esta primera etapa. Yo creo que para febrero estará lista, tal y como estaba el cronograma original, y a partir de febrero ya empieza la participación sobre los elementos transformadores que realmente podrían ser parte del acuerdo que se suscriba.



Vera Grabe saludando a Pablo Beltrán, jefe de delegacióndel Eln. Foto: Delegación Eln

¿Cómo reciben el nombramiento de Vera Grabe? ¿Habrá un cambio de enfoque?



Lo primero es que yo creo que ha habido, por parte de toda la delegación, un recibimiento satisfactorio y grato. Vera Grabe es una persona que tiene una larga historia de vida como combatiente o excombatiente, además de más de 30 años participando desde la sociedad civil en diferentes organizaciones y en temas que tienen que ver con la paz. Además, en una persona que tiene un bagaje intelectual y académico suficiente como para poder continuar la línea de trabajo que ya traíamos.

¿Cuál será la prioridad durante el sexto ciclo?



El protocolo del cese, exclusivamente.

