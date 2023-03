Tras el ataque con explosivos que mató a nueve jóvenes soldados en una base militar del municipio de El Carmen (Norte de Santander), José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la mesa de negociación entre el Gobierno y el Eln, habló con EL TIEMPO sobre las consecuencias de ese episodio; lo que espera del tercer ciclo de negociaciones y la necesidad de un cese del fuego unilateral por parte de esa guerrilla.



¿Qué va a pasar con las negociaciones tras el ataque del Eln?



Lo primero es que hay que esperar. Con el Gobierno vamos a tener una reunión mañana (hoy) a las 7 de la noche y, en consecuencia, es el Presidente el que tiene que fijar la postura que la delegación tiene que tener en la mesa. A partir de allí, yo creo, habrá que hacer unos análisis de fondo, entre otras cosas porque en la medida en que han venido avanzando las conversaciones es evidente que al Ejército de Liberación Nacional le interesa es conversar sobre aquellos asuntos que atañen al Estado y a la dinámica de las instituciones, pero muy poco sobre lo que ellos hacen en el territorio afectando la vida de las comunidades. Entonces aquí tiene que haber un cambio de conducta. No se puede seguir permitiendo ese nivel de hostilidad que tienen contra la infraestructura y contra la gente que vive en las regiones.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, abrió la posibilidad de que se levante la mesa. ¿Usted lo ve viable?



Todo es especulación. Aquí el que asigna las condiciones es el Presidente. Mañana (hoy) lo vamos a escuchar y una vez escuchado obviamente nos tocará actuar de acuerdo a sus lineamientos.



¿Usted va a llevar alguna solicitud puntual?



Yo creo que eso del cese del fuego debería ser unilateral y por parte de ellos, porque lo que ha venido sucediendo es una cantidad de hostilidades en el territorio. Lo que no se puede permitir es que mientras que el Gobierno hace grandes esfuerzos y les tiende la mano, ellos simple y llanamente siguen en las mismas. A mí me parece que el cese bilateral como inicialmente fue planteado, le presenta al Gobierno, que es el que tiene que manejar el orden público, una serie de retos que muy seguramente terminarán afectando las negociaciones.



El presidente Petro convocó este miércoles a los negociadores de paz con el ELN para "examinar" el "grave" ataque de la guerrilla que dejó nueve militares muertos.

¿Cree que ellos acepten eso?



Si quieren seguir negociando, es el Gobierno el que tiene que poner las condiciones, no ellos. Porque al final aquí hay un jefe de Estado que tendrá que resolver en qué dirección debería avanzar la mesa de conversación. No es lo que ellos quieran.



¿Ve voluntad real del Eln de llegar a la paz?



Aquí uno tiene que distinguir varias cosas. Si usted me pregunta por la mesa, uno ve que hay una gente que transmite con algún grado de razonabilidad los temas, pero cuando usted revisa los trinos de Antonio García puede llevarse otra impresión. Ahora, cuando usted mira el comportamiento de determinados frente de guerra del Ejército Liberación Nacional necesariamente tiene que concluir otra cosa. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo porque el Gobierno tiene claro cómo tiene que proceder y por lo pronto la delegación ha venido procediendo de acuerdo a los lineamientos que el Presidente ha dado en esta materia.



¿El Eln está dividido?



Eso ya es un problema de ellos, lo que yo no puedo es desestimar la obligación que tienen frente al Gobierno. Porque claro, aquí se está tratando de avanzar en un diálogo con actores que son responsables de sus actos, en consecuencia, mal haría yo al eliminar ese tipo de responsabilidad.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Hubo críticas por parte Humberto de la Calle a los puntos que se discutirán en los próximos ciclos. ¿Las ve convenientes?



Me parece que fue mucho más crítico lo que hicieron ellos en el acuerdo con las Farc, acuerdo que nos dejó este desastre. El Gobierno tiene claro cuál es la agenda, vamos a ver cómo proceden ellos (el Eln) porque sí hay puntos que son muy sensibles y que habrá que tramitarlos con mucho rigor y con mucha con mucha seriedad y al mismo tiempo con mucha responsabilidad con el país.



El punto dos supone examinar el modelo económico ¿Está de acuerdo con eso?



Ellos tienen esa postura, que yo rechacé. Consideran que el modelo de desarrollo colombiano fracasó y yo les dije: ‘No veo al fracaso, es una economía que crece’. Este es un país que todos los días tiene una mejor respuesta. Si se quiere revisar no hay problema, es una discusión técnica, pero obviamente desde la perspectiva democrática. Es decir, aquí lo que no podemos es llegar a un sistema político que eventualmente no tenga una respuesta, que no se compadezca con una democracia de corte liberal donde las libertades, además de públicas, son libertades que tienen que ver con la actividad económica, es decir, con el modelo de desarrollo: iniciativa privada y la propiedad privada. Cosas que son elementales en el modelo de desarrollo de Occidente.



Las delegaciones del Gobierno y el Eln continuarán la negociación en Cuba.

El cuarto punto habla de las víctimas ¿Cuál es la diferencia entre este acuerdo y lo que se firmó en La Habana?



Nosotros creemos que más que poner el foco en las víctimas, nos debemos enfocar en la gente que está en el territorio. Porque usted ve el tema de Arauca, allí hay víctimas, claro, gente que asesinan y secuestran, hay miles de personas que no tienen un impacto directo, pero que sufren la opresión y el sometimiento de los grupos armados, especialmente del Eln, en su vida normal. No pueden ir a su finquita, si tienen un comercio los extorsionan. Es sobre esa gente que tiene que gravitar este acuerdo.



Sergio Jaramillo dijo que el Gobierno se dejó ‘meter un gol’ con la nueva agenda pactada. ¿Le parece desmedida esta crítica?



Hay un proverbio bíblico que dice que uno ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es decir, hay que ver el desastre del acuerdo con las Farc. Incluso lo que firmaron no se ha podido cumplir. Los que firmaron nos dejaron 300.000 hectáreas de coca como legado y un nivel de violencia en todas las regiones. Él debía ser un poco más autocrítico.



¿Qué tan oportuno es continuar con los cese del fuego que siguen vigentes en el marco de la ‘paz total’?



Desde el primer momento, analistas que saben de esto han sostenido lo que es una tesis apenas elemental: los cese del fuego bilaterales no incluyen los cese del fuego multilaterales. Dicho de otra manera, ¿qué se hace con una región donde hay una serie de hechos criminales para que la Fuerza Pública pregunte si es de tal o cuál grupo armado? La Fuerza Pública tiene que garantizar la vida honra y bienes de los colombianos. Con un cese del fuego que no sea multilateral no podrá atender esa obligación constitucional. Creo que estamos todavía en una etapa demasiado temprana para creer que eso se pueda dar.



