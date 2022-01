El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, no tiene duda de que los recientes señalamientos del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio en su contra, que lo relacionan con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, tienen que ver con la candidatura al Congreso de su esposa, la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal.



En diálogo con EL TIEMPO, Lafaurie se refirió a las acusaciones de haber buscado el apoyo de Mancuso para la elección del exfiscal Mario Iguarán y a las supuestas relaciones de los grupos de autodefensa con algunos dirigentes ganaderos, de las cuales Mancuso habló hace algunos días.



Usted ha negado que haya contactado a Salvatore Mancuso para que apoyara la elección de Mario Iguarán en la Fiscalía, pero ha admitido que lo conoció. ¿Cómo ha sido su relación con Salvatore Mancuso?



No hay tal relación. A Mancuso lo vi dos veces en la vida cuando había dejado la armas y se había sometido el proceso de Justicia y Paz, en el gobierno de Uribe, durante el año 2005.



¿Y cómo ha sido su relación con el exfiscal Mario Iguarán?



Mi relación con Mario Iguarán ha sido muy buena. Lo conozco desde antes de ser viceministro de Justicia, gracias a Julio César Ortiz, que me lo recomendó para presentar una tutela ante la Corte Constitucional. Luego compartimos en el gobierno Uribe, él de Viceministro y yo como Superintendente de Notariado y Registro. Hoy conservamos buena relación, aunque nos vemos muy poco.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos. Foto: Justicia y Paz

¿Usted tuvo alguna participación en la elección de Iguarán como fiscal General?



No, no tendría cómo hacerlo: la terna la escoge el Gobierno y él era en ese momento Viceministro de Justicia y en Colombia está definido que es la Corte Suprema de Justicia la que elige al Fiscal General. Es grosero plantear la hipótesis de que 17 de los 23 magistrados eligieron a un Fiscal por intrigas y no por su capacidad para responder ante el país. Recuerdo sí, que Mario sostenía en ese entonces que gracias a su larga relación con la Rama los conocía a todos y varios eran alumnos de él.



Mancuso afirma que hubo “importantes dirigentes ganaderos” que apoyaron actividades de autodefensa. ¿Cree que se refiera a usted? ¿Qué responder ante esto?



Habría que preguntarle a Mancuso, pero evidentemente no creo que haya algún elemento de causalidad, porque antes de Fedegán y desde el año 1985 me he desempeñado en diversos cargos públicos y privados de reconocida importancia, que en nada tenían que ver con asuntos que pudieren generar algún vínculo con esas organizaciones criminales.



Aún más, llegué a Fedegán en 2004. En ese momento el proceso de Justicia y Paz estaba muy avanzado. A mí no me tocó la época paramilitar. Las relaciones de Fedegán han sido institucionales con los gremios regionales. No obstante, le han construido a Fedegan y al gremio ganadero una narrativa injusta, porque este gremio ha sido víctima de todas las violencias, la violencia guerrillera, la violencia paramilitar e incluso violencia generada por delincuentes comunes. Los ganaderos hemos sido víctimas, nunca victimarios. Por el contrario, hemos sido el sector que más duramente ha padecido la violencia rural. Solo revise los dos tomos que María Fernanda Cabal logró editar de Acabar con el Olvido, en los que están identificados más de 10 mil casos de crímenes contra los ganaderos.

¿En qué se basa Benito Osorio para realizar estos señalamientos? Según un comunicado suyo, estas acusaciones son viejas. ¿Qué intención cree que haya al revivirlas?



Es evidente la relación de Benito Osorio como testaferro de Mancuso. Además ha sido condenado a 19 de prisión por las masacres, desplazamientos y crímenes cometidos para apoderarse de tierras de campesinos en Tulapa. Eso ya quedó esclarecido por la justicia ordinaria. Lo que pretende ahora Osorio es llegar a la sala de reconocimiento de la verdad, para supuestamente contribuir con la verdad en esos hechos, pero, de manera paralela, termina contando esta vieja historia del 2005, que nada tenía que ver con el desplazamiento y los crímenes cometidos en Tulapa, que son del año 1997. Indudablemente el móvil es político. Hacer un escándalo para afectar la candidatura al Senado de María Fernanda Cabal, que es mi esposa, y de contera volver a meter al gremio en el lío paramilitar para intentar su juzgamiento como se negoció en La Habana.



Aun más, sobre los señalamientos que ahora lanza, valdrá decir que la justicia archivó ese proceso por atipicidad jurídica y, como si fuera poco, se consideró que era un testigo con versión no creíble. Para ello hay que revisar una indagatoria que rindió ante la Fiscalía en 2013, donde quedó claro, según la declaración del mismo Osorio, que padece de trastorno afectivo bipolar y era permanentemente medicado por los trastornos que padece.

La senadora uribista y esposa de José Félix Lafaurie, Maria Fernanda Cabal Foto: Prensa Maria Fernanda Cabal

¿Entonces cree que el tema tenga que ver con la candidatura al Congreso de su esposa, María Fernanda Cabal?



No tengo que la menor duda. Aquí hay intencionalidad política, de la izquierda 'mamerta', que pretende hacer moñona: por una parte pretende vincular al sector ganadero y a Fedegán para un macrocaso y obligar al sector a entrar en la JEP, cuando esa jurisdicción no está diseñada para civiles. Y por la otra, ambientar un escándalo que afecte a María Fernanda como representante de la derecha colombiana, ahora que estamos en elecciones. Recuerde que María Fernanda es un fenómeno político que marcó en los últimos meses la agenda política. Y sigue siendo un referente.



¿Tomará alguna acción judicial en contra de Benito Osorio y Salvatore Mancuso por estos señalamientos?



Sobra. Osorio es digno de lástima. Cuando lo conocí en el 2004 era un referente de la ganadería de Córdoba, que hoy se sabe que se involucró con grupos criminales y destruyó su vida y supongo que su familia. Según narra en una diligencia, toma más de 10 medicamentos por los trastornos de su personalidad. Me parece que es suficiente el castigo que la propia vida le ha dado, además de la condena a 19 años de cárcel.

