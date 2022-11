Los diálogos con el Eln ya arrancaron en forma. El pasado viernes, ambas delegaciones emitieron el primer comunicado anunciando los primeros tres ejes de los acuerdos a los que llegaron en esta etapa inicial. Estos tienen que ver con los países que serán acompañantes y garantes; las acciones y dinámicas humanitarias y la forma cómo se comunicará lo que se hable en la mesa.



Ambas delegaciones ya trabajan para avanzar en el proceso. Por el lado del Gobierno, hay caras nuevas que integran su representación. Por ejemplo, el pasado 25 de noviembre se conoció que cuatro mujeres más harán parte del equipo negociador, entre ellas, las periodistas Mabel Lara y María Jimena Duzán.



Y uno de los rostros que también se destaca es el de José Félix Lafaurie, el líder de Fedegán, quien aceptó la invitación directa del presidente Petro de ser aliado del Gobierno para este proceso.



El sí de Lafaurie significó un paso inédito porque representa a uno de los sectores más afectados por la guerra y, en el mismo sentido, uno de los más críticos frente a las negociaciones con las guerrillas.

Delegación del Gobierno para diálogos con el Eln. Foto: Archivo particular

Su aceptación para ser parte del equipo negociador causó reacciones tanto en los sectores afines al Gobierno como en la misma oposición.



En una columna titulada '¿Por qué acepté?', el líder responde a algunos de lo cuestionamientos que recibió.



En el texto arranca diciendo: "¿Cómo negarme? Acababa de firmar un acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras, como parte de su promesa de cumplir con la Reforma Rural Integral pactada con las Farc; y adicionalmente, habíamos ratificado nuestras coincidencias sobre las posibilidades de Colombia como potencia agroalimentaria y sobre la necesidad de recuperar el campo como condición para la paz; ¿Cómo negarme entonces a participar en unas negociaciones “de paz”?".



Después dice que "de incoherente" lo tildarán quienes se preguntan por qué con el expresidente Juan Manuel Santos no y con el presidente Petro sí.



"Primero, porque Santos nos traicionó a sus electores, pues ofreció una cosa e hizo otra. Segundo, por mi oposición a que se negociara la reforma del campo con quienes lo habían destruido, y a espaldas de la población rural y del sector agropecuario. Y tercero, porque las negociaciones con las Farc buscaban -y lo lograron- transformar el Estado para garantizar impunidad y justificar políticamente sus crímenes", repara.



Argumenta que Petro, por otro lado, "ofreció negociar con el Eln. No sabemos aún qué quiere, pero nunca superará las exigencias de las Farc", dice.



Lafaurie narra que percibió que las propuestas en la mesa "van más en la dirección de lograr una mayor participación de la sociedad en la construcción de una mejor democracia, que impliquen transformaciones institucionales, pero no para su beneficio, sino para buscar la paz sin olvidar a las víctimas. En suma, son más “idealistas”, si se quiere, sin que ello, por supuesto, justifique su violencia".



También se refirió al tema de su esposa, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, Foto: Archivo particular

"También puede parecer incoherente que el esposo de María Fernanda Cabal, una figura de la oposición al Gobierno, pero además miembro reconocido del Centro Democrático y presidente de un gremio percibido como “de derecha”, haga parte de una negociación con el ELN", afirma.



"Jorge Visbal, también reconocido por su posición de derecha y también presidente de Fedegán, participó durante el gobierno Samper en negociaciones con los mismos elenos de hoy, en Maguncia, Alemania (1998)", explica.



Lafaurie afirma que "más allá de esas acusaciones", él se debe a Fedegán y al gremio ganadero.

"Durante su Congreso Nacional, cerca de 2.000 ganaderos aplaudieron la invitación audaz del presidente, y luego, en la sesión estatutaria, los delegados con derecho a voto, que constituyen la máxima asamblea de Fedegán, aprobaron mi participación por unanimidad", cuenta.



Agrega que se debe "al país". Además, asegura que seguirá un consejo del expresidente Uribe "de que es mejor estar que no estar”. Aclaró que no cambiará sus principios al ser negociador del Gobierno.



"Creo que al Gobierno le sirve esa voz, no disonante, sino que marque diferencias y contrastes, ni unanimista ni contradictora por que sí, que no es mi talante. Llegaré a plantear posiciones con independencia y respeto, y a llenar la mesa de propuestas para un mejor país, a partir de la recuperación del campo, porque si al campo le va bien…a Colombia le irá mejor, algo que el país no ha querido entender y, por eso, estamos como estamos", concluye.



